Bị sếp tán tỉnh và cách ứng xử bất ngờ của cô gái thông minh

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 09:00 AM (GMT+7)

Phải làm thế nào khi sếp thường xuyên “tấn công” bạn với hoa, quà, những lời có cánh, và ánh mắt “nhiều tầng nghĩa”?

Công việc không thể bỏ, càng không thể sa vào lưới tình của sếp (Ảnh minh họa)

Theo nhà tư vấn, đa số đàn ông, dù đã có gia đình hay chưa, thường luôn muốn khẳng định cái tôi của mình. Có người khẳng định bằng học thức, bằng quyền lực, tiền bạc và cũng có người muốn thể hiện bằng những người đàn bà vây quanh.

Họ hãnh diện khi chinh phục được các cô gái, nhất là người trẻ, đẹp. Về tình dục, với họ, có thêm người phụ nữ là một sự kích thích mới mẻ sau một thời gian hôn nhân đã trở thành lối mòn.

Việc bị sếp đeo dính hay "trồng cây si" càng khiến các nhân viên nữ khó chịu trong mỗi ngày làm việc, vì phải tránh né chạm mặt sếp khi cần.

Công việc không thể bỏ, càng không thể sa vào lưới tình của sếp, điều này khiến các nữ nhân viên rơi vào cảnh bế tắc cùng cực. Không ít người phải đăng đàn trong "hội kín", tham khảo cách giải quyết của mọi người.

Cùng nghe những người phụ nữ thông minh bày mưu trị sếp tán tỉnh:

Tế nhị là quan trọng

Tuy cần thẳng thắn với sếp trong chuyện tình cảm cá nhân, điều quan trọng là bạn cần tỏ ra tế nhị và lịch sự, vì dù sao đó cũng là cấp trên và là người giám sát bạn trong công việc.

Theo bà Irene Levine, giáo sư tâm lý học thuộc trường Đại học Dược New York, "Bạn cần giữ thái độ cứng rắn, nhưng tôn trọng sếp, không chủ trương ‘tung hê’ hay làm lớn chuyện khiến sếp mất mặt."

Công sở là môi trường làm việc chung

Vì thế, hạn chế tối đa việc ở trong 1 không gian riêng chỉ có 2 người: bạn và sếp. Luôn tìm cách trao đổi công việc với sếp ở những chỗ đông người hoặc nếu phải gặp sếp trong văn phòng riêng, hãy để cửa mở.

Theo bà Tina Tessina, tác giả quyển sách Money, Sex and Kids: Stop Fighting about the Three Things That Can Ruin Your Marriage, "Hãy tỏ ra bình thường, vui vẻ nhưng giữ khoảng cách. Nếu sếp gọi bạn vào phòng vì lý do công việc, nên để cửa mở. Nếu cần bàn thảo công việc với sếp, nên kéo đồng nghiệp khác cùng tham gia. Bạn hẳn không muốn tạo điều kiện cho sếp tán tỉnh mình khi không gian chỉ có hai người?".

Thẳng thắn, trực tiếp

Bà Lynn Taylor, tác giả quyển sách Tame Your Terrible Office Tyrant, cho biết, "Khi nhận ra sếp bắt đầu ‘lăn tăn’ với mình, thể hiện qua thái độ, cử chỉ, lời nói…, bạn cần có phản ứng ý nhị nhưng dứt khoát, cần thể hiện là bạn không thoải mái và không tán đồng. Nếu bạn tỏ ra e thẹn, bẽn lẽn hay ngại ngùng, có thể người đối diện sẽ còn lấn tới hơn nữa vì nghĩ bạn đồng tình".

Đừng nhầm lẫn giá trị của bản thân

Đừng bao giờ nghĩ rằng việc thăng tiến của bạn phụ thuộc vào việc sếp có yêu thích bạn hay không. Theo bà Lynn, "Bạn có giá trị riêng của mình, và nếu bạn nghĩ việc tán tỉnh của sếp sẽ giúp bạn đáng kể trong công việc, thì bạn đang tự hạ thấp lòng tự trọng và sự tự tin của mình đấy. Hãy đảm bảo năng lực mới là thứ đầu tiên bạn cần quan tâm gọt giũa để gặt hái thành công thật sự trong sự nghiệp".

Trang phục công sở lịch sự, không hở hang, khêu gợi

Đây là điều đơn giản nhất bạn có thể làm hàng ngày để tránh việc đồng nghiệp nghĩ không hay về mình cũng như hạn chế được việc khơi gợi sự ham thích hay chọc ghẹo của sếp dành cho bạn.

"Bật mí" về người ấy

Các sếp thường sẽ không tiếp tục theo đuổi bạn nếu biết bạn đã có "nơi đi chốn về". Do đó, hãy vô tình bật mí về bạn trai của bạn với các đồng nghiệp (thế nào cũng đến tai sếp), hay giả vờ hỏi ý kiến sếp về việc chọn quà sinh nhật cho bạn trai/ chồng chẳng hạn.

Theo bà Jo Murray, chủ tịch Công ty Quan hệ công chúng Jo Murray, cho biết, "Tôi đã từng sử dụng cách này nhiều lần và nó tỏ ra có hiệu quả đáng kể. Bạn có thể đưa bạn trai ra mắt nhân dịp sự kiện nào đó của công ty, hoặc đôi khi việc thực chất bạn có bạn trai hay không cũng không quá quan trọng, chỉ cần tỏ ra hoa đã có chủ là được."

Nguồn: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/bi-sep-tan-tinh-va-cach-ung-xu-bat-ngo-cua-co-gai-thong-minh-2020...Nguồn: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/bi-sep-tan-tinh-va-cach-ung-xu-bat-ngo-cua-co-gai-thong-minh-202004201823556.htm