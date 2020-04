Xác định 2 kẻ bỏ thi thể vào bao tải rồi vứt ở Gò Vấp

Thứ Hai, ngày 20/04/2020 22:27 PM (GMT+7)

Công an TP HCM đã xác định được kẻ chở bao tải chứa xác người bỏ trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp và đang tiếp tục làm rõ lời khai nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Ngày 20-4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã mời người liên quan đến vụ ông Đinh Phú Cường (SN 1972, ngụ quận Tân Bình) tử vong trong bao tải ở quận Gò Vấp hôm 13-4.

Hiện trường vụ việc

Khi được mời lên làm việc, 2 người liên quan khai rằng ông Cường tử vong do điện giật trong căn nhà ở quận Tân Bình. Do hoảng sợ trước cái chết đột ngột của nạn nhân nên 2 người này bỏ thi thể ông vào bao đem vứt trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp.

Theo kết quả giám định pháp y, ông Cường tử vong do phù phổi cấp, trên người không có vết thương do vật sắc, nhọn gây ra. Hiện Công an TP HCM tiếp tục làm rõ lời khai này.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ông Cường sống cùng gia đình tại phường 6, quận Tân Bình. Hàng xóm xác nhận ông Cường là người dễ gần, chăm chỉ làm ăn. Ai có việc cần kêu ông Cường đều làm, không ngại khó.

Sáng 13-4, ông Cường đạp xe ra khỏi nhà nói đi làm nhưng đến khuya cùng ngày thì gia đình nhận được hung tin từ công an.

Lúc 23 giờ 30 ngày 13-4, nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi thu gom rác trên đường Phan Văn Trị thì thấy một bao tải màu xanh để trên vỉa hè nên mở ra xem thì tá hỏa phát hiện xác người. Họ liền báo công an.

Khi khám xét người nạn nhân, công an tìm thấy một tờ đơn xin việc kèm theo nội dung: "Chú Cường, nhà gần Nhà thờ Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình".

