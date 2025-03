Bố chồng 'ăn' cú lừa đắng nghét của con dâu

Gia đình anh Jin từng sở hữu 3 căn nhà ở Phố Đông (Thượng Hải, Trung Quốc) và có cuộc sống sung túc.

Nhưng giờ đây, họ lại rơi vào cảnh khốn khổ, phải đi thuê nhà bằng tiền trợ cấp lương hưu của bố mẹ anh. Tất cả là do người vợ hai mà anh đã cưới 4 năm trước.

Tại đồn công an, vợ chồng anh Jin cãi nhau ầm ĩ để kiện tụng số tiền 3 triệu Nhân dân tệ (khoảng 10,3 tỷ đồng), thông tin từ trang 163.

Anh Jin phát hiện mình bị vợ nghiện cờ bạc lừa.

Nhiều năm trước, sau khi ly hôn vợ đầu anh Jin gặp người vợ họ Dun hiện tại trong một lần đi chơi mạt chược.

Dù biết vợ chỉ quan tâm tới tiền bạc của gia đình mình nhưng vì quá thích người phụ nữ này nên anh chấp nhận, thậm chí còn trả hết số tiền nợ cờ bạc trước đó cho Dun.

Sau khi cưới, Dun hứa sẽ không cờ bạc nữa nhưng sau đó vẫn 'ngựa quen đường cũ', còn nợ nhiều hơn trước. Người nhà thường xuyên bị chủ nợ làm phiền.

Sau đó, con dâu nói mình có bầu và quỳ gối van xin bố mẹ chồng bán nhà để lấy tiền nuôi con. Bố chồng vì thương xót mà chấp nhận bán 3 căn nhà, thu về được 6 triệu Nhân dân tệ. Ông trích ra hơn 2 triệu để trả nợ cờ bạc cho con dâu.

Sau đó con dâu lại nói bố mẹ chồng đưa cho mình hơn 3 triệu Nhân dân tệ để mua một căn nhà lớn, để 3 thế hệ về chung sống.

Để được bố chồng đồng ý, con dâu Dun hứa hẹn sẽ không bao giờ đánh bạc nữa.

Ngoài ra, Dun còn đưa toàn bộ giấy tờ gồm chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, hộ khẩu cho bố chồng khiến ông cảm thấy yên tâm vì có thể kiểm soát được con dâu.

Không lâu sau, cô Dun nói sẽ về quê để sinh con. Nửa năm sau, Dun mang giấy khai sinh của đứa trẻ đến cho bố mẹ chồng xem nhưng không bế con đến. Cô nói rằng con đang bị ốm nên cô về trước.

Cảm thấy có điều bất ổn, anh Jin đã tìm đến bệnh viện có ghi trong giấy khai sinh để hỏi thăm tình trạng của đứa bé. Nhưng bệnh viện cho biết, đó là giấy khai sinh giả.

Để làm rõ mọi chuyện, anh Jin gọi điện cho vợ và Dun trả lời rằng mình đã tiêu hết số tiền 3 triệu Nhân dân tệ dùng để mua nhà rồi cúp máy. Sau đó, anh Jin liên lạc lại nhưng Dun không trả lời.

Bố mẹ chồng không ngờ bị sập bẫy con dâu

Ngày 16/11/2023, gia đình anh Jin thuê luật sư đến đồn công an để trình báo vụ việc vì nghi ngờ cô Dun lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Dun sau đó được công an triệu tập điều tra.

Đối mặt với công an, Dun thừa nhận số tiền 3 triệu Nhân dân tệ thực sự đã được chuyển vào tài khoản của mình. Ngoài mục đích sử dụng để trả món nợ cờ bạc, số còn lại, Dun tố cáo chồng cũng ăn chia số tiền đó.

Liên quan đến vấn đề giấy khai sinh, Dun nói rằng con bị sinh non và mất do thiếu oxy. Giấy khai sinh giả cũng là do chồng cô làm để lừa bố mẹ đẻ.

Trước lời khai của vợ, anh Jin kiên quyết phủ nhận. Hai bên tranh cãi nảy lửa khiến công an phải vào cuộc điều tra.

Những mẫu phụ nữ không nên lấy làm vợ dù xinh đẹp đến đâuPhụ nữ ích kỷ, trọng vật chất

Có một thực tế là, người đàn ông thành công, đặc biệt là về tài chính thường tránh những phụ nữ luôn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới tiền bạc.

Họ không tỏ rõ thái độ phê phán, đánh giá hay đối xử phân biệt với những người này mà chỉ đơn giản là tránh xa mà thôi.

Những ai trải qua nhiều va vấp trong cuộc sống, gặp nhiều kiểu người khác biệt sẽ phát hiện ra, phụ nữ đề cao nhu cầu vật chất thường rất lý trí, lạnh lùng và "tỉnh táo".

Họ hay tính toán thiệt hơn, đặt nặng giá trị của cải hơn là giá trị tâm hồn. Hoặc vô tình, hoặc cố ý, hành động của họ đều có mục đích cụ thể.

Rõ ràng, tuýp người thực dụng, lại cộng thêm lòng ích kỷ, sẽ chỉ có cảm giác hạnh phúc khi người đàn ông của mình làm ra tiền và bao bọc cô ấy, nếu chẳng may anh ta sa cơ, cô ấy sẽ chẳng ngại ngần "bỏ của chạy lấy người".

Liệu có một người đàn ông nào đủ can đảm lấy một người phụ nữ thực dụng như thế về làm vợ?

Phụ nữ không biết chi tiêu

Dân gian có câu: "chồng là cái giỏ, vợ là cái hom". Người đàn ông dù có thành công đến đâu cũng cần một người phụ nữ đảm đang, cần kiệm, giúp anh ta phân bổ và quản lý chi tiêu, để anh ta có thể duy trì công việc kinh doanh của mình.

Khi đàn ông cưới người lãng phí, gia đình mãi mãi không thể giàu có lên được. Nếu hai vợ chồng đều là người lãng phí thì chắc chắn là không thể tích lũy tài sản.

Trong các mối quan hệ gia đình, người chồng thường có trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, còn người vợ chịu trách nhiệm quản lý thu chi của gia đình và tích lũy tài sản.

Một gia đình hạnh phúc không thể tách rời sự hợp tác của vợ và chồng, hai bên bổ sung cho nhau để đạt được hạnh phúc gia đình và tích lũy tài sản.

Phụ nữ không biết chi tiêu thì lúc nào cũng mua những thứ không hữu ích, họ không biết tiết kiệm và trân quý đồng tiền.

Kiểu phụ nữ này không có quan niệm về tiền bạc và tiêu tiền không có điểm mấy chốt. Thế nên trừ khi đàn ông ngu ngốc mà có nhiều tiền, đừng cưới về nhà loại phụ nữ như vậy, bất kỳ gia đình nào cũng có thể bị thất bại.

Phụ nữ không có phẩm chất, hành xử bất lịch sự

Đừng tưởng chỉ có đàn ông cần hành xử lịch thiệp. Phụ nữ cũng cần nuôi dưỡng vẻ đẹp từ trong cả hình thức lẫn tâm hồn.

Cái đẹp hình thức có thể phai tàn cùng thời gian, còn cái đẹp tâm hồn mới khiến người ta ấn tượng và nể phục lâu dài.

Đôi khi, phụ nữ tự tin quá mức sẽ dẫn tới tự kiêu và ngạo mạn, sinh ra những thói quen cư xử có phần bất lịch sự.

Các hành vi thiếu tôn trọng, thô tục hay xấc láo không phải sự thể hiện của "cá tính" mà chỉ làm hỏng danh tiếng của một người nhanh hơn mà thôi.

Bất kể phụ nữ hay đàn ông, việc phá vỡ quy tắc ứng xử cơ bản và ngạo mạn trong giao tiếp với những người khác đều biến họ trở thành một người không đáng để kết giao hay hợp tác thân thiết.

Chính việc đối nhân xử thế thiếu khôn ngoan này sẽ làm ảnh hưởng tới sự đánh giá về phẩm chất và con người của họ trong mắt mọi người xung quanh.

Dù người phụ nữ đó có xinh đẹp, giỏi giang đến mấy, đàn ông xung quanh cũng sẽ lắc đầu chào thua khi chứng kiến lời ăn tiếng nói bất lịch sự của họ mỗi ngày.

Người thành công càng khó lòng kết giao thân thiết với tuýp phụ nữ như vậy vì lo ngại bị tác động bởi ảnh hưởng tiêu cực.

Phụ nữ lẳng lơ, thích mập mờ

Đi qua cái tuổi bồng bột, đàn ông trưởng thành sẽ trở nên thận trọng và chín chắn đủ để làm cảng tránh gió bình yên cho một gia đình.

Do đó, họ cũng theo đuổi sự rõ ràng ở người phụ nữ nhiều hơn là "chơi đùa" với cảm giác mập mờ, "thả thính" bâng quơ.

Nguy hiểm nhất là tuýp người lẳng lơ, dễ dãi chẳng bao giờ có một "mối" duy nhất.

Họ thích cảm giác thu hút và bị thu hút bởi nhiều người khác giới xung quanh, từ đó gián tiếp chứng minh sự quyến rũ của mình với phái mạnh.

Khi gặp kiểu phụ nữ có tính cách như vậy, đừng nói là làm người yêu hay làm người chung chăn gối trọn đời, đàn ông khôn ngoan thậm chí còn không muốn kết giao bạn bè, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của mình.