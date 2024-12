Công an TPHCM bắt rapper Lil Ken về hành vi lừa đảo ‘chạy án’

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Thị Lan (SN 1998, ngụ tại quận Bình Tân) đã móc nối với Rapper Trịnh Thành Đức (SN 1996, biệt danh là Lil Ken – chồng cũ của Lan) đưa ra thông tin gian dối là có quan hệ rộng, quen biết với nhiều người có chức vụ cao, có thể giúp cho Tạ Nguyễn Hồng Ân (SN 1998) – bạn cấp 3 của Lan, liên hệ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an (C02) nộp tiền khắc phục thay cho Ân, do Ân đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận được số tiền 1,8 tỷ đồng của Ân và gia đình thì các đối tượng sử dụng cá nhân và tiêu xài hết.

Đối tượng Trịnh Thành Đức (rapper Lil Ken)

Đến nay Phòng PC03 Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thành Đức và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Lan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Nguyễn Thị Lan

Phòng PC03 Công an TP.Hồ Chí Minh đề nghị ai là nạn nhân của Rapper Trịnh Thành Đức và Nguyễn Thị Lan, khẩn trương liên hệ Điều tra viên Nguyễn Minh Đức – Đội 4 - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường để trình báo.