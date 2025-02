Gần 100 cảnh sát truy bắt bị can đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ

Ngày 16-2, Công an huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã lấy lời khai Lê Văn Duy Khánh (34 tuổi, ngụ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), người bị bắt sau bốn ngày đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ.

Bị can Khánh bị bắt giữ sau 4 ngày đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ. Ảnh: C.A

Trước đó, trưa 11-2, Khánh lợi dụng “điểm mù” của camera theo dõi buồng giam, đã đục tường để trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc.

Sau khi phát hiện bị can trốn khỏi nơi giam giữ, lãnh đạo Công an huyện Thuận Bắc đã huy động cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng khẩn trương lần theo dấu vết truy bắt.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thuận Bắc được huy động truy vết, tuần tra, chốt chặn tại các nơi phát hiện dấu vết của Khánh để tránh bị can này tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội.

Lực lượng truy bắt đã truy vết Khánh nhiều ngày liền qua nhiều địa bàn như Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam.

Hai ngày sau (ngày 13-2), các trinh sát phát hiện ra dấu vết của Khánh khi bị can vừa xuất hiện tại khu vực giao nhau giữa các xã Phước Hà và Nhị Hà thuộc huyện Thuận Nam.

Lãnh đạo Công an huyện Thuận Bắc đã huy động cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, phối hợp với Công an huyện Thuận Nam, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, bao vây toàn bộ khu vực.

Đồng thời, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các phương tiện hỗ trợ hiện đại, lực lượng cảnh khuyển... siết chặt vòng vây.

Công an sử dụng thiết bị hiện đại để truy vết bị can. Ảnh: C.A

Khoảng 8 giờ ngày 15-2, Khánh vừa ra khu vực gần cầu vượt cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn thuộc xã Phước Hà để tìm đường tiếp tục trốn chạy thì các trinh sát Công an huyện Thuận Bắc đã lao đến quật ngã.

Tại cơ quan Công an, Khánh khai nhận sau khi đục tường, leo rào trốn khỏi nhà tạm giữ đã ở tạm trong các chòi rẫy vắng vẻ, hiểm trở và ít người qua lại để tránh lực lượng truy bắt.

Bị can này khai liên tục thay đổi địa điểm trốn và không dám thực hiện các hành vi phạm tội khác vì sợ gây chú ý...

Từ đầu tháng 4-2024, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện một đường dây chuyên cung cấp ma túy “đá” cho người nghiện trên địa bàn tỉnh. Phòng đã chủ động xác lập chuyên án để áp dụng tổng hợp các biện pháp đấu tranh làm rõ. Với những tài liệu thu thập, rạng sáng 15-8-2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ Lê Văn Duy Khánh cùng Hồ Thị Kim Hồng (28 tuổi, ngụ ở tỉnh Bình Phước), Phạm Anh Tuấn (20 tuổi, ngụ ởhuyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) khi nhóm này đang vận chuyển trái phép ma tuý. Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ Nguyễn Xuân Nguyên (32 tuổi, ngụ ở huyện Ninh Phước), Trương Thị Thuỳ Trang (28 tuổi, ngụ ở tỉnh Bình Thuận), Phạm Văn Ta (26 tuổi, ngụ ở TP Phan Rang - Tháp Chàm) Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các nghi phạm, Công an thu giữ thêm nhiều ma túy đá và nhiều hung khí nguy hiểm như kiếm nhật, mã tấu, bình xịt hơi cay, súng... các loại.