Bước chân tự hào của chàng trai Gia Rai chuẩn bị cho lễ diễu binh lịch sử

Những ngày này, tại Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đang dốc sức luyện tập để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Vinh dự trong đội hình diễu binh

Rơ Lan Hưng (ngoài cùng bên phải) trong buổi tập luyện. Ảnh: Hoàng Anh

Rơ Lan Hưng (20 tuổi) thuộc khối nam sĩ quan Công an TPHCM, sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Từ nhỏ, hình ảnh cha mẹ trong bộ quân phục công an nhân dân đã in sâu trong tâm trí chàng trai trẻ. Những câu chuyện về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của cha, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên áo mẹ đã hun đúc trong Hưng khát vọng cống hiến cho quê hương.

"Mỗi lần nhìn cha mẹ mặc quân phục, tôi đều cảm thấy sự thiêng liêng và ước mơ được nối nghiệp gia đình", Hưng tâm sự.

Chính niềm tự hào ấy đã thôi thúc Hưng đăng ký vào ngành trinh sát an ninh. Khi biết tin được tham gia đội hình diễu binh, diễu hành, chàng trai trẻ không giấu được sự xúc động.

"Đây là niềm vinh dự không chỉ cho bản thân tôi mà còn cho cả gia đình, quê hương. Dù quá trình tập luyện vất vả, nhưng tôi quyết tâm nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ", Hưng chia sẻ.

Từ sáng sớm đến tối muộn, trên thao trường bỏng rát dưới cái nắng hơn 36 độ C hoặc trong những cơn mưa rào bất chợt, Hưng cùng đồng đội miệt mài luyện tập. Từng động tác được lặp đi lặp lại đến khi đạt độ chính xác tuyệt đối.

Đội hình khối nam sĩ quan Công an TPHCM. Ảnh: Hoàng Anh

Ngoài kỹ thuật diễu binh, các chiến sĩ còn rèn luyện thể lực và sức bền để đảm bảo phong thái vững vàng trong suốt buổi lễ.

"Chúng tôi phải tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng từng động tác. Áp lực lớn nhưng đó cũng là động lực để chúng tôi nỗ lực, mang đến màn trình diễn đẹp nhất trong ngày lễ trọng đại", Hưng chia sẻ.

Động lực từ gia đình

Những giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi, Hưng lại nhớ về gia đình ở Gia Lai, nơi cha mẹ và người thân luôn dõi theo, động viên anh.

"Cha tôi nói, mỗi bước chân của con trên lễ đài không chỉ là bước chân của riêng con, mà còn là niềm tự hào của gia đình, của bà con Gia Rai", Hưng kể.

Rơ Lan Hưng nổi bật với làn da ngăm đen đang trò chuyện cùng đồng đội. Ảnh: Hoàng Anh

Đối với Hưng, tham gia lễ diễu binh là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Đó là sự khẳng định bản thân, là minh chứng cho truyền thống gia đình và sự cống hiến cho Tổ quốc.

"Bà con ở quê nói, nhìn thấy người con Gia Rai trong đội hình diễu hành là niềm vui của cả làng. Tôi hy vọng những ngày luyện tập này sẽ mang lại niềm tự hào cho gia đình, quê hương", Hưng chia sẻ.

Những khẩu hiệu hô vang, những bước chân đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi chiến sĩ. Đôi lúc, sự mệt mỏi của những buổi tập nâng cao khiến các chiến sĩ chùn bước, tuy nhiên chỉ cần một câu đùa vui của đồng đội cũng đủ tiếp thêm sức mạnh để tất cả cùng vượt qua.

Khi lễ diễu binh trọng đại đang đến gần, Rơ Lan Hưng cùng các chiến sĩ trẻ càng nỗ lực nhiều hơn.

Chiến sĩ trẻ dân tộc Gia Rai vui vẻ cùng bạn bè trong giờ giải lao. Ảnh: Hoàng Anh

Đại úy Bùi Văn Dũng, cán bộ huấn luyện khối nam sĩ quan Công an TPHCM, đánh giá cao tinh thần tập luyện của các chiến sĩ.

"Để đạt được sự đồng đều và chính xác tuyệt đối trong đội hình, mỗi chiến sĩ phải luyện tập hàng giờ dưới thời tiết khắc nghiệt. Trong đó, Hưng là một trong những tấm gương điển hình cho sự cố gắng và ý chí sắt đá", Đại úy Dũng chia sẻ.