5 giây xem chiều dài ngón tay trỏ, đoán biết ngay hậu vận giàu sang hay nghèo khó

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 06:00 AM (GMT+7)

Chiều dài ngón tay trỏ của mỗi người đều khác nhau. Quan sát tương quan giữa chiều dài ngón tay trỏ và những ngón tay khác, bạn có thể dự đoán được tương lai, hậu vận của bản thân mình.

Ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn

Những người có ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn thường là người rất cương quyết và kiên trì. Nếu đã quyết định làm, họ sẽ làm đến nơi đến chốn chứ quyết không bỏ cuộc giữa chừng. Có thể, người có ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn thường sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng khi lớn lên, nhờ quyết tâm, kiên trì, họ có thể vượt qua những trở ngại, thử thách hết lần này đến lần khác và cuối cùng gây dựng cho mình một sự nghiệp thành công, một cuôc sống ấm no, đủ đầy.

Ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn

Những người sở hữu ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn thường mang tính cách yếu đuối, thiếu quyết đoán. Vì vậy, trước khi quyết định làm việc gì, họ thường chần chừ, do dự. Họ ngại mạo hiểm và chỉ thích điều gì đó ổn định, an toàn. Những người có ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn thường là người không ham mê quyền quý, xa hoa, họ thích cuộc sống bình yên, an phận. Sau những nỗ lực thời trẻ, họ có cuộc sống bình dị, an yên lúc về già.

Ngón trỏ và ngón đeo nhẫn dài bằng nhau

Người có ngón trở như thế này được sinh ra với một tính cách tốt bụng, rộng lượng và hào phóng. Vì vậy, đi đến đâu họ cũng gặp được bạn tốt. Khi gặp khó khăn, họ được quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, che chở. Về già, nếu không quá giàu có thì họ cũng có cuộc sống đủ đầy, không phải lo nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

