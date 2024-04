Xảy ra 10 vụ giết người trong quý I ở Long An

Năm 2023, về tình hình tội phạm trật tự xã hội ở Long An, cơ quan điều tra khởi tố mới 509 vụ/1.174 bị can, tăng 60 vụ/250 bị can so với năm 2022. Trong đó tội phạm giết người xảy ra 24 vụ, cơ quan điều tra khởi tố đối với 45 bị can.