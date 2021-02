Khánh Vy khi nào cũng tươi trẻ và tràn đầy năng lượng, điều này cũng phải rèn luyện chứ?

Về thể chất thì mình ăn uống rất đầy đủ, hạn chế bỏ bữa để khi nào cũng có năng lượng làm việc. Mình tập thể dục mỗi ngày để khoẻ mạnh và tinh thần khoan khoái. Đó không phải là chuyện ngày 1, ngày 2 mà là một thói quen sống để cách nhìn nhận của mình dần tích cực hơn.

Tính mình cũng khá là quảng giao nên rất thích gặp gỡ mọi người, từ đó học từ họ nhiều điều. Mình hay nghe nhạc nữa, coi việc nghe nhạc là một cách để giao tiếp với các nghệ sĩ trên toàn thế giới nên lại càng tràn trề sức sống hơn (cười).

Cũng có người nói rằng, Khánh Vy có được ngày hôm nay là 1 sự “ăn may” khi clip “7 thứ tiếng ngày đó” nổi tiếng ngoài sự mong đợi?

Mình thấy cũng may mắn thật! Mình rất tin vào sự may mắn và luật hấp dẫn.

Hồi nhỏ, mình hay trêu các bạn là “cầm giấy bút xin chữ ký em đi”, không phải vì ham nổi tiếng mà đơn giản là thích việc ký tặng. Ai ngờ, mấy năm sau, mình được ký tặng cuốn sách đầu đời của mình luôn.

May mắn thêm nữa là mình được sinh ra trong gia đình luôn ủng hộ thế mạnh của con. Bố mẹ thấy mình từ bé đã thích “nhại” các ngôn ngữ nên đầu tư cho mình học tiếng Anh từ lớp 3, rồi khuyến khích mình rèn luyện các thứ tiếng khác, cùng mình xem những bộ phim nước ngoài để học tiếng…

Mình cũng may mắn khi có hội bạn thân rất hợp gu. Để có clip “7 thứ tiếng”, hội bạn của mình đã phải lăn xả rất nhiều.

Nhưng bên cạnh sự may mắn thì mình cũng nỗ lực không ít, theo đuổi ngoại ngữ từ bé, chăm chỉ học tập. Mình tin là ai cũng có thể gặp may và tự tạo ra may mắn nếu nỗ lực.