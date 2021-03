Cãi nhau inh ỏi, người đàn ông “ngây thơ” làm một việc khiến vợ càng “tăng xông”

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Hành động của anh chồng khiến nhiều người bật cười nghiêng ngả, tin chắc chị vợ không thể giận lâu.

Anh Radee chia sẻ câu chuyện lên Facebook khiến dân mạng cười nghiêng ngả.

Vợ chồng sống với nhau, chuyện cãi vã là điều không thể tránh khỏi nhưng không phải ông chồng nào cũng chịu nhún nhường và có màn làm hòa đặc sắc như người đàn ông Singapore này.

Mới đây, người đàn ông tên Radee Ibrahim khiến cộng đồng mạng bàn tán rầm rộ khi chia sẻ câu chuyện của nhà mình lên mạng xã hội. Cụ thể, anh Radee và vợ xảy ra trận cãi vã gay gắt. Trong lúc đó, vợ anh Radee hét lên “put yourself in my shoes”. Câu nói này theo nghĩa đen là hãy xỏ chân bạn vào giày của tôi nhưng trên thực tế, nó được dùng để người vợ diễn tả mong muốn anh chồng đặt mình vào vị trí của chị để thấu hiểu, thông cảm hơn.

Khi nghe vợ nói câu này, anh Radee ngay lập tức lấy một đôi giày của vợ để đi, đúng như nghĩa đen của câu. Nhìn thấy hành động của chồng, người vợ không nguôi cơn giận, lại lớn tiếng mắng anh Radee.

Anh Radee sau đó đã chụp lại bức ảnh đi giày của vợ rồi chia sẻ lên Facebook với lời than vãn: “Tôi và vợ cãi nhau, cô ấy bảo tôi hãy thử xỏ chân vào giày cô ấy. Tôi đã làm đúng như yêu cầu nhưng cô ấy vẫn trách mắng tôi. Không làm thì bị mắng mà làm thì cũng vẫn bị mắng”. Có vẻ anh chàng đang muốn xử lý mọi chuyện một cách ôn hòa, hài hước hơn, làm dịu đi cơn giận của vợ.

Bài đăng của anh Radee thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhìn hình ảnh chân anh Radee to nhưng cố ních vào đôi giày nhỏ xíu của chị vợ, nhiều người bật cười nắc nẻ. Có người lại không khỏi “ngả mũ thán phục” trước cách làm hòa với vợ khi cãi nhau của anh Radee.

Trước đó, người dùng mạng TikTok được phen xôn xao trước tuyệt chiêu của ông chồng khiến vợ phải nói chuyện trước sau cuộc tranh cãi gay gắt. Không cầu xin hay lạy lục, người đàn ông nhanh tay khóa vòi nước toilet trong phòng tắm, thay cục pin hỏng vào điều khiển tivi, tháo vặn các bóng đèn, để chảo bếp lên kệ cao nhất ngoài tầm với của vợ, đồng thời thay đổi ngôn ngữ của TV sang tiếng Tây Ban Nha.

Không chỉ vậy, anh còn cắt nguồn điện máy pha cà phê, thay đổi cài đặt trên điện thoại của vợ, ngắt kết nối WiFi, thậm chí vặn thật chặt nắp của các chiếc lọ trong tủ lạnh. Người đàn ông làm xong, lòng đầy vui vẻ chờ đợi tới lúc vợ đến tìm mình, mở miệng nói chuyện với anh trước.

"Vợ tôi giận nên không thèm nói chuyện với tôi. Nhưng tôi đã có một kế hoạch. Và hãy xem, cô ấy sẽ sớm phải cầu cứu tôi. Cô ấy chỉ biết mỗi tiếng Anh. Giờ tôi chỉ cần ngồi đây và đợi thôi", người đàn ông sung sướng viết trên video mà anh tự quay lại.

