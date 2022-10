Vụ đào trộm mộ để đòi tiền chuộc: Đối tượng giấu hài cốt người mất ở đâu?

Sau khi đào trộm mộ phần cụ T, đối tượng Nho đã mang hài cốt bố chồng bà Q. cất giấu ở cánh đồng thôn Bạch Sơn (xã Thụy Văn) với mục đích đòi tiền chuộc...

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 20/10 tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy (Thái Bình) xảy ra vụ việc đào trộm mộ cụ ông L.S.T (SN 1922), sau đó đối tượng lấy đi hài cốt với mục đích đòi 300 triệu tiền chuộc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định Nguyễn Công Nho (SN 1972, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) là đối tượng gây ra vụ việc trên và tiến hành bắt giữ.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Thái Thụy đã ra Quyết định khởi tố vụ án "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" quy định tại Điều 319 (Bộ luật hình sự 2015). Tiếp đó, ngày 23/10, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Công Nho.

Quá trình đấu tranh, bước đầu Nguyễn Công Nho khai nhận: Do bản thân nợ nần về kinh tế nên đối tượng đã đào mộ, dấu hài cốt ông L.S.T. ở cánh đồng thôn Bạch Sơn, xã Thụy Văn (huyện Thái Thụy) với mục đích để đòi tiền chuộc hài cốt của người nhà ông T.

Sau khi tìm thấy hài cốt bị trộm, cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết và bàn giao hài cốt cụ L. cho gia đình nạn nhân.

Lực lượng công an tiến hành vào cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin vụ việc

Trước đó, bà Q. (trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) bất ngờ nhận được tin nhắn từ số máy lạ thông báo nội dung: Hài cốt bố chồng bà (cụ L.S.T) được an táng tại nghĩa trang nhân dân bị đào trộm và muốn lấy lại hài cốt người thân thì gia đình bà Q. phải thu xếp 300 triệu đồng, nếu không hài cốt người quá cố sẽ bị tiêu hủy.

Ngay sau đó, bà Q. ra phần mộ an táng của bố chồng tại khu vực nghĩa trang để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện ngôi mộ đã bị kẻ gian đào bới, lấy tiểu quách chứa hài cốt mang đi. Lập tức, gia đình nạn nhân trình báo sự việc đến Công an xã Thụy Văn và Công an huyện Thái Thụy.

Nhận tin báo, Công an huyện Thái Thụy báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Thái Bình. Trước sự việc có tính chất phức tạp, Công an Thái Bình nhanh chóng huy động lực lượng tổ chức truy tìm thủ phạm.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc hơn 1 tháng trước, bố chồng bà Q. do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng nên đã qua đời. Sau khi cụ T. qua đời đã được gia đình, họ hàng, con cháu làng xóm đã tổ chức lễ tang. Trước khi di quan bố chồng bà Q. an táng tại nghĩa trang nhân dân, di quan của cụ T. được con cháu đưa đi hỏa táng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy phối hợp các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

