Bóc mẽ những cú lên đỉnh không có thật

Vì sao phụ nữ thường giả vờ lên đỉnh

Phụ nữ tin rằng giả vờ sẽ giúp cuộc ân ái "mặn" hơn

Theo Derbenick - một chuyên gia sức khỏe tình dục cho biết (đăng trên Phụ nữ Số): 52% những phụ nữ từng giả vờ đạt cực khoái đã thừa nhận họ làm vậy vì tin rằng đối phương muốn thấy họ lên đỉnh, hơn nữa việc đó cũng giúp họ chứng minh bản thân là một cô gái có nhiều trải nghiệm.

Phim ảnh khiến phụ nữ tin rằng cứ quan hệ là phải lên đỉnh

Thời mới dậy thì, phụ nữ đều chết mê chết mệt những bộ phim tình cảm. Mường tượng của chị em về chuyện ấy ở độ tuổi đó hệt như trang giấy trắng. Và bức tranh đầu tiên được vẽ lên chính là cảnh nữ chính nhướn mình rên rỉ, tay túm chặt tấm mền như thể nàng sắp rơi từ trên cung trăng xuống vậy.

Táo bạo hơn, nhiều chị em sẽ bỏ qua những bộ phim chỉ lướt qua cảnh ân ái ấy mà xem hẳn "phim người lớn". Nhưng dù có xem phim gì đi nữa, chị em có vẻ đều đã quên mất rằng phim ảnh chỉ là phim ảnh.

Chuyện thực tế chẳng bao giờ đơn giản và diễn ra trơn tru như trong phim cả!

Derbenick khẳng định điều này trong chia sẻ của mình khi công bố kết quả cuộc khảo sát về những người phụ nữ thích giả vờ lên đỉnh.

Khao khát được trở nên tuyệt vời trong mắt nửa kia, với kho tàng kinh nghiệm giường chiếu phong phú là mong muốn hoàn toàn chính đáng của phụ nữ. Tuy nhiên nếu cứ dùng mãi một cách là "diễn", sẽ rất khó để bạn thực sự trở thành một người phụ nữ rực lửa trong chuyện ấy.

Trên tất cả, phụ nữ không lên giường chỉ để làm thỏa mãn bản tính hiếu thắng, thích chinh phục của đàn ông. Chúng ta làm tình vì điều đó khiến chúng ta phê pha, thoải mái. Vậy thì có lý do gì để phải giả vờ kia chứ?!

Tác hại của "giả vờ lên đỉnh"

Khả năng đạt cực khoái tỷ lệ nghịch với số lần bạn giả vờ lên đỉnh

Nghĩa là càng giả vờ nhiều, chị em càng khó lên đỉnh thật. "Fake it until you make it" - Cứ giả vờ đi, sẽ tới lúc mọi thứ thành sự thật không phải là lời khuyên bạn nên áp dụng trong chuyện chăn gối này.

Gracie Landes - Nhà trị liệu tâm lý tình dục và gia đình tại Mỹ từng chia sẻ trên tờ New York Times: "Cực khoái xuất hiện khi các cơ xương chậu co bóp trong khi các bộ phận nhạy cảm khác được mơn trớn, kích thích ở mức tối đa. Vì thế, giả vờ lên đỉnh chính là đang ngắt kết nối với các giác quan và phủ nhận cảm xúc của chính mình. Về lâu dài, điều này có thể khiến phụ nữ giảm ham muốn tình dục, bị rối loạn cực khoái, khiến việc lên đỉnh ngày càng khó khăn hơn."

Sức khỏe suy giảm vì chiếc mặt nạ đê mê

Có thể chị em chưa biết: Khi đạt cực khoái, não của chúng ta sẽ tiết ra hợp chất Endorphins có tác dụng giảm đau, chống viêm và tổn thương ở tử cung. Cực khoái chính là tác động giúp cho cơ thể sản sinh nhiều hormone DHEA và testosterone giúp cân bằng hệ miễn dịch, tăng cường hoạt động hệ tiêu hóa và chống lại quá trình lão hóa ở phụ nữ. Chưa hết, 2 hoạt chất này còn giúp cải thiện giấc ngủ, giảm lo âu, tăng khả năng tập trung.

Kimberly Resnick Anderson - Chuyên gia trị liệu tình dục tại Los Angeles (Hoa Kỳ) khẳng định: "Thường xuyên giả vờ đạt cực khoái, bạn sẽ mất đi những lợi ích bảo vệ chốn linh thiêng và duy trì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần ở mức độ tốt ổn định."

Cực khoái giả đẩy mối tình vào trạng thái "hấp hối"

Tammy Nelson - Chuyên gia trị liệu các vấn đề Hôn nhân Gia đình, đồng thời là tác giả cuốn sách Getting the Sex You Want and The New Monogamy khẳng định: "Nói dối chưa bao giờ là một quyết định có lợi về lâu về dài nếu bạn muốn có một mối quan hệ lành mạnh.

Trong trường hợp đối tác không phát hiện ra bạn đang giả vờ, anh ta sẽ nghĩ ồ mình đã đi đúng hướng, chẳng cần đổi mới hay cố gắng thêm làm gì vì cô ấy đang hài lòng với mọi chuyện. Kết cục, trong khi anh ấy đê mê sung sướng, bạn phải gồng mình như một diễn viên nghiệp dư. Sau một thời gian, sự mất cân bằng này sẽ kéo 2 bạn ra xa nhau hơn, đồng thời thổi phình cảm giác nhàm chán vì chẳng ai chịu làm mới mình trong mối quan hệ này."

Còn nếu đối tác phát hiện ra bạn đang giả vờ sướng, đó sẽ là một cú đả kích khiến niềm tin anh ấy dành cho bạn bấy lâu nay bị sứt mẻ, chẳng còn vẹn nguyên như cũ.

