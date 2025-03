Hai người bị khởi tố vì làm hồ sơ 'gian lận tuổi' cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An

Tối 21/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Tú, 41 tuổi và ông Dũng, 54 tuổi, về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, vài năm trước, Tú mong muốn có con cháu được tập luyện, đủ điều kiện xét tuyển, thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An (CLBSLNA) nên cấu kết với Dũng làm giả giấy khai sinh, học bạ, để qua mặt những người có trách nhiệm của CLB và cơ quan chức năng.

Hiện, cơ quan điều tra chưa công bố số lượng cầu thủ trẻ được Tú và Dũng giúp gian lận tuổi để trúng tuyển vào CLB SLNA cũng như các sai phạm liên quan khác.

Nguyễn Thị Tú (trái) và Trần Quốc Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Nghệ An

Sông Lam Nghệ An là lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam, song từng nhiều lần dính đến nghi vấn liên quan đến tuổi của cầu thủ ở giải trẻ. CLBSLNA từng bị tước danh hiệu giải U11 toàn quốc năm 2001, 2002; giải U13 năm 2003, giải U15 năm 2003. Các đội phải nộp phạt 20 triệu đồng và bị cấm thi đấu hai năm. Ngay như giải U11 quốc gia năm ngoái tại Đăk Lăk, CLBSLNA cũng vướng vào nghi ngờ khi một số cầu thủ của họ có thể hình vượt trội các đối thủ.

Hồi tháng 9/2024, VFF kỷ luật một loạt cá nhân và tập thể của U11 CLBSLNA do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định tại giải U11 toàn quốc 2024.

Theo quyết định được công bố sau đó, đội U11 SLNA, Trưởng đoàn Trần Quang Dũng và HLV Nguyễn Quang Thọ bị cấm tham gia các giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trong hai năm.

Đội U11 còn bị phạt 10 triệu đồng, bị thu hồi toàn bộ danh hiệu, Cup, huy chương và tiền thưởng tại giải U11 toàn quốc 2024.

Theo Ban kỷ luật VFF, đội bóng trẻ xứ Nghệ đã đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định, vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải bóng đá U11 toàn quốc diễn ra hồi tháng 8.