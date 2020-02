Cắm sừng vì hận chồng phản bội, nữ đại gia không đành lòng buông tay tình trẻ

Khi còn trẻ, tôi đã nghĩ rằng tình yêu chân thành của hai người chính là yếu tố làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và chỉ cần 2 người yêu nhau, chuyện tình này sẽ tồn tại mãi mãi.

Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, hiện đang cùng chồng điều hành một công ty sản xuất đồ may mặc xuất khẩu. Mặc dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng do biết chăm sóc sắc đẹp nên trông tôi trẻ hơn so với tuổi. Trong những năm gần đây, con trai, con gái tôi đều lần lượt tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi cũng có nhiều thời gian hơn cho bản thân.

Trong mắt người ngoài, tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi với chồng có sự nghiệp thành công, các con thông minh, học giỏi. Mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng sâu trong trái tim tôi vẫn chất chứa những nỗi niềm khó nói. 5 năm về trước, chồng tôi sa đà vào những thú vui bên ngoài và ít quan tâm đến vợ con. Mọi chuyện trong gia đình, anh đều phó mặc cho tôi lo liệu.

Chồng tôi từng cặp kè với một cô bồ trẻ đẹp. 2 người đi lại với nhau được nửa năm thì bị tôi phát hiện. Lúc đó tôi 35 tuổi, đủ chín chắn để biết mình nên làm gì. Tôi dùng hết lời lẽ khuyên răn chồng nghĩ đến các con, quay về với gia đình.

Chồng tôi sau một thời gian đam mê mù quáng, anh cũng dứt hẳn chuyện tình cảm với cô bồ kia. Tôi tuy bên ngoài tỏ ra vui vẻ với chồng nhưng đêm xuống, tôi không thể gần gũi với chồng như xưa. Tôi vẫn hận anh ấy. Tôi cảm thấy anh ấy đã chung đụng với người khác nên không xứng đáng với tôi nữa. Tôi nhiều lần sỉ nhục chồng vì chuyện này.

Chúng tôi cứ thế sống với nhau như 2 chiếc bóng đến nay. Chồng tôi đã hối hận, quay về với gia đình. Anh quan tâm nhiều hơn tới vợ con. Anh hay đưa mẹ con tôi đi du lịch. Nhưng đêm xuống, khi còn 2 người ở bên nhau, chúng tôi nằm quay lưng về 2 phía.

Gần đây, tôi vào miền Nam mở thêm chi nhánh và quen biết với Vũ- chàng nhân viên kinh doanh trẻ hơn tôi 10 tuổi. Vũ trải đời lại sâu sắc, anh ấy mau chóng nhận ra được những tâm tư sâu kín nhất trong lòng tôi. Chúng tôi mau chóng “bắt được sóng” và đi quá giới hạn. Qua tìm hiểu, tôi biết Vũ đang hẹn hò với một cô gái kém anh ta 5 tuổi. Tuy nhiên, anh vẫn liên lạc và qua lại với tôi một cách lén lút trong mỗi lần tôi vào miền Nam công tác. Anh nói về chuyện giường chiếu, cô ấy không thể bì được với tôi.

Tôi biết chuyện Vũ có người yêu nhưng không ghen. Vì tôi cũng là phụ nữ đã có chồng. Tôi hỏi Vũ khi nào chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc, Vũ nói vu vơ rằng khi anh ấy lấy vợ hoặc tôi…bỏ chồng.

Càng yêu Vũ, tôi càng muốn rời bỏ người chồng hiện tại của tôi. Đêm đến, tôi vẫn ngủ bên cạnh chồng, thậm chí làm chuyện ấy với chồng nhưng trong lòng tôi vẫn chỉ nhớ đến Vũ. Tôi ao ước được vứt bỏ tất cả để đến bên anh ấy, để được sống cho bản thân mình.

Con gái tôi đã lờ mờ nhận ra chuyện tình cảm ngoài luồng của tôi. Con bé có tư tưởng thoáng và tiến bộ. Con nói tôi đã nửa cuộc đời sống vì người khác, đã đến lúc tôi cần sống cho riêng mình. Tôi chỉ ậm ừ chứ không nói gì nữa.

Hiện tại, chồng vẫn quan tâm, đối xử tốt với tôi nhưng tôi chỉ nghĩ đến Vũ. Tôi không biết phải làm sao, xin độc giả cho tôi lời khuyên.

