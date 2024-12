Bị sát hại khi đi đòi nợ đêm Giáng sinh

Ngày 25-12, Công an TP Dĩ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, điều tra vụ án mạng khiến một thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ án mạng trong đêm Giáng sinh.

Theo thông tin ban đầu, tối 24-12, nam thanh niên tên T (27 tuổi) tới khu nhà trọ thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, gặp Đạt (21 tuổi) để đòi nợ (khoảng gần 1 triệu đồng).

Tại đây, hai thanh niên xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau. Trong lúc giằng co, T bị Đạt dùng hung khí tấn công. T bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục, tử vong.

Sau khi án mạng xảy ra, Đạt về phòng trọ chờ công an đến rồi đầu thú.