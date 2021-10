Vụ người đàn ông bị đánh trước trụ sở VKSND: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Hà Nội

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 17:15 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã chuyển hồ sơ báo cáo vụ người đàn ông bị hành hung ngay trước cổng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) dẫn tới tử vong lên Công an TP Hà Nội để thụ lý, điều tra.

Ngày 27-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo cơ quan tố tụng huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Ngọc Ninh (52 tuổi, trú phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Sơn (32 tuổi, trú xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) để làm rõ tội "cố ý gây thương tích".

Hai bị can này bị khởi tố liên quan đến vụ người đàn ông bị đánh dẫn tới tử vong trước trụ sở VKSND huyện Phúc Thọ.

Ông Nguyễn Đỗ Tỵ bị hành hung ngay gần cổng VKSND huyện Phúc Thọ

Theo nguồn tin này, bước đầu cơ quan tố tụng huyện này khởi tố 2 bị can về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên vụ án có dấu hiệu về tội giết người nên Công an huyện Phúc Thọ đã gửi hồ sơ, báo cáo để Công an TP Hà Nội thụ lý, làm rõ tội "giết người" theo đúng thẩm quyền và trình tự của pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, ông Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội, nhận định vụ án này là một vụ án giết người chứ không phải vụ án cố ý gây thương tích. Theo đó, VKSND TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đánh giá, xem xét để sớm chuyển hồ sơ lên cấp TP thụ lý.

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo một số nhân chứng, chiều tối ngày 5-10, ông Nguyễn Đỗ Tỵ (56 tuổi, trú xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ) tới ngồi ăn uống tại nhà ăn trong trụ sở VKSND huyện Phúc Thọ cùng một số người. Trong quá trình ăn uống ở đây đã xảy ra mâu thuẫn, một người đàn ông tên N. liên tục có lời qua tiếng lại, thách thức những người khác. Sau khi tàn cuộc nhậu, ông N. tiếp tục thách thức đe doạ ông Tỵ trước cổng VKSND huyện Phúc Thọ và gọi điện cho ai đó.

Ít phút sau, một nam thanh niên bước xuống từ 1 chiếc taxi đã dùng chân đá liên tiếp vào ông Tỵ khiến nạn nhân bị trọng thương. Sau đó, ông Tỵ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) trong trạng thái nguy kịch.

Nhận được tin báo án, ngay trong đêm 5-10, lực lượng Công an huyện Phúc Thọ đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm việc với các bên liên quan. Do vết thương quá nặng, ông Tỵ đã tử vong vào tối ngày 7-10.

