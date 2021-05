Vụ cướp taxi: Xác minh người mặc quần giống cảnh phục đứng nhìn bắt cướp

Thứ Hai, ngày 17/05/2021 14:43 PM (GMT+7)

Lực lượng Công an TP Hà Nội đang xác minh làm rõ đoạn clip ghi một người mặc quần màu xanh giống với cảnh phục nhưng đứng gọi điện, không tham gia bắt tên cướp taxi.

Ngày 17-5, chỉ huy Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang tạm giữ Đặng Phạm Sáu (SN 1970, ở huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra vụ giết người và cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Thanh Oai vào chiều 16-5.

Hiện, Công an huyện Thanh Oai đang phối hợp với Công an TP Hà Nội củng cố hồ sơ để áp dụng biện pháp tố tụng đối với nghi phạm cướp taxi nêu trên

Người đàn ông mặc quần màu xanh giống cảnh phục công an đứng gọi điện thoại - Ảnh cắt từ clip

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 16 giờ 20 phút chiều 16-5, khi người dân lưu thông trên đường Cienco5, khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai) đoạn gần cây xăng cũ thuộc quận Hà Đông, bất ngờ nghe tiếng tri hô "cướp, cướp" của một tài xế taxi. Ngay sau đó, tài xế taxi cùng người dân và công an bắt gọn tên cướp.

Tên cướp sau đó được xác định đang bị công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt về tội Giết người trong một vụ án khác.

Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip được cho là ghi lại cảnh bắt tên cướp nêu trên. Theo nội dung clip dài 1 phút 30 giây, 2 người người dính máu đang giằng co, vật lộn với nhau trên đường. Một người áo trắng được cho là tài xế vật lộn với tên cướp liên tục kêu: "Giúp em với" nhưng chỉ một người đến giúp, còn lại đứng quay clip và không ai giúp.

Đáng chú ý, trong clip còn xuất hiện một người mặc quần màu xanh giống với cảnh phục công an nhưng đứng gọi điện, không tham gia can ngăn vụ việc. Chứng kiến việc nêu trên, người quay clip bức xúc cho rằng người đàn ông là công an nhưng không tham gia giúp bắt tên cướp.

Trả lời về việc người mặc quần màu xanh giống với cảnh phục công an nhưng không giúp bắt cướp, chỉ huy huyện Thanh Oai cho biết đơn vị cũng đang xác minh thêm về việc này và sẽ thông tin sau.

