Chàng sinh viên xuất sắc Đại học Luật Hà Nội: "Ngành Luật đã giúp tôi thay đổi bản thân"

Sở hữu điểm tổng GPA đáng ngưỡng mộ, Phạm Thành An là một trong những sinh viên có thành tích tốt nghiệp xuất sắc nhất của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phạm Thành An - Sinh viên Đại học Luật.

Phạm Thành An là một trong số những cái tên hiếm hoi có kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc của Trường Đại học Luật Hà Nội. Sau bốn năm theo học ngành Luật, anh chàng sở hữu cho mình tổng điểm GPA rất đáng ngưỡng mộ là 3.67.

Xuất phát điểm là một học sinh “cá biệt”

Sinh năm 1999 tại tại quê hương Ninh Bình “địa linh nhân kiệt”, tuy nhiên xuất phát điểm thời học sinh của Thành An lại không có gì nổi bật. Hồi học tiểu học, Thành An chia sẻ mình là một học sinh nằm trong top cá biệt của lớp, kết quả học tập kém và mải chơi. Thậm chí anh chàng đã “suýt” phải học lại năm lớp 1. Điều đó đã khiến An trở thành nỗi thất vọng của bố mẹ, thầy cô.

Tìm thấy chính mình trong học tập

Mãi đến năm học cấp hai, Thành An mới nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập. Anh chàng bắt đầu có những bước xoay chuyển bản thân, chăm chỉ học tập và tìm được chính mình trong đó.

Thành An chia sẻ: “Lúc lên cấp hai, mình bắt đầu biết nhìn nhận lại bản thân và cảm thấy hụt hẫng. Từ đó mình quyết tâm học tập, không muốn để bố mẹ, thầy cô phải phiền lòng và cũng để bản thân tự tin hơn”.

Sau những tháng ngày cố gắng, dường như Thành An đã trở thành một người khác, một học sinh mẫu mực, có ý chí trong học tập. Kết quả xứng đáng nhất cho Thành An là việc có tên trong danh sách trúng tuyển lớp Chuyên Địa - Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy tỉnh Ninh Bình - ngôi trường phổ thông có chất lượng hàng đầu miền Bắc. Đây cũng chính là bước đệm để anh chàng mang về nhiều thành tích lớn hơn cho bản thân.

Hăng say với môn Địa lý, Thành An được thầy cô lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Những thành tích đáng nể mà An có được từ môn học này phải kể đến như: Huy chương Bạc kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ; Giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa Lý và là thành viên Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình tham gia kỳ thi chọn HSG cấp Quốc gia năm lớp 11; Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý; Giải Ba học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Địa lý; Học bổng khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh… Nhờ những kết quả đó mà An đã trở thành học sinh tiêu biểu của trường và của tỉnh Ninh Bình.

“Ngành Luật đã giúp tôi thay đổi bản thân”

Với năng lực của bản thân, sau khi tốt nghiệp THPT Thành An tự tin đăng ký thi tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị với ước mơ trở thành một sĩ quan. Tuy nhiên, anh chàng đã để ước mơ tuột khỏi tầm tay, một “cú sốc” lớn sau những gì đã cố gắng. Và Ngành Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội chính là lựa chọn thứ hai của Thành An cho bốn năm theo học.

9X tâm sự: “Mình rất buồn khi không đạt được ước nguyện ban đầu của bản thân. Đến với Đại học Luật Hà Nội trong tâm thế hụt hẫng, mặc dù biết bản thân may mắn hơn nhiều người khi vẫn đỗ vào ngôi trường chất lượng nhưng mình từng có suy nghĩ quay đầu, bỏ cuộc vì nghĩ ngành Luật không phù hợp với bản thân. Sau khi suy nghĩ tích cực hơn, mình nhận ra đó là cái duyên nên vẫn sẽ cố gắng theo đuổi. Và rồi, ngành Luật đã thực sự thay đổi chính bản thân mình”.

Được học tập tại ngôi trường uy tín, chất lượng hàng đầu về đào tạo luật, Thành An cho biết nơi đây đã tác động rất lớn đến tư duy, suy nghĩ của anh chàng: “Với riêng cá nhân mình, được học các môn học liên quan đến pháp lý, nghiên cứu luật đã giúp mình nhạy bén hơn trong cách tư duy, lập luận, phản biện; các thầy cô ở đây đã cho mình cái nhìn sâu rộng hơn về xã hội, biết phải - trái, trắng - đen, rèn luyện con người mình kỷ luật và nề nếp hơn”.

Càng học, Thành An càng hăng say nghiên cứu các môn Luật. Nhờ đó mà anh chàng đã đạt được nhiều kết quả đáng nể, được thầy cô và bạn bè quý mến.

Trở thành niềm tự hào của Đại học Luật Hà Nội

Sau bốn năm theo học tại ngôi trường Đại học Luật Hà Nội, không sai khi nói Thành An là một niềm tự hào của ngôi trường này. Minh chứng cho điều đó có thể kể tới những thành tích đáng nể của An như: Giải Nhất, Nhì hai năm liên tiếp tại cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” cấp trường. Giải Khuyến khích cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2019; Danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương: Nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục; Bằng khen của Ban chấp hành TW Hội Sinh viên Việt Nam; Bằng khen của BCH Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Thành An còn nhiều lần đạt được học bổng giỏi/ xuất sắc của trường.

Đặc biệt hơn, mới đây Thành An chính thức là một trong hai gương mặt đại diện Đại học Luật Hà Nội xét danh hiệu “Thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội” do Thành Đoàn Hà Nội thực hiện với điểm tốt nghiệp GPA là 3.67.

Có thể nói, Phạm Thành An thực sự là một tấm gương cho rất nhiều bạn sinh viên, xứng đáng là niềm tự hào của Ninh Bình và thế hệ sinh viên Việt Nam.

