Cô dâu Vĩnh Long tự tay in ảnh, mua hoa lụa làm 2 rạp đám hỏi, 1 rạp đám cưới hết tổng 36 triệu, người trong nghề cũng phải nể

Đám cưới là ngày trọng đại của cả đời người, vì vậy ai cũng muốn đám cưới của mình diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp nhất và để lại nhiều dấu ấn, kỷ niệm khó quên. Và với vợ chồng Thái Thuyên (25 tuổi, quê Vĩnh Long, hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM) đã chọn cách tự mình lên ý tưởng, trang trí đám hỏi và đám cưới ở cả nhà trai và nhà gái.

Yêu nhau 9 năm, cặp đôi tự tay làm hết mọi thứ cho ngày trọng đại

“Chồng hơn tôi 1 tuổi, chúng tôi yêu nhau từ năm 2014, tức đến nay đã 9 năm. Khép lại hành trình tình yêu để cùng nhau bước sang một trang mới, chúng tôi đã tự mình lên ý tưởng và thiết kế thiệp cưới, rạp cưới. Tự thiết kế thiệp cưới là để thể hiện tình cảm và sự trân trọng của hai vợ chồng gửi đến khách mời.

Còn về tự decor đám hỏi, đám cưới cho hai bên nhà trai và nhà gái, chúng tôi cảm thấy tự tay làm hết mọi thứ thì ngày trọng đại của hai đứa sẽ ý nghĩa và có nhiều kỷ niệm hơn”, Thái Thuyên chia sẻ.

Background chụp ảnh trong đám cưới.

Cô nàng 9X cho biết, hai vợ chồng cô đã tự lên kế hoạch chi tiết hết tất cả. Cô tham khảo các mẫu trên mạng, thấy mẫu nào đẹp thì lưu vào, sau đó lọc lại xem mẫu nào hợp với không gian nhà mình, chọn tone màu hai vợ chồng thích và hợp với áo dài cô mặc trong đám hỏi, đám cưới.

Cụ thể, đám hỏi cô nàng chọn tone màu hồng, tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của cả hai. Còn đám cưới cô chọn tone màu đỏ để mang đến cảm giác ấm cúng, đồng thời tượng trưng cho tình yêu son sắt, thủy chung, vĩnh hằng của đôi lứa và cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Tone màu hồng ở nhà gái.

Trang trí trong đám cưới, ở nhà trai cặp đôi chọn tone màu đỏ.

Sau khi chọn được mẫu và màu sắc chủ đạo, hai vợ chồng Thái Thuyên bắt đầu vẽ phác thảo phông nền đám cưới trên giấy, chỗ gia tiên nên bày trí thế nào, cổng cưới trang trí ra sao, background chụp ảnh thế nào,… Sau khi phác thảo trên giấy, vợ chồng cô lên thiết kế cụ thể trên máy tính để hình dung được kích thước, màu sắc và cách bố trí như thế nào. “Phần này quan trọng lắm nha. Sai phần này là “toang” toàn bộ đấy”, 9X cười.

Cô cũng lên kế hoạch chi tiết những thứ cần mua từ số lượng cho đến kích cỡ, nơi mua ở đâu, giá thành bao nhiêu,… Mọi thứ đều được đôi trẻ chuẩn bị tỉ mỉ, cẩn thận.

Cô nàng lên kế hoạch cụ thể từng thứ cần mua.

Phần phác thảo trên giấy trước khi thiết kế chi tiết.

Thái Thuyên chia sẻ: “Chúng tôi tự lên kế hoạch chi tiết hết tất cả. Khoảng thời gian đó chồng tôi có nhiều việc phải làm nên đã giao toàn bộ hạng mục này cho tôi đảm nhận. Cũng may là tôi có bạn bè hỗ trợ nữa. Gần tới ngày, anh cũng bắt tay vào làm cùng tôi và bạn bè”.

Chi phí decor đám hỏi và đám cưới gần 36 triệu, người trong nghề cũng phải nể

Thái Thuyên và chồng đều là làm trong công ty truyền thông. Vì chỉ là “tay ngang”, không hiểu gì về công việc này nên cả hai gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tự tay trang trí cho ngày trọng đại của đời mình. “Lúc decor đám hỏi, chúng tôi bỡ ngỡ nhiều thứ lắm, rất stress vì gặp nhiều thứ mình không có chuyên môn để xử lý. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành decor đám hỏi như ý muốn”, Thái Thuyên nói.

Vì đám hỏi cách đám cưới chỉ 7 ngày, cả hai không có nhiều thời gian để chuẩn bị nên đã tận dụng lại hết những gì trong đám hỏi, chỉ thay đổi mẫu cho khác đi một chút. Khi ấy Thái Thuyên cũng tự tin vì có một chút xíu kinh nghiệm rồi, nhưng do cô muốn tiết kiệm chi phí nên đã sơn lại các background và kết quả rất xấu. Cho nên sau đó cô quyết định in PP, nhưng chỗ in đó lại làm sai màu, không giống yêu cầu của cô.

Tất cả đều được cặp đôi tự tay chuẩn bị.

Việc này khiến 9X rất stress vì hôm sau tất cả các tiệm in đều đóng cửa nghỉ lễ mùng 2/9. Vậy là nguyên đêm hôm đó cô đã gọi điện thoại tới từng tiệm in, nhưng không ai nhận in cả. May mắn thay, tới ngày hôm sau cô cũng in được.

Thái Thuyên cho biết, cô lựa chọn in PP vì theo cô cách in này đúng màu nhất, không bị bóng, giá cả tuy cao hơn nhưng thành phẩm đẹp. Cô cũng lưu ý thêm, khi in PP hãy nhờ thợ in ấn kiểm tra màu trước để tránh máy đó in sai màu, bởi cùng một file nhưng rất có thể hai chỗ in sẽ cho ra hai màu khác nhau.

Về hoa trang trí, cô chọn hoa lụa nhập, tuy giá cao hơn hoa tươi nhưng vợ chồng cô có tới 3 tiệc, nên cô thấy rất tiết kiệm vì có thể tái sử dụng. “Hoa lụa nhiều loại lắm, đừng ham rẻ sẽ không đẹp đâu. Tôi chọn màu hoa sao cho dễ phối nhất vì tận dụng đám hỏi rồi đám cưới, không thể chọn tone màu chỉ sử dụng một lần được, phí lắm”, cô nàng chia sẻ.

9X chọn hoa lụa nhập khẩu cho đám cưới của mình.

Vì tất cả mọi thứ đều mua mới từ bàn ghế, dây đèn, hoa lụa, sắt thép,… cô đều mua mới nên tổng chi phí decor đám hỏi, đám cưới ở cả hai bên gia đình đình tốn gần 36 triệu cho các hạng mục gia tiên, cổng cưới và background chụp hình. 9X cảm thấy chi phí này khá rẻ so với kết quả mình nhận được.

Nhìn ngắm thành quả của mình, vợ chồng Thái Thuyên rất mãn nguyện, hài lòng, bố mẹ và bạn bè ai cũng khen. Thậm chí ngay cả khi cô chia sẻ trên mạng xã hội, những thợ trang trí đám cưới chuyên nghiệp cũng phải nể phục. Thậm chí, có người còn khuyên cô nên mở tiệm decor đám cưới luôn để khi nào họ lấy chồng, lấy vợ sẽ liên hệ.

Khu vực gia tiên trước và sau khi hoàn thành.

Cô nàng nói rằng, cũng may có bạn bè giúp đỡ, nếu không cô sẽ không thể hoàn thành được.

“Cũng may vì tôi có bạn bè phụ giúp, chứ không có mọi người thì tôi không thể hoàn thành được. Bố mẹ hai bên thích lắm, khen đẹp hoài nhưng mà thương các con vì làm thấy cực. Bạn bè ai cũng khen luôn, tưởng tôi thuê đơn vị chuyên nghiệp làm đấy (cười).

Nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, nếu các bạn có nhiều thời gian để chuẩn bị và có bạn bè, người nhà phụ giúp thì có thể tự decor đám hỏi, đám cưới tại nhà. Nếu không bạn sẽ stress rất nhiều và không thể làm gì được, gục ngã luôn đó. Đổi lại bạn sẽ có thật nhiều kỷ niệm trong ngày trọng đại của mình”, Thái Thuyên bày tỏ.

