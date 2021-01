Cô dâu bật khóc ôm người yêu cũ trên sân khấu, chú rể đứng vỗ tay

Thứ Ba, ngày 12/01/2021 00:10 AM (GMT+7)

Cuộc hội ngộ giữa 3 người trên sân khấu khiến tất cả mọi người trong buổi lễ cưới vô cùng ngạc nhiên.

Vì nhiều lý do khác nhau, có những cặp đôi rất yêu nhau nhưng cuối cùng lại phải chia tay trong đau khổ. Có thể là do duyên số chưa đủ, cũng có thể do 2 người tuy yêu nhau nhưng thực sự chưa phù hợp về nhiều khía cạnh. Những người chưa đến được với nhau ít nhiều sẽ để lại những tiếc nuối, còn những ai có thể bước vào lễ đường, ở bên nhau trọn đời quả là may mắn.

Mới đây, trên MXH Trung Quốc lan truyền hình ảnh một cặp đôi thể hiện tình cảm rất hạnh phúc trong đám cưới. Thế nhưng ngay sau đó, bạn trai cũ của cô dâu đột nhiên xuất hiện trong trang phục gấu bông bước lên sân khấu. Anh đến bên cạnh cô dâu khiến quan khách nghĩ rằng đây chỉ là một màn biểu diễn mua vui nhưng thật bất ngờ, cô dâu liền bật khóc nức nở và cả 2 đã “đoàn tụ” ôm nhau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Điều bất ngờ chưa dừng lại ở đó, chú rể đứng bên cạnh cũng tỏ ra rất bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra trước mắt. Nhưng sau đó, anh bỗng nhiên vỗ tay khiến mọi người chợt hiểu ra rằng, hành động này đã thông cảm cho bạn trai cũ của vợ mình. Anh rất bình tĩnh, không lời trách mắng, không hành động bồng bột. Tiếng vỗ tay khiến khiến mọi người hiểu được chú rể thực sự là một người đàn ông bao dung.

Sau màn đoàn tụ, nhiều người không khỏi xúc động và cảm thấy chú rể quá tốt bụng. Họ thành tâm chúc phúc cho cô dâu và chú rể sống hạnh phúc với nhau. Sau đó, bạn trai cũ của cô dâu cũng từ biệt và chúc phúc cho 2 người.

Sự việc này ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng, nhưng khi hiểu thực sự hành động của cô dâu và chú rể lúc đó, họ đều tỏ ra rất thông cảm.

