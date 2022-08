Cô gái đa tài là Thủ khoa đầu vào ngành Ngôn ngữ Anh tốt nghiệp với tấm bằng Xuất sắc

Phạm Thị Trà Mi - học sinh lớp Chuyên Địa khóa 48 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã xuất sắc trở thành Thủ khoa khối C tỉnh Nghệ An, với tổng điểm 3 môn khối C00...