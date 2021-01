Bất ngờ dung nhan thật của cô dâu Thu Sao, “sai quá sai” so với loạt ảnh chỉnh sửa

Thông qua livestream bán hàng, người ta thể thấy dung nhan thật của cô dâu Thu Sao hoàn toàn khác xa so với những chiếc ảnh đã được “phù phép” qua các app chỉnh sửa.

Cặp đôi lệch tuổi Thu Sao - Hoa Cương vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm rất lớn từ CĐM

Mặc dù đám cưới với người chồng kém 36 tuổi đã diễn ra khá lâu, câu chuyện về chuyện tình cặp đôi cô – cháu không còn “rần rần” trên mạng như thời gian đầu nữa, thế nhưng phải thừa nhận cô dâu Thu Sao và chồng trẻ Hoa Cương vẫn là một “chủ đề” được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội.

Nhất cử nhất động của cặp đôi này, từ chuyện đời tư yêu đương, phẫu thuật thẩm mỹ cho tới việc kinh doanh đều thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Một trong số đó, vấn đề về nhan sắc “trồi sụt” của cô dâu Thu Sao được quan tâm hơn cả.

Cô dâu 62 tuổi vẫn luôn được đánh giá là có ngoại hình trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Kể từ sau khi kết hôn với người chồng trẻ, chị không ngần ngại đầu tư, tân trang nhan sắc để “níu giữ tuổi xuân” để xứng đôi với chồng hơn. Chị không tiếc tiền để phẫu thuật thẩm mĩ, khắc phục những nhược điểm, “cãi lại” tuổi tác… Chị đã can thiệp khá nhiều, từ căng da mặt, cắt mí, làm mũi, làm răng… nhưng việc can thiệp dao kéo quá nhiều cũng đã gây ra những tác động không mấy tích cực trên gương mặt của cô dâu này.

Giống như nhiều chị em phụ nữ khác, cô dâu Thu Sao cũng thường xuyên sử dụng app để chụp và đăng ảnh lên mạng. Chị nhận về không ít lời khen ngợi cho nhan sắc của mình. Tuy nhiên, với công việc kinh doanh buôn bán, chị thường xuyên livestream trên mạng để bán hàng. Thông qua những video quay thật này, dân mạng nhận ra nhan sắc của chị Thu Sao hoàn toàn không lý tưởng như những tấm ảnh được đăng lên.

Trên trang cá nhân của chị Thu Sao, chị thường xuyên livestream để bán hàng mỗi ngày. Có thể nhận thấy mặc dù vẫn trẻ hơn so với tuổi nhưng gương mặt của chị cứng đơ, nhiều nếp nhăn. So với những bức ảnh đã đăng, thì gương mặt của chị qua livestream có nhiều điểm khác biệt, không lung linh bằng.

Chị Thu Sao thường xuyên đăng tải ảnh cá nhân lên trên mạng, đa phần đều đã được chỉnh sửa qua app kĩ càng

Nhan sắc thật khác xa so với ảnh qua app

Một số người cho rằng chị Thu Sao không nên tin vào những lời phỉnh nịnh, khen ngợi về nhan sắc để tiếp tục lạm dụng thẩm mĩ thêm nữa, nếu không có thể tự mình hủy hoại gương mặt. Những di chứng của phẫu thuật thẩm mĩ ở độ tuổi như chị đang lộ khá rõ. Khi không sử dụng app chỉnh ảnh, từ làn da, đường nét gương mặt cho tới sắc thái cũng đều xuống sắc rất nhiều.

Tuy nhiên, một số người vẫn bênh vực cho rằng với độ tuổi như chị, ngoại hình của chị như vậy là quá đẹp rồi. Hiện tại, câu chuyện về ngoại hình của cô dâu Thu Sao vẫn tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ta-hoa-voi-nhan-sac-that-cua-co-dau-thu-sao-mat-moc-sai-qua-sai-voi-anh-app-d263012.html