Bắt 2 tài xế xe ôm cầm hung khí đuổi xe khách ở TP Thủ Đức

Ngày 24-12, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thanh Sang (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Trần Đức Phú (39 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm người đuổi theo xe khách Liên Hưng.

Đây là 2 tài xế xe ôm cầm gậy truy đuổi xe khách ở khu vực Bệnh viện Ung Bướu TP HCM mà Báo Người Lao Động đã thông tin.

Theo điều tra, 12 giờ ngày 10-12, Sang, Phú cùng một số người khác đã có hành vi dùng hung khí như cây gỗ, ống sắt... để đánh nhóm nhân viên nhà xe Liên Hưng trước khu vực cổng Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, phường Tân Phú, TP Thủ Đức.

Công an xác định hành vi của nhóm người trên đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

Trước đó, Đội CSGT - TT Công an TP Thủ Đức mời ông N.V.L (51 tuổi) là người đã lái xe khách Liên Hưng đến trụ sở để lập biên bản hành chính về hành vi đón trả hành khách không đúng nơi quy định và dừng xe nơi có biển cấm.

Theo quy định, ông L. bị phạt 2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.