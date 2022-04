Chàng đạo diễn 2k “thả thính” cực ngọt khiến ông mối cũng phải “rụng tim”

Tham gia hẹn hò, anh chàng tuổi trẻ tài cao thể hiện khả năng “thả thính đỉnh cao” nhưng rất chân thành khiến ai cũng xuýt xoa.

Bạn muốn hẹn hò tập mới nhất cùng Quyền Linh – Ngọc Lan gặp gỡ cặp đôi ở TP.HCM là Ngọc Kiên (21 tuổi, Tiền Giang) – sinh viên ngôn ngữ Anh và Minh Trí (22 tuổi, Tây Ninh) – sinh viên trường Sân khấu điện ảnh & giám đốc sản xuất công ty truyền thông.

Minh Trí là người hòa đồng, hoạt bát, có trách nhiệm trong công việc, vui tính và khá nhây. Anh có hai mối tình, mối tình gần đây được 3 tháng khiến anh ấn tượng nhất vì “bạn gái nhiều chuyện” đã khiến anh bị mất một công việc rất quan trọng.

Ngọc Kiên có điểm mạnh thân thiện, vui vẻ, chịu khó lắng nghe; điểm yếu nóng tính, hay suy nghĩ. Cô chưa trải qua một mối tình chính thức nào, chỉ dừng ở mức tìm hiểu.

Tham gia chương trình, đàng trai có gu bạn gái nhẹ nhàng, dễ thương, không quá mập, biết nấu ăn. Đàng gái thích bạn trai cao, biết quan tâm.

Mở rào gặp gỡ, chàng đạo diễn tương lai gây ấn tượng mạnh khi tặng bạn gái hộp quà với ý nghĩa: “Ở ngoài hộp anh có ghi tên viết tắt của anh MTD, tên viết tắt tiếng Anh là Maka A Diffreince vì anh luôn tạo ra sự khác biệt trong mọi cái, ngay cả phim ảnh và cuộc sống. Ngoài ra MTD còn có nghĩa là My Treasure Darling (Em là báu vật của anh) và My Darling. Món quà gồm một dây chuyện cùng một chiếc nhẫn, trên đó khắc dòng chữ I Love You và 3 cây kẹo tượng trưng cho 3 người trong gia đình sau này của em và anh. Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên tình yêu của chúng mình”.

Tiếp đó, Minh Trí “thả thính cực ngọt” rằng: “Cái nhìn đầu tiên của anh là thực sự em có một đôi mắt rất đẹp. Người ta thường có câu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và em vừa mở ra được tâm hồn của anh. Ngày hôm nay đến đây gặp nhau được cũng là cái duyên, hi vọng anh với em có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu nhau hơn. Có thể sau này mình đi một quãng đường xa hơn với nhau, anh rất là mong “Happy Ending” sẽ mời được chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh đến đám cưới của hai đứa mình”.

Thấy bạn gái e ngại về việc anh vừa học vừa làm ít có thời gian rảnh, chàng đạo diễn tương lai trấn an: “Nói về quỹ thời gian của một đạo diễn và nhà sản xuất thì thực sự một ngày anh kín lịch. Anh làm việc tới 4-5 giờ sáng còn chưa ngủ, giờ người ta đi ngủ là giờ anh sẽ thức, giờ người ta thức anh đi ngủ. Nhưng anh mong khi mình có người yêu rồi thì người yêu sẽ là lý do để anh dành thời gian cho người yêu nhiều hơn. Anh quê Tây Ninh nhưng rất thích con gái miền Tây, em đi đến đâu xe anh theo đến đó”.

“Biết cách nói dễ sợ, thật ra nghề đạo diễn và sản xuất chỉ có ở TP.HCM thôi. Nhưng bạn trai nói hay quá, nghe ngọt ngào thật sự”, ông mối thích thú thốt lên. “Trời ơi đạo diễn nói câu nào nhức nhối câu đó”, Ngọc Lan đồng tình.

Nói về chuyện tương lai, Ngọc Kiên cho biết, hiện tại cô vẫn còn đi học nên mong muốn tình cảm sẽ tìm hiểu phát triển từ từ, đợi sau khi ra trường có công việc ổn định mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Minh Trí chân thành chia sẻ: “Anh rất thích làm bố trẻ con, đối với anh lập gia đình bây giờ đơn giản. Anh muốn ngày mai anh sẽ cưới em ngay lập tức. Mọi cái anh đã có sự chuẩn bị cho riêng mình từ những gì anh tích cóp, chỉ cần mình có tình cảm đủ với nhau và kế hoạc rõ ràng cho tương lai anh sẵn sàng lùi về phía sau một níu để giúp em thành công hơn. Đối với anh người con gái không chỉ làm hậu phương không, mà còn động viên tinh thần mình rất nhiều.

Công việc của anh thực sự rất stress, rất áp lực, những người nghệ sỹ họ sôi nổi trên sân khấu như thế nhưng khi về nhà mở đến lên ai cũng đi ngủ, chỉ có một mình với bóng tối lúc đó rất là buồn. Nhiều khi anh cũng khóc và hỏi không biết tại sao mình lại cô đơn đến như vậy. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp, có nhiều bạn dễ thương nhưng anh không thể rung động được. Anh có một quy tắc đó là con thầy, vợ bạn, gái cơ quan là anh không thể”.

Kết thúc cuộc hẹn, chàng giám đốc sản xuất lãng mạn và chân thành đã khiến cô gái chưa mảnh tình vắt vai đồng ý hẹn hò trong niềm vui của ông bà mối.

