Vụ đánh người tại quán bia Chill: Phúc "bổ" và đồng bọn bị khởi tố thêm tội

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 21:00 PM (GMT+7)

Kết quả trưng cầu giám định thương tích của Cơ quan điều tra Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) với Trung tâm giám định pháp y Lâm Đồng, bị hại Lê Thanh Nghị bị thương tích 16%. Trên cơ sở đó, Công an H.Lâm Hà đã khởi tố thêm tội danh "Cố ý gây thương tích" với 5 đối tượng đánh người, đã bị bắt trước đó.

Phúc "bổ" (giữa, hàng dưới) cùng các đồng phạm đánh người bị khởi tố bắt giam

Ngày 12/7/2021, Công an H.Lâm Hà cho biết, vừa khởi tố thêm tội danh "Cố ý gây thương tích" với 5 đối tượng liên quan trong vụ án, gồm: Lê Tân Phúc (tự Phúc "bổ", SN 1992), Ngô Lê Đình Duy (SN 1997), Lê Tiến Vinh (SN 1995), Phạm Ngọc Duy (SN 1997) cùng trú H.Lâm Hà và Võ Văn Nhựt Khoa (SN 1989, trú P.3 - TP.Đà Lạt).

Trước đó, 5 đối tượng bị khởi tố bắt giam với tội danh "Gây rối TTCC" và bị tiếp tục điều tra về hành vi trực tiếp tham gia đánh người.

Trong vụ án này, Lê Tấn Phúc (trú thôn Phúc Tân, xã Phúc Thọ, H.Lâm Hà) là đối tượng có tên trong hồ sơ quản lý của công an địa phương, từng bị Phòng CSĐT tội phạm ma tuý (PC04) Công an tỉnh Lâm Đồng xử phạt hành chính vì tham gia "bay lắc" trong 1 quán karaoke ở H.Lâm Hà.

Camera ghi lại cảnh các đối tượng đánh hội đồng bị hại

Như Báo Công an TPHCM đã thông tin về vụ án, khoảng 21h30 ngày 8/4/2021, tại quán cà phê - bia Chill thuộc TT.Đinh Văn - Lâm Hà, anh Lê Thanh Nghị (SN 1984, trú H.Tân Phú - Đồng Nai; mới đến tạm trú tại H.Lâm Hà) bị đối tượng Lê Tấn Phúc cùng 4 đối tựợng khác dùng vỏ chai bia đập vỡ cùng bàn ghế i-nox, tay chân đánh đập dã man, gây thương tích. Sau đó, anh Nghị được người thân đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Lâm Đồng.

Nhận tin báo, Công an H.Lâm Hà xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và đã triển khai các biện pháp điều tra xác minh, mời các đối tượng liên quan đến làm việc, xác định vai trò, hành vi của các đối tượng tham gia.

Bị hại Lê Thanh Nghị nhập viện trong tình trạng bị đa thương tích, trầy xước vùng đầu, gáy, tay, gãy 1 răng hàm. Xác định Lê Tấn Phúc là đối tượng liên quan chính, sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, Công an H.Lâm Hà quyết liệt truy tìm các đối tượng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Bị hại Lê Thanh Nghị bị nhiều vết thương trên người

Trong quá trình thi hành lệnh bắt, các đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú. Xác định đây là vụ việc gây mất ANTT, ảnh hưởng xấu đến TTATXH tại địa phương, lãnh đạo Công an H.Lâm Hà quyết liệt tổ chức xác minh các mối quan hệ của đối tượng tại địa bàn các xã, H.Đức Trọng, TP.Đà Lạt và tổ chức lực lượng mật phục tại các địa điểm mà các đối tượng có khả năng lẩn trốn.

Vào các ngày 9, 22,26/4, Công an H.Lâm Hà, Công an TT.Đinh Văn đã lần lượt bắt giữ 5 đối tượng liên quan, đấu tranh và các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cùng đồng bọn.

Kết quả trưng cầu giám định của Cơ quan điều tra Công an H.Lâm Hà vào ngày 18/6/2021, bị hại Lê Thanh Nghị thương tích 16% nên Công an khởi tố thêm tội danh thứ 2 với 5 bị can trên và hiện đang củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật.

