Ngày 30-12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đang điều tra làm rõ vụ việc 2 người nước ngoài tử vong trên địa bàn TP Hội An.

2 người nước ngoài tử vong trong biệt thự du lịch ở Hội An. Ảnh: CA

Trước đó, trưa 26-12, tại biệt thự du lịch HC (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), nhân viên biệt thự du lịch phát hiện bà Otteson Greta M... (33 tuổi, quốc tịch Anh) và ông Els Arno Q... (36 tuổi, quốc tịch Nam Phi) tử vong trong hai phòng khác nhau của biệt thự.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Nam cử các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Hội An và các cơ quan liên quan khám nghiệm.

Khu vực biệt thự du lịch HC - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CA

Qua khám nghiệm, công an xác định tử thi không có dấu vết tác động ngoại lực.

Tại hiện trường, công an thu giữ một số vỏ chai rượu đã qua sử dụng.