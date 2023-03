Chồng đi chơi mãi không về, vợ tới nhà người đồng hương tìm, sững sờ khi mở cửa

Nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu có thực sự tồn tại tình bạn trong sáng giữa nam và nữ không? Kỳ thực, không phải ai cũng có thể đưa ra câu trả lời xác đáng cho câu hỏi này bởi nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong câu chuyện dưới đây, cư dân mạng cũng tranh cãi trái chiều về cách cư xử của 2 nhân vật.

Theo trang Sohu News đưa tin, cô Vương và vợ chồng cô Lư đều xuất thân cùng quê ở tỉnh Quảng Tây, sau đó tới thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, để làm việc kiếm sống. Cả 3 người tuy không làm việc cùng nhà máy nhưng do là đồng hương nên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau.

Cách đây vài hôm, cô Lư đi làm về lúc trời đã tối khuya nhưng phát hiện chồng mình vẫn chưa về. Cô Lư gọi điện cho chồng nhưng thấy anh đã tắt máy. Cô liền nhắn hỏi một người đồng nghiệp của chồng thì được biết hôm đó anh ấy không phải làm ca đêm mà là đi nhậu với người đồng hương, chính là cô Vương.

Cô Lư nhanh chóng gọi điện cho cô Vương để hỏi xem chồng mình có ở đó không, cô Vương trả lời rằng anh ấy đang ở nhà mình. Thấy vậy, cô Lư lập tức lên đường đến nhà cô Vương để đón chồng về nhà. Nào ngờ, khi vừa mở cánh cửa nhà trọ, cô Lư đã sốc nặng với cảnh tượng trước mắt.

Cô Lư nhìn thấy cô Vương và chồng mình đều đã say xỉn, người chồng thì ngủ say trên nền nhà, còn cô Vương thì đang ngủ trên giường. Thấy cô Lư đến, cô Vương giật mình tỉnh giấc, trách cô Lư làm phiền tới giấc ngủ của mình. Trong khi đó, người chồng của cô Lư đã say đến độ không biết gì nên vẫn ngủ ngon lành.

Chứng kiến cảnh đó, cô Lư lập tức nổi cơn tam bành vì ghen tuông. Cô không thể chấp nhận được việc chồng mình ngủ tại nhà một người phụ nữ khác, cho dù họ không hề nằm chung giường. "Cô biết anh ấy đã có vợ con, sao còn đưa anh ấy về đây ngủ?", cô Lư lớn tiếng hỏi.

Cô Vương cũng không chịu thua, lập tức đáp lại: "Anh ấy cũng là bạn của tôi, anh ấy say rượu nên tôi phải đưa về. Điện thoại của anh ấy bị tắt, tôi biết phải làm sao đây? Chúng tôi không hề làm gì cả, anh ấy đã quá say, hơn nữa chúng tôi cũng không hề ngủ cùng nhau".

Nhìn thấy chồng và cô Vương vẫn mặc nguyên quần áo trên người nhưng cô Lư vẫn không thể nguôi cơn giận. Cô Lư một mực cho rằng hành động của cô Vương là không thể chấp nhận được, cho dù là bạn bè bình thường cũng không nên làm thế vì rất dễ gây hiểu lầm, cũng chẳng ai biết cô nam quả nữ ở chung phòng sẽ xảy ra chuyện gì, nhất là khi 2 người họ đã say rượu và không kiểm soát được hành vi của mình. Cô Lư cho rằng cô Vương biết rõ bạn đã có gia đình thì nên tự tránh, không nên để xảy ra nghi ngờ.

Mặc dù lời cô Lư nói cũng có ý đúng nhưng cô Vương vẫn không chịu nhận sai, nói rằng mình chỉ làm việc tốt mà thôi. Cuối cùng, cô Lư đành ấm ức đưa chồng về nhà, sau đó đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội.

Cư dân mạng Trung Quốc đã bàn tán xôn xao về sự việc ngang trái này:

"Nếu tôi là người vợ, tôi cũng có cảm giác mình đang bị phản bội. Cứ tưởng tượng một đêm, bạn nhìn thấy chồng mình đang ngủ ở nhà của một người phụ nữ khác mà xem".

"Bất cứ người vợ nào rơi vào tình huống này cũng đều có chung suy nghĩ như vậy mà thôi".

"Cô nam quả nữ ngủ trong một căn phòng bé tí, dù trong sáng cũng khó tránh được điều tiếng"...

Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/chong-di-choi-mai-khong-ve-vo-toi-nha-nguoi-dong-huong-tim-...Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/chong-di-choi-mai-khong-ve-vo-toi-nha-nguoi-dong-huong-tim-sung-so-khi-mo-cua-a588675.html