Bức ảnh “trường học trên mây” đầy thơ mộng ở Hà Giang và sự thật khắc nghiệt ít người biết

Thứ Ba, ngày 24/12/2019 09:24 AM (GMT+7)

"Nhìn ảnh đẹp, lãng mạn vậy thôi nhưng thực tế cuộc sống ở đây rất khắc nghiệt và những đứa trẻ đến trường trong điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn" - Đó là những chia sẻ của cô giáo Triệu Tư - tác giả của bức ảnh "trường học trên mây" đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Hình ảnh được dân mạng tích cực chia sẻ.

Cô Triệu Tư cho hay, bức ảnh được chụp tại nơi cô giảng dạy - trường THCS và THPT Xín Mần, thuộc xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Bản thân cô đã công tác tại trường được hơn 2 năm với vai trò là giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn.

"Khoảnh khắc này do mình ghi lại trong buổi sáng ngày 23/12, vào giờ tập thể dục giữa giờ của học sinh cả trường. Lúc đó vào khoảng 9h sáng. Những lớp mây mù xuất hiện khá sớm, từ đêm hôm trước cho đến khi mặt trời lên.

Sau khi mình đăng ảnh lên trang cá nhân, nhiều người đã chia sẻ lại và mình khá bất ngờ khi nó được chú ý nhiều đến thế".

Hầu hết mọi người đều khen đây là hình ảnh đẹp, khi có những em học sinh xếp hàng ngay ngắn và phía sau là "biển mây" đặc trưng của các tỉnh miền núi. Nhìn lãng mạn vậy đó, nhưng ít ai biết rằng, phía sau đó là thực tế cuộc sống và học tập khó khăn của các em học sinh", nữ giáo viên tâm sự.

Cô giáo Triệu Tư.

Cũng theo cô Tư, hiện tại, trường có tổng cộng 10 lớp với khoảng 300 học sinh, chia thành 4 lớp khối THCS và 8 lớp khối THPT. Các em chủ yếu là người dân tộc Mông, Nùng, Tày,...

"Vì điều kiện địa lý nằm trên núi cao (hơn 2.000 m so với mực nước biển) nên đời sống của người dân ở đây còn nhiều khó khăn, đặc biệt là thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Phía sau những biển mây thơ mộng kia là những ngày thời tiết lạnh căm, có khi chỉ từ 0 đến 1 độ C. Sáng ngày 23, trời quang và ấm hơn nhưng nhiệt độ cũng chỉ khoảng 7 độ C", cô chia sẻ.

Nữ giáo viên cho biết thêm, trường cách thị trấn Cốc Tài khoảng 30km và cách khá xa so với các xã khác. Đường đến trường có nhiều sườn núi dốc, đèo cao khiến các em học sinh di chuyển khó khăn.

Một bức ảnh chụp ngôi trường ngày có nắng.

