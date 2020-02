8 việc không được làm sau khi “yêu”, phụ nữ nhất định phải nhớ kĩ

Có thể sau cuộc chiến trên giường cả hai đều rất muốn ngủ và thực sự có thể ngủ ngay nhưng đừng quá vội và chìm ngay vào giấc ngủ sâu nhé.

Để có những cuộc yêu và hạnh phúc viên mãn thì là đàn ông hay phụ nữ cũng nên nắm rõ những bí quyết yêu sao cho cảm xúc thăng hoa nhất (Ảnh minh họa)

Mặc quần áo ngay sau khi quan hệ

Có thể bạn chưa biết ôm nhau ngủ trong trạng thái trên cơ thể không tấm vải sẽ tạo nên một cảm giác hạnh phúc đến lạ kỳ. Đừng vội vàng choàng dậy và mặc đồ ngay sau khi làm chuyện ấy, vì điều đó ít nhiều gây nên cảm giác chuyện vừa xảy ra như là trách nhiệm. Nếu bạn đang mắc phải thói quen này thì khuyên bạn hãy một lần thay đổi để biết rằng sau cuộc yêu còn nhiều điều hấp dẫn và thú vị khác.

Đi tiểu ngay sau khi quan hệ

Vừa mới quan hệ và xuất tinh xong tạo cho niệu đạo và tuyến tiền liệt một áp lực tích lũy nhất định, bởi ở nam giới nước tiểu và tinh dịch có cùng chung một đường ra, tinh dịch được lưu trữ ở niệu đạo sẽ được bài tiết ra dưới tác động của sự co cơ đáy chậu. Vì thế, nếu ngay sau khi quan hệ mà nam giới có hoạt động đi tiểu thì khi đó sự sung huyết ở cơ quan sinh dục còn chưa kịp giảm xuống để cơ chế đẩy nước tiểu. Chính vì vậy bạn sẽ cảm thấy xuất hiện các triệu chứng như: chờ đi tiểu, tiểu mãi không ra, cũng có thể xảy ra sự trào ngược nước tiểu do áp lực của niệu đạo và tuyến tiền liệt chưa hoàn toàn giảm xuống lâu ngày sẽ dễ dẫn đến viêm tuyến tiền liệt, yếu sinh lý nam.

Nhưng ở phụ nữ việc đi tiểu ngay sau cuộc yêu ở một mức độ nhất định và đảm bảo vệ sinh thì nó lại góp phần ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, vì cấu tạo niệu đạo của nữ giới thẳng và ngắn nếu vi khuẩn vô tình đi ngược vào bên trong thì chúng sẽ được đẩy ra ngoài theo dòng chảy của nước tiểu.

Tắm ngay sau mỗi cuộc yêu

Sau khi lâm trận các lỗ chân lông thường mở rộng, nhịp tim thường nhanh hơn mức bình thường, tất cả các cơ quan bộ phận đều được thực hiện một bài thể dục tổng hợp các cơ được thả lỏng tối đa. Chính vì vậy việc đứng dậy và đi tắm ngay rất có thể sẽ khiến bạn bị cảm lạnh và nhịp tim thay đổi đột ngột kèm theo các triệu chứng co rút đột ngột hoặc nguy hiểm hơn là tai biến do co mạch máu tức thời. Do đó việc dành ra 5-10 phút để âu yếm và ôm ấp bạn tình của mình vừa giúp cảm xúc thăng hoa và tình cảm mặn nồng hơn lại giúp cơ thể có thời gian nghỉ ngơi thư giãn.

Ăn đồ lạnh và uống nước đá

Tất cả mọi tổ chức, cơ quan trong cơ thể đều đã hoạt động vất vả sau mỗi cuộc yêu, dạ dày và hệ tiêu hóa cũng vậy chúng cần có thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Đừng dại dột bắt nó làm việc lại ngay thông qua việc dung nạp đồ ăn hoặc một ly nước mát để bù đắp cho những sức lực vừa mới tiêu thụ vì khi đó không phải là tốt cho cơ thể mà lại là tác nhân gây nên những phản ứng bất lợi cho cơ thể như cảm giác đầy hơi, chướng bụng rất khó chịu.

Không những thế đôi lúc những hành động này lại khiến đối tác của bạn có suy nghĩ rằng bạn cố gắng nhanh chóng hoàn thành cuộc yêu và hạ màn tức thì để đi kiếm đồ ăn lấp đầy khoảng trống khoang bụng.

Chìm sâu vào giấc ngủ

Có thể sau cuộc chiến trên giường cả hai đều rất muốn ngủ và thực sự có thể ngủ ngay nhưng đừng quá vội và chìm ngay vào giấc ngủ sâu ngay sau khi xuất tinh vì như vậy sẽ làm cho cảm giác sung sướng bị rút ngắn và như vậy bạn đã tự mình đánh mất đi thành quả chiến đấu trong suốt cuộc yêu. Một vài phút âu yếm và tận hưởng sẽ là phù hợp để bạn có thể ngủ sâu hơn và nạp năng lượng cho cậu nhỏ căng tràn hơn.

Làm việc nặng và gắng sức

Nếu cặp đôi nào đó tranh thủ những thời gian ngắn ngủi bên nhau để giải quyết vấn đề sinh lý thì sẽ ít có thời gian nghỉ ngơi sau mỗi cuộc yêu thậm chí là bắt tay ngay vào công việc ngay sau khi hành xử. Những công việc nhẹ nhàng thì sẽ chẳng sao nhưng nếu bạn phải bắt tay vào những công việc đòi hỏi hao tổn sức lực nhiều thì đây chính là nguyên nhân dẫn đến những hồi trống ngực những lần khó thở và chuột rút bất chợt. Nguy hiểm hơn là bạn sẽ mệt mỏi dài ngày sau đó gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống rất nhiều.

Dọn dẹp chiến trường

Lười biếng một vài chục phút sau cuộc yêu cũng sẽ chẳng ai đánh giá bạn là con người bừa bộn. Vậy nên những chiến lợi phẩm sau chuyện ấy hoặc sự xê dịch tấm ga trải giường cũng sẽ là bình thường cho dù bạn là người vô cùng ngăn nắp. Hãy dọn dẹp nó sau khi cả hai đã tận hưởng cuộc yêu một cách trọn vẹn nhất.

Bình luận trực tiếp và bình luận sau trận đấu

Sẽ chẳng có bất kỳ người đàn ông nào lại muốn người phụ nữ của mình chê trách hoặc than phiền về cậu nhỏ ngay khi lâm trận hoặc vừa mới xong xuôi dù rằng anh ấy vẫn chưa dìu dắt bạn lên đến đỉnh của cuộc yêu vì thế bạn đừng thẳng thắn ngay lúc đó bình luận vì điều đó sẽ làm các quý ông bị tổn thương vô cùng.

Hãy cứ tận hưởng thật thoải mái rồi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn cho cuộc chia sẻ và bày tỏ cảm nhận. Như vậy sẽ tăng hiệu quả lên gấp bội lần so với việc vội vàng góp ý ngay khi đó.

Để có những cuộc yêu và hạnh phúc viên mãn thì là đàn ông hay phụ nữ cũng nên nắm rõ những bí quyết yêu sao cho cảm xúc thăng hoa nhất. Bởi đó cũng chính là cách gìn giữ hạnh phúc gia đình mà ít ai chú ý. Đừng dại dột thực hiện những việc làm đã nêu trong bài ngay sau khi quan hệ để không phá hỏng bức tranh hoàn mỹ mà bạn vừa vẽ nên.

