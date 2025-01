6 điều phải bỏ ngay nếu muốn giàu có

Tránh nói về tiền

Sai lầm lớn nhất về tiền bạc mọi người mắc phải là né tránh nói về nó. Ramit Sethi, triệu phú tự thân, ngôi sao của chương trình "How to Get Rich" trên Netflix, cho biết nếu không cởi mở về tài chính, ít nhất là với chính mình, sẽ không cải thiện được tình hình.

"Làm sao bạn có thể mong nhiều tiền hơn nếu không thực sự nói về tiền bạc, dù là một mình hay với đối tác?", triệu phú nói.

Kiêu hãnh, tham lam hoặc sợ hãi

Chuyên gia tiền bạc và tính cách Dave Ramsey, sáng lập công ty kiểm soát tiền bạc và cuộc sống Ramsey Solutions, cho rằng lòng kiêu hãnh, lòng tham và nỗi sợ sẽ khiến một người phá sản.

Ông đã trải qua tất cả những trạng thái đó. Kiêu hãnh khiến Ramsey tiêu tiền vào những thứ không đáng chi để được khen hoặc chú ý. "Tôi có mua thứ này không nếu không ai nhìn thấy nó? Đó là bài kiểm tra bạn kiêu hãnh hay không", ông hướng dẫn.

''Kiếm tiền chỉ vì tiền là tham lam'', Ramsey nói. Ông cho rằng mỗi người có nhiều động lực kiếm tiền, nhưng nếu động lực duy nhất là tiền thì đó là lòng tham.

Còn theo Ramsey, nỗi sợ hãi biểu hiện dưới dạng tuyệt vọng. Ông coi đây là điều tệ nhất khi nói đến tiền. "Chỉ khoảng hai mươi giây sau khi tuyệt vọng, tôi trở nên ngu ngốc và ngu ngốc làm tôi phá sản", ông nói.

Không đặt câu hỏi về triết lý tiền bạc của gia đình

Sethi cho biết, nếu mọi người chỉ chấp nhận những gì được dạy về kiến thức tài chính hoặc thiếu kiến thức, họ không có cơ hội phát triển. Ông khuyên nên nghĩ về những bài học tiền bạc học thời thơ ấu, sau đó tìm hiểu xem chúng còn áp dụng được không.

"Bạn phải thừa nhận và thẩm định chúng. Sau đó quyết định tôi muốn tuân theo hoặc tạo kịch bản nào cho giai đoạn tiếp theo của đời mình", ông nói.

Nghĩ đầu tư chỉ dành cho người giàu

Theo Sethi, nếu tiếp tục nghĩ đầu tư là không thể, họ không bao giờ có lợi ích từ đầu tư. "Bạn thường thay đổi toàn bộ quỹ đạo kinh tế xã hội của mình cho bản thân và gia đình bằng cách bắt đầu điều đơn giản này, đó là đầu tư tự động", ông nói.

Ông cho rằng ngay cả việc đầu tư 200 nghìn đồng mỗi tháng cũng có thể tạo khác biệt lớn trong tài chính của một người.

Không có kế hoạch nghỉ hưu hoặc mất đột ngột

Bà Suze Orman, chuyên gia tài chính người Mỹ, đồng sáng lập công ty khởi nghiệp tiết kiệm khẩn cấp SecureSave, cho biết 90% người dân nước này không có di chúc hoặc ủy thác.

Bà cho rằng không ai muốn nghĩ đến cái chết khi đang làm việc, nhưng không chuẩn bị tài chính cho điều đó có thể cực kỳ bất lợi và khiến gia đình không có tiền để tồn tại.

Tối đa hóa thẻ tín dụng

Cũng theo bà Orman phụ thuộc vào thẻ tín dụng và không có khả năng thanh toán hết vào cuối tháng là hành vi vô trách nhiệm, có thể dẫn đến chu kỳ không bao giờ kết thúc của chỉ trả lãi.

''Họ không bao giờ nghĩ lãi suất có lúc tăng mạnh cho đến khi thực tế khiến họ phải đối mặt'', bà nói.