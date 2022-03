Cô dâu nặng hơn 200kg bị chế giễu đến bật khóc, phản ứng của chú rể gây bất ngờ

Sự khác biệt quá lớn về ngoại hình giữa cô dâu và chú rể trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người xung quanh.

Thân hình quá khổ của cô dâu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Theo Sohu, đám cưới được tổ chức tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào ngày 4/3 vừa qua. Hôm đó, do thời tiết rất lạnh, nhiệt độ xuống thấp chỉ khoảng 10 độ C nên mọi người đều mặc áo khoác và đồ mùa đông dày cộp, chỉ riêng cô dâu mặc váy cưới mỏng manh.

Sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh lúc đó đều đổ dồn vào cô dâu nhưng không phải vì thương cô phải chịu lạnh, mà là do thân hình quá khổ. Được biết, cô dâu có dáng người to lớn và mất cân bằng, nặng tới hơn 200kg, váy cưới cũng phải đặt may riêng.

Trong khi đó, chú rể lại sở hữu thân hình bình thường với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú. Cô dâu và chú rể đứng cạnh nhau quả thực có sự chênh lệch rất lớn. Nghe được những lời cười đùa, mỉa mai của người xung quanh về thân hình quá khổ của mình, cô dâu vô cùng buồn và tủi thân, bật khóc ngay trong đám cưới.

Thấy cô dâu như vậy, chú rể rất đau lòng nhưng không thể chửi mắng và can ngăn những người kia do sợ ảnh hưởng tới không khí đám cưới cũng như mặt mũi của gia đình, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô dâu rồi lên phát biểu. Anh cảm ơn mọi người tới tham dự đám cưới, hy vọng tất cả đến để chung vui thay vì chê cười. Câu nói đầy hàm ý của chú rể khiến một số người không khỏi ngại ngùng.

Chú rể cho hay có rất nhiều người phản đối và nghi ngờ khi anh quyết định tiến đến hôn nhân với cô dâu, cho rằng anh cưới cô chỉ vì tiền, không một người đàn ông bình thường nào nguyện ý lấy người phụ nữ to béo gấp 3 mình làm vợ.

Trước ý kiến không hay, chú rể khẳng định cô dâu sinh ra và lớn lên trong gia đình nông thôn bình thường. Hai người thật lòng thương nhau và anh quyết phải cưới bằng được cô dâu vì tin tình yêu chân thành không liên quan tới giàu nghèo hay ngoại hình, thay vào đó là sự đồng điệu trong tâm hồn. Khi nghĩ đến những khó khăn mà mình và cô dâu từng đối mặt, chú rể bất giác rơi nước mắt.

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng, nhiều người vô cùng ngưỡng mộ tình yêu đẹp của cặp đôi và đồng tình với quan điểm của chú rể, gửi lời chúc phúc mong cặp đôi sẽ bên nhau dài lâu.

Trái ngược với chú rể trong câu chuyện trên, một chú rể 33 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) lại tự tử ngay trong ngày cưới vì thấy cô dâu quá xấu. Được biết, đó là một cuộc hôn nhân do cha mẹ chú rể sắp đặt, ngày cưới là lần đầu tiên anh nhìn thấy mặt cô dâu.

Chú rể được tìm thấy dưới sông trong tình trạng mặt úp xuống nước. Cảnh sát và người dân đã vớt anh lên, hô hấp nhân tạo rồi đưa đến bệnh viện. Sau khi tỉnh lại, chú rể thừa nhận đã tự tử vì sợ cô dâu sẽ “gây hại cho hình ảnh” của mình.

"Mọi người ai cũng khó xử. Cô dâu tan nát cõi lòng, còn gia đình cô rất giận dữ”, một vị khách tham dự đám cưới kể lại.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/co-dau-nang-hon-200kg-bi-che-gieu-den-bat-khoc-phan-ung-cua-chu-re-gay-bat-ngo-a531039.html