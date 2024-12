Truy xét nhóm 'choai choai' gây náo loạn khiến một người đi đường bị nạn

Nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí đi gây rối trật tự công cộng

Quá trình điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 19h ngày 8-12, nhóm 6 thanh, thiếu niên sinh từ năm 2006 đến năm 2009 ở các xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Điệp đi trên 3 xe mô tô, tháo biển kiểm soát, mang theo hung khí, phóng xe với tốc độ cao trên một số tuyến đường của thành phố Tam Điệp.

Đến khoảng 20h30, cả nhóm rủ nhau đi ra thành phố Ninh Bình với mục đích tìm các nhóm thanh, thiếu niên khác để gây gổ đánh nhau.

Khi đến tuyến đường Lê Đại Hành thuộc địa bàn phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, nhóm thanh, thiếu niên trên gặp một nhóm khác đi trên 4 xe máy nên đã đuổi theo… Khi không đuổi được nhóm thanh, thiếu niên kia, cả nhóm nhau quay lại tiếp tục tìm nhóm khác để gây hấn…

Khi các đối tượng điều khiển xe đến địa bàn phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình phát hiện có 3 xe máy đang đi trên đường nên cả nhóm vượt lên, vừa đánh võng xe, vừa dùng hung khí đe dọa, hò hét làm 1 người dân đang điều khiển xe loạng choạng, đâm vào cột điện bên đường. Phát hiện thấy người dân bị tai nạn nên cả nhóm phóng xe bỏ chạy.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của người dân, Công an thành phố Ninh Bình đã khẩn trương truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Ninh Bình đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, làm rõ vai trò, trách nhiệm, hậu quả hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để phòng ngừa, răn đe chung …

