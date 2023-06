Chú rể đột ngột qua đời trước ngày cưới, gia đình vội vàng đem chôn cất, cô dâu sững sờ khi biết lý do

Vào năm 2015, tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một chú rể đột ngột qua đời ngay trước đám cưới, cô dâu bỗng chốc trở thành góa phụ. Điều kỳ lạ hơn nữa là gia đình chú rể đã không thông báo cho người thân về chuyện này mà vội vàng đem chôn cất thi thể anh. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Theo trang Sohu News đưa tin, chú rể tên là Lý Hồng Vĩ, còn cô dâu tên là Chu Chí Mỹ. Cả 2 được bà mối giới thiệu cho nhau. Cùng xuất thân từ vùng nông thôn nhưng gia đình anh Lý Hồng Vĩ khá giả hơn một chút. Cặp đôi này tuy không có tình cảm sâu đậm với nhau nhưng dưới sự thúc giục và ủng hộ của 2 gia đình, họ vẫn đồng ý trở thành người yêu của nhau.

Sau 1 năm tìm hiểu, anh Lý Hồng Vĩ và cô Chu Chí Mỹ đã quyết định tiến tới hôn nhân. Trước khi tổ chức đám cưới, cặp đôi đã đi đăng ký kết hôn, cô Chu Chí Mỹ cũng chuyển đến sống cùng anh Lý Hồng Vĩ. Trong mắt những người xung quanh, cặp đôi tuy chưa tổ chức đám cưới nhưng chẳng khác nào đã là vợ chồng của nhau.

Thế nhưng trong quá trình bàn bạc chuyện hôn nhân, 2 gia đình đã có bất đồng về chuyện sính lễ. Gia đình anh Lý Hồng Vĩ cho rằng yêu cầu sính lễ mà gia đình cô Chu Chí Mỹ đưa ra là quá cao, họ không đáp ứng được, bởi mặc dù nhà họ có điều kiện khá tốt nhưng lại có tới 3 người con trai, chắc chắn sẽ tốn kém rất nhiều khi lo chuyện hôn sự. Mãi sau đó, đôi bên mới thương lượng và nhượng bộ lẫn nhau, đi đến thống nhất rằng nhà trai sẽ tặng nhà gái 60.000 nhân dân tệ (hơn 196 triệu đồng).

Giống như bao cặp đôi sắp cưới khác, anh Lý Hồng Vĩ và cô Chu Chí Mỹ bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị cho đám cưới, từ chụp ảnh đến mời khách và mua sắm đủ thứ. Trong khoảng thời gian này, anh Lý Hồng Vĩ có một số hành vi khác thường nhưng cô Chu Chí Mỹ không quá để tâm.

Nào ngờ, ngay trước khi đám cưới diễn ra, cô Chu Chí Mỹ nhận được tin báo từ nhà chồng rằng anh Lý Hồng Vĩ đã qua đời. Đột nhiên trở thành góa phụ, cô Chu Chí Mỹ bàng hoàng không nói nên lời, tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với mình. Khi Chu Chí Mỹ còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra và nên làm gì tiếp theo, cô càng bàng hoàng khi nghe tin nhà chồng đã chôn cất cho anh Lý Hồng Vĩ xong xuôi mà không hề nói gì với cô.

Thấy anh Lý Hồng Vĩ qua đời không rõ nguyên nhân, gia đình anh lại vội vàng chôn cất mà không nói với bất cứ ai, cô Chu Chí Mỹ càng nghĩ càng thấy sai, tin rằng có điều khuất tất ẩn sau đó. Vì vậy, cô lập tức tới nhà chồng để hỏi ngọn ngành mọi chuyện.

Ban đầu, nhà họ Lý nói rằng lý do anh Lý Hồng Vĩ tự tử là vì không muốn kết hôn. Tuy nhiên, cô Chu Chí Mỹ không tin điều này bởi anh chưa từng thể hiện ra điều đó với cô. Sau một hồi do dự, cuối cùng nhà họ Lý đành tiết lộ sự thật gây sốc, đó là anh Lý Hồng Vĩ mắc chứng trầm cảm. Do tính cách thu mình từ nhỏ, lại không được người lớn quan tâm kịp thời, tình trạng thể chất và tâm lý của anh ngày càng đáng lo ngại.

Sau khi đi xem bói, bố mẹ của Lý Hồng Vĩ tin rằng chỉ cần kết hôn, con trai mình sẽ khỏi bệnh, vì vậy mới mau chóng sắp xếp một cuộc xem mắt. Suốt quá trình hẹn hò, cô Chu Chí Mỹ cũng nhận thấy bạn trai nhu mì, ít nói và có chút khác thường nhưng không bao giờ nghĩ rằng anh ấy có bệnh.

Nào ngờ, trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới, Lý Hồng Vĩ gặp nhiều áp lực nên tình trạng tâm lý ngày càng nghiêm trọng hơn. Không nhận được sự quan tâm đúng lúc và đúng cách của những người xung quanh, anh đã lựa chọn tự kết liễu cuộc đời nhân lúc không có ai ở nhà.

Rất sốc khi nghe chuyện này, cô Chu Chí Mỹ tiếp tục hỏi về lý do nhà họ Lý vội vàng chôn cất mà không nói với ai, khiến cô không được tham dự đám tang của chồng sắp cưới. Mẹ của Lý Hồng Vĩ giải thích rằng nhà họ quá xấu hổ, không muốn những người xung quanh bàn tán về tình trạng của con trai nên mới làm như vậy. Lúc ấy, cô Chu Chí Mỹ mới được giải đáp toàn bộ nghi ngờ.

Sau việc này, 2 gia đình lại tranh chấp về chuyện sính lễ. Nhà họ Lý cho rằng đám cưới không thể tiến hành thì nhà họ Chu nên trả lại sính lễ. Ngược lại, nhà họ Chu cho rằng việc trả lại sính lễ sẽ khiến con gái rất mất mặt, sau này khó lấy được chồng. Tuy nhiên cuối cùng, được sự hòa giải của chính quyền, gia đình cô Chu Chí Mỹ đã quyết định trả lại toàn bộ sính lễ.

