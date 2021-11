Con gái Kỳ Duyên xin chân chạy bàn trong nhà hàng của mẹ, nữ MC không nhận ngay mà làm điều cha mẹ nào cũng phải bất ngờ

Thứ Năm, ngày 11/11/2021 06:00 AM (GMT+7)

Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, một mình nuôi dạy hai con gái lớn khôn, dù yêu thương con hết mực và đủ điều kiện để hai con sống như những tiểu thư nhà giàu nhưng MC Kỳ Duyên lại có cách dạy con "khác thường" trong mắt người khác.

Cuộc sống mẹ đơn thân của nữ MC đa tài Kỳ Duyên

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nổi tiếng xinh đẹp, đa tài và khá thành công trong sự nghiệp nhưng lại lận đận chuyện tình duyên. Kỳ Duyên kết hôn lần đầu với bác sĩ nổi tiếng Nguyễn Quang Li. Vợ luật sư, chồng bác sĩ, cuộc sống sung túc, cuộc hôn nhân tưởng chừng như mỹ mãn này lại kết thúc sau nhiều năm tháng bất đồng mệt mỏi. Kết quả từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của Kỳ Duyên và vị bác sĩ là 2 công chúa nhỏ Maili và Yenli.

Maili Nguyễn sinh năm 1996 còn Yenli Nguyễn sinh năm 1999. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, 2 cô gái giao tiếp bằng tiếng Anh, có thể nói vài câu tiếng Việt chủ yếu giao tiếp với mẹ Kỳ Duyên.

Trong khi Maili đã được mẹ công khai rất nhiều lần và hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc thì nhị tiểu thư Yenli lại kín tiếng hơn hẳn.

Trong 2 cô con gái, Yenli sở hữu nhiều đường nét giống mẹ. Cô sở hữu nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng và lúm đồng tiền duyên dáng. Cô gái này cũng có phong cách sôi động, tràn đầy năng lượng như bà mẹ nổi tiếng của mình.

MC Kỳ Duyên và hai con gái

Ly hôn khi 2 con còn nhỏ, Kỳ Duyên đã dồn hết tình yêu thương cho các con, vừa làm mẹ vừa làm bố. Cô quan niệm trên đời không có duyên nợ nào là vĩnh viễn ngoại trừ duyên nợ với các con - thứ sẽ theo mình đến suốt đời.

"Sinh con ra, chúng ta sẽ phải lo cho con suốt đời. Maili Nguyễn của tôi năm nay 26 tuổi nhưng nếu con đau bệnh, tôi không thể ngừng lo lắng. Lần đó, khi đang đi diễn xa, tôi nghe tin Maili ốm mà không còn tâm trí làm gì, không rời điện thoại để bác sĩ cập nhật tình hình của con", Kỳ Duyên kể.

Vẻ đẹp của Maili.

Dù vậy, trong 1 vlog, Kỳ Duyên từng tự nhận mình là người mẹ "quá tệ hại". So sánh với các bà mẹ khác, cô lại buồn tiếc vì cuối tuần luôn đi show, phải nhờ người khác chăm con hộ thay vì gần gũi con. Kỳ Duyên luôn có mặt trong những dịp đặc biệt của các con nhưng cô tự thấy như vậy là chưa đủ.

"Tôi cứ nghĩ, con tôi lớn đến nhường này, chưa gặp gì sai lầm là do tôi may mắn, do con nó tự giỏi. Thậm chí, tôi còn tự hỏi sao nó có thể giỏi được khi có một bà mẹ như tôi" - MC Kỳ Duyên chia sẻ.

MC hải ngoại từng gây bất ngờ tâm sự rằng mình là một người mẹ tồi.

Nhà của Kỳ Duyên ở Mỹ gần một ngôi trường lớn dành cho con em các gia đình "quý tộc", tuy nhiên nữ MC quyết định không cho con theo học dù điều kiện vật chất không hề thiếu.

Kỳ Duyên làm thủ tục để hai con gái đi học ở khu có 80% học sinh Việt Nam và dạy bằng tiếng Việt.

Là người hiện đại, cởi mở, lại đang sống ở trời Tây nhưng nữ MC lại dạy con theo nề nếp, lề lối của phương Đông. Cụ thể, các con cô đúng 10 giờ tối là phải lên giường ngủ, những ngày cuối tuần tự giác vào chùa tham gia các hoạt động thiện nguyện. Chưa kể, cô còn đề ra yêu cầu các con phải tốt nghiệp đại học.

Cách dạy con "khác biệt" của nữ MC nổi tiếng

Làm mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con gái, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng chia sẻ cách dạy con khiến nhiều người phải gật gù nể phục.

Kỳ Duyên tâm sự, cô luôn dặn con phải chọn nghề mình thích và đam mê chứ không phải vì tiền. Việc con gái chọn ngành nào cũng khiến cô hãnh diện, tuy nhiên khi Yenli làm nhạc công trong show của mẹ thì "vừa hãnh diện vừa hạnh phúc".

Yenli có tài năng thiên phú âm nhạc.

"Mẹ không biết con sẽ chọn ngành gì nhưng mẹ biết con làm bất cứ việc gì mẹ cũng ủng hộ. Mẹ chỉ khuyên 3 điều giản dị: Sống thật với chính mình, làm việc với đam mê và không hại ai.

Nếu làm được 3 điều này thì con có quyền sống theo ý mình và tạo dựng hạnh phúc riêng mà không cần xin phép hay xin lỗi bất kỳ ai. Đời con là của con… cho đến khi con có con".

Trong suốt 20 năm nuôi con một mình, chị đã tự đúc rút cho mình nhiều kinh nghiệm dạy con và từng chia sẻ trên kênh Youtube riêng cách đây không lâu.

"Lúc các con còn nhỏ, vào mỗi cuối tuần khi muốn tới nhà ông bà nội, thay vì phải xếp đồ cho con, Kỳ Duyên đưa mỗi đứa một bịch plastic để tự lấy đồ. Những gì tụi nó cần Duyên ghi ra một danh sách đưa cho các con, để tụi nó tự đi lấy và xếp đồ.

Tất nhiên khi các con xếp đồ, mình phải tôn trọng những quyết định của nó. Nhiều khi nó tóm đôi vớ, một chiếc xanh, một chiếc đỏ cũng phải chịu. Vì từ những quyết định đó nó mới học hỏi để tự rút kinh nghiệm lần sau". MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên kể.

Yenli thời đi học ở Bristol, Anh.

Khi các con lớn hơn một chút, cô dạy con phải biết quý trọng giá trị của đồng tiền. Khi các con muốn mua đồ chơi, thay vì mua tất cả những gì con thích, Kỳ Duyên thường đưa ra giới hạn số tiền và cho các con được tự do lựa chọn trong khoản quy định. Đây cũng là cách cô tôn trọng quyết định của con và nhờ vậy, không bao giờ con mè nheo, khóc thét và làm khó mẹ.

Tuy nhiên, cũng có những lúc các con phạm lỗi khiến Kỳ Duyên bực mình, dù thế cô chia sẻ chưa bao giờ la hét hay đánh đập con. "Cả đời tôi chưa bao giờ đánh con, dù là một cái phết đít. Hồi Maili 4 tuổi, nó làm đổ nguyên một lọ sơn móng tay xuống thảm mới thay.

Kỳ Duyên tức quá mới nói: "Một là mẹ đánh con, 2 là con xin lỗi và chừa, không bao giờ làm thế này nữa. Bây giờ con muốn sao?".

Lúc đó Maili mới quay lại nói là "Mẹ đánh con". Lúc đó tay mình run luôn vì mình đâu có biết đánh. Mình giơ tay mãi rồi bảo "thôi mẹ không đánh con đâu, nhưng lần sau con phải ngoan".

Kể cả khi các con đã trưởng thành, Kỳ Duyên lại càng yêu cầu con tự lập hơn bao giờ hết. Chị kể câu chuyện con gái xin vào nhà hàng hải sản do mẹ mở để làm việc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ cách dạy con của chị.

Trước nguyện vọng của con gái, chị phản ứng lại rằng, con gái phải nộp đơn như bao người khác và chuyện có chấp nhận lá đơn của cô bé hay không là tùy thuộc vào quản lý của nhà hàng. Nếu làm việc không tốt, con gái sẽ bị đuổi việc và chị hoàn toàn không can thiệp vào chuyện này. Con gái Kỳ Duyên đồng ý với cách làm của mẹ. Cô bé nộp đơn và sau một tháng chờ đợi đã được gọi đi phỏng vấn rồi trở thành nhân viên bồi bàn.

"Hôm qua mẹ đến tiệm, thấy con gái chạy bàn đứng 10 tiếng đồng hồ (mỗi 4 tiếng được nghỉ 15 phút). Sau khi đóng cửa, con ở lại thêm một tiếng để dọn dẹp bàn ghế, lau chùi. Chính mắt mẹ thấy con lau nhà tắm và cúi xuống nhặt từng miếng rác. Cảm nghĩ của mẹ? Vui sướng và hạnh phúc hơn bao giờ!", Kỳ Duyên chia sẻ cảm xúc tự hào khi chứng kiến con gái chăm chỉ làm việc.

Chị cho rằng, nếu con gái có thể nhặt rác ở nhà vệ sinh thì chị không còn lo sau này, cô bé không thể kiếm ra được một nghề để nuôi thân. Cô bé cũng không cần sống dựa vào một người đàn ông để họ khinh hay ngược đãi, bởi cô bé đã có ý thức tự lập cao. "Chỉ khi con hoàn toàn tự lập, con mới có quyền lựa chọn để lấy người con thật sự yêu... và lý do duy nhất là tình yêu", chị viết.

Sau khi chờ con gái dọn sạch sẽ và đóng cửa hàng ra về, Kỳ Duyên có hỏi con có mệt không. Tuy nhiên, ánh mắt cô bé lại sáng ngời, khoe ngay với mẹ mình làm được những gì, nhận được bao nhiêu tiền 'típ', cộng thêm tiền lương bao nhiêu. Chị cảm nhận được sự tự hào của con gái với đồng lương do chính cô bé làm ra. Và chị nhìn thấy ở con gái hình ảnh của mình thời trẻ. Để thưởng cho con gái, MC Kỳ Duyên gợi ý rủ cô bé đi massage chân và chị 'bao tiền' khiến cô bé cười sung sướng.

Câu chuyện về cách dạy con của Kỳ Duyên đã nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ và hưởng ứng nhiệt tình. Không ít người có chung nhận xét, MC hải ngoại có cách dạy con tinh tế, thông minh. Đây là bài học hay cho nhiều bậc phụ huynh khi ở thời buổi hiện đại, không thiếu những 'cậu ấm, cô chiêu' thiếu ý chí, nghị lực vượt khó mà chủ yếu sống dựa vào quyền thế, tiền bạc của bố mẹ.

Mặc dù từng tự nhận mình là "người mẹ quá tệ hại" nhưng nữ MC lại thấy rất nhiều người khen ngợi cách giáo dục của mình. Từ đó, MC Kỳ Duyên cũng nhận ra, thay vì cứ đi so sánh bản thân với các bà mẹ khác chỉ khiến bản thân tự ti, kém cỏi, tồi tệ mà thôi.

MC Kỳ Duyên cho biết: "Trong chúng ta, không ai hoàn hảo cả. Muốn tìm đến hạnh phúc thì đừng bao giờ so sánh vì sẽ có những người giỏi hơn, đẹp hơn khiến ta bất mãn với cuộc sống. Từ đó, mình sẽ bị sụp đổ dần dần và khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Mỗi người trong chúng ta sinh ra đều có một ý nghĩa, được ban cho sứ mệnh riêng, nên đừng so sánh mình với người khác".

