Xét nghiệm ADN, xác định được danh tính thi thể phân hủy ở gần cầu Phủ, Hà Tĩnh

Ngày 19-10, ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết, kết quả xét nghiệm ADN đã xác định chính xác danh tính, người thân cho thi thể phát hiện ở khu vực gần cầu Phủ, Hà Tĩnh.

Đó là em NKC (17 tuổi, ngụ thôn Yên Nghĩa, xã Lưu Vĩnh Sơn).

“Thi thể được phát hiện cách đây hơn một tuần trong tình trạng đã phân hủy mạnh nên không thể nhận dạng chính xác được. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu AND để xét nghiệm và nay mới có kết quả xét nghiệm” - ông Hoành nói.

Trước đó, đêm 28-9, em C rời nhà rồi gia đình không thấy em trở về. Khi đi em C không mang theo giấy tờ tùy thân và điện thoại. Người nhà đã báo công an và chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ tìm kiếm em C.

Công an và người thân, người dân đã lên mạng xã hội đăng thông tin, đặc điểm nhận dạng, tìm kiếm em C. Người dân cả xã đã chung tay chia sẻ, tìm kiếm em C.

Cán bộ chính quyền địa phương đã thăm hỏi động viên người thân của em C.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]