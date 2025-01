Ngày 25-1, nguồn tin của PLO cho biết Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hoa, 50 tuổi, ngụ xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi làm nhục người khác.

Công an huyện Lâm Hà đã khởi tố người phụ nữ đánh ghen, lột đồ rồi đăng ảnh người khác lên Facebook

Theo điều tra ban đầu, do nghi ngờ chồng là ông TVTh có quan hệ tình cảm với bà LTH nên bà Hoa cho con gái là TTYL, 24 tuổi, lắp thiết bị định vị trên xe máy của ông Th để theo dõi.

Qua theo dõi định vị trên xe máy, bà Hoa biết ông Th thường xuyên đến 1 bãi đất trống phía sau nhà của bà LTH nên bà Hoa kể chuyện cho bạn là bà LTDH, 59 tuổi, nghe và nhờ bà LTDH đi bắt ghen.

Nhận lời bà Hoa, bà LTDH đã nhờ 1 người đàn ông tên CHTA, ngụ cùng địa phương, tìm người đi giúp bà Hoa bắt quả tang chồng bà Hoa ngoại tình. Người này thoả thuận thuê giúp bà Hoa 2 phụ nữ.

Khoảng 19 giờ ngày 20-12-2024, khi nghe con gái báo chồng đang ở bãi đất trống, bà Hoa gọi điện thoại cho ông CHTA đi cùng.

Người đàn ông này gọi thêm hai người phụ nữ đã thỏa thuận từ trước rồi cùng chạy xe máy ra khu vực bãi đất trống sau Trung tâm thương mại huyện Lâm Hà.

Khi đến nơi, thấy ông Th và bà LTH đang ngồi nói chuyện với nhau nên bà Hoa cùng với hai người phụ nữ lao vào túm, giật tóc, lột quần áo, chửi bới và đổ nước mắm lên người bà LTH trước đám đông.

Lúc này con gái bà Hoa là TTYL cũng đi đến sử dụng điện thoại di động quay video cảnh bắt ghen nói trên.

Xác định hành vi trên của bà Hoa cùng đồng phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của bà LTH nên Cơ quan CSĐT – Công an huyện Lâm Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hoa để điều tra theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hành vi để xử lý những người liên quan theo quy định.

Cũng theo công an huyện Lâm Hà, về hành vi đăng tải thông tin trên mạng xã hội, xúc phạm danh dự nhân phẩm bà LTH, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà đang phối hợp với Phòng PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.