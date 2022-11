Bà mẹ hô biến túi nhựa tái chế thành trang phục tuyệt đẹp cho con gái

Bé gái diện những bộ váy do mẹ làm từ túi nhựa có sẵn tại nhà. Ảnh: SCMP

Theo The Paper, cuối tuần trước, đoạn video “Buổi biểu diễn thời trang theo chủ đề thân thiện với môi trường” của một bé gái ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) được đăng tải lên nền tảng video ngắn Douyin và ngay lập tức khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”.

Trong đoạn video, cô bé lần lượt diện hơn 10 bộ máy do chính người mẹ may từ túi nhựa tái chế nhiều màu sắc. Người mẹ họ Qi tiết lộ con gái cô vô cùng yêu thích nghề người mẫu và đã được đào tạo kỹ năng catwalk.

“Mấy ngày trước, tôi thấy có rất nhiều túi nhựa trong nhà, màu của chúng giống với màu những chiếc váy con gái tôi hay mặc. Rồi tôi nghĩ tại sao lại không may một vài chiếc váy cho con từ món đồ này nhỉ”, cô Qi kể.

Người phụ nữ cho biết thêm, kể từ khi con gái học mẫu giáo, cô rất nhiều lần cùng con làm bài tập thủ công, do đó cô hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình khi nói đến chuyện may quần áo.

Người mẹ tiết lộ con gái yêu thích nghề người mẫu và đã được đào tạo catwalk. Ảnh: The Paper

“Tôi làm những chiếc váy trình diễn hoàn toàn theo cảm hứng của riêng mình. Đó là do tôi xem nhiều chương trình thời trang do trẻ em trình diễn và quen thuốc với những bộ trang phục như vậy. Nói chung, tôi nghĩ việc may váy từ túi nhựa khá đơn giản.

Con gái tôi rất vui. Con bé nói với tôi: ‘Mẹ ơi, sau này mẹ không cần mua cho con những chiếc váy trình diễn thời trang nữa. Con sẽ chỉ mặc quần áo làm từ túi nhựa để đi trên sàn catwalk”, người mẹ chia sẻ.

Đoạn video bé gái đi catwalk trong trang phục đặc biệt đã thu hút 5,5 triệu lượt xem trên Douyin và khoảng 400.000 lượt like. “Những chiếc váy thật sáng tạo. Người mẫu nhỏ trông thần thái quá”, một cư dân mạng bình luận.

Đa số túi nhựa mà người mẹ dùng để làm váy có thể tái sử dụng được. Ảnh: The Paper

Tuy nhiên, một số người đặt ra câu hỏi liệu những bộ trang phục này có thân thiện với môi trường hay không và người mẹ có đang lãng phí quá nhiều túi nhựa hay không. Trước thắc mắc này, người mẹ giải thích cô không sử dụng quá nhiều túi và số túi dùng để may váy có thể được tái sử dụng sau đó.

“Đa số túi nhựa tôi đã dùng đều có thể tái sử dụng. Với một số quần áo, tôi chỉ dán phần đáy của chiếc túi này với chiếc túi khác bằng băng dính hai mặt. Có thể gỡ chúng ra một cách dễ dàng và dùng để đựng rác”, cô Qi cho biết.

