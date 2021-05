Anh Quốc: 2/3 đàn ông nguyện mất 10 năm tuổi thọ còn hơn sống không có thịt

Đàn ông thích chế độ ăn nhiều thịt hơn phụ nữ (Ảnh: Getty Images / iStockphoto)

Một cuộc khảo sát trên 2.000 người tại Anh Quốc đã cho thấy cả nam và nữ đều xem chế độ ăn thuần chay hay ăn chay là nữ tính hơn là nam tính.

Theo một cuộc khảo sát mới, 2/3 nam giới ở Anh nói rằng, họ thà chết sớm từ 5 đến 10 năm còn hơn là không được ăn thịt. Hơn 1/10 cho biết, không ăn thịt sẽ khiến họ cảm thấy mất đi sự nam tính, và 1/3 cho biết họ tin rằng ai cũng thích ăn thịt, cho dù là nam giới hay nữ giới.

Cuộc khảo sát này được thực hiện bởi OnePoll cho chiến dịch từ thiện No Meat May, cho thấy cả nam giới và phụ nữ đều xem chế độ ăn kiêng loại trừ thịt là nữ tính hơn.

Hơn một trong số 20 nam giới được khảo sát cho biết, họ thà ngồi tù hơn là ngừng ăn thịt, tỷ lệ này tăng lên 11% đối với những người trong độ tuổi 25-34.

Các nhà tổ chức cho biết nhiều phụ nữ hơn nam giới đã đăng ký vào Meat Free May (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy nhiều nam giới và phụ nữ sẽ cân nhắc chế độ ăn kiêng chỉ có thực vật để đổi lấy những lợi ích sức khỏe nhất định.

18% nam giới được khảo sát cho biết họ sẽ ngừng ăn thịt nếu nó cải thiện khả năng tình dục của họ và 35% sẽ ngừng ăn nếu nó cải thiện sức khỏe của họ.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy ngày càng có nhiều người trẻ theo chế độ ăn không thịt, tạo thành một xu hướng được các siêu thị và chuỗi cửa hàng ăn uống nổi tiếng của Anh áp dụng trong những năm gần đây.

Có nhiều phụ nữ nói trong cuộc khảo sát rằng, những tác động đến sức khỏe là lý do chính khiến họ cân nhắc chuyển sang chế độ ăn chay hoặc thuần chay.

Cả nam giới và phụ nữ đều xem chế độ ăn chay là nữ tính hơn (Ảnh minh họa)

Có một điểm đáng kinh ngạc đó là: 39% người được khảo sát nói rằng, họ không muốn hẹn hò với một người ăn chay trường.

Những người ở cả hai giới tính trong độ tuổi 25 - 44 cũng ít có xu hướng hẹn hò với người ăn chay trường hơn so với những người ở các nhóm tuổi khác, với 54% trong số 25 - 34 tuổi và 46% ở 35 - 44 tuổi.

Hơn 100.000 người trên toàn cầu dự kiến ​​sẽ tham gia No Meat May, khuyến khích mọi người cố gắng loại bỏ thịt khỏi chế độ ăn uống của họ trong 31 ngày vì các lý do sức khỏe, môi trường và xã hội.

Tiến sĩ Shireen Kassam, người sáng lập Plant Based Health Professionals UK, cho biết thêm: "Cuộc khảo sát này nhấn mạnh sự khác biệt thực sự giữa khoa học và thái độ của công chúng liên quan đến việc tiêu thụ thịt.

Do ăn thịt, đặc biệt là thịt đỏ và thịt đã qua chế biến, là yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với một số bệnh mãn tính phổ biến nhất của chúng ta, nên việc tìm hiểu một số lầm tưởng và niềm tin về chế độ ăn thuần chay thực sự là rất đáng báo động. Đây chắc chắn là kết quả của nhiều thập kỷ tiếp thị và PR hiệu quả của ngành công nghiệp thịt".

