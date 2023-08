Chú rể 26 tuổi lấy vợ hơn 15 tuổi vì lý do không tưởng

Tại những vùng lạc hậu của Trung Quốc, con trai lấy được vợ vô cùng khó. Vì yêu cầu của nhà gái về tài sản, của hồi môn khiến cho không ít nam giới tại đất nước này chịu cảnh ‘ế’ vợ. Để không phải chịu ảnh ‘đơn chăn gối chiếc’, nhiều chàng trai chấp nhận cưới những cô gái có gia cảnh không tốt và thậm chí là hơn nhiều tuổi. Điển hình như trường hợp của chàng trai 26 tuổi này.

​Cô dâu của anh chàng là một bà thím hơn anh 15 tuổi, ngoại hình kém sắc. Hôn lễ của cả hai nhanh chóng gây sự chú ý vì sự ‘lệch tông’ về ngoại hình. Theo tìm hiểu, bố mẹ của chú rể có sức khoẻ không tốt và quanh năm phải uống thuốc. Do điều kiện kinh tế khó khăn, họ không có khả năng xây một căn nhà mới. Chú rể mặc dù cao to, đẹp trai nhưng do nghèo nên không có cô gái nào chịu lấy.

Bố mẹ chú rể lo lắng con trai của họ sẽ không lấy được vợ nên đã nhờ cậy tới bà mối. Song gia cảnh của chàng trai như vậy nên bà mối chỉ tìm được một người phụ nữ lớn tuổi, hơn anh tới 15 tuổi và đã từng có một đời chồng.

Sau khi hai bên gặp mặt, bố mẹ chàng trai vô cùng hài lòng và khuyên nhủ con trai không nên quá kén chọn. Cả hai từng hẹn hò một thời gian, phía đàng gái có phần hài lòng với bạn trai nên đã gật đầu đồng ý chuyện cưới hỏi.

Nhưng theo những hình chia sẻ thì có thể thấy, cha mẹ chú rể và cô dâu trông vô cùng hạnh phúc. Còn phía chú rể không mấy vui vẻ, thậm chí anh còn không nở bất kỳ nụ cười nào trên gương mặt trong suốt ngày cưới. Chưa dừng lại ở đó, trong hôn lễ khi cô dâu có ý muốn khoác tay chú rể, anh đã gạt tay ra một cách lạnh lùng.

Nhiều cư dân mạng đã bình luận rằng không biết sau khi kết hôn cả hai sẽ đồng hành với nhau trong bao lâu. Một số người cho rằng, họ có thể chấp nhận việc phụ nữ hơn đàn ông nhiều tuổi nhưng lại không đồng tình việc hơn tới 15 tuổi như trường hợp của chàng trai. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến chỉ trích chàng trai vì cho rằng nếu đã không thích đối phương thì nên từ chối chứ không phải chấp nhận rồi có thái độ như vậy. Ngoài ra còn vô số luồng ý kiến về đám cưới này.

Nguồn: [Link nguồn]