Viên đạn oan nghiệt bay ra từ quán nước và những vụ nổ súng kinh hoàng năm 2020

Thứ Bảy, ngày 19/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Gần cuối năm 2020, 1 viên đạn lạc oan nghiệt bất ngờ bay ra từ quán nước cước đi mạng sống của một nam sinh viên giữa Hà Nội đã khiến dư luận bàng hoàng. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những vụ nổ súng đoạt mạng người xảy ra trong năm 2020.

Viên đạn oan nghiệt bay ra từ quán nước đoạt mạng nam sinh Đại học GTVT

Nam sinh Đ.A trước khi xảy ra vụ việc (ảnh phải) và hiện trường vụ án.

Cuối tháng 10, đầu tháng 11/2020, dư luận khắp cả nước đã xôn xao trước vụ việc một nam sinh Đại học Giao thông vận tải (GTVT) trúng đạn tử vong khi đang ngồi, sử dụng điện thoại trước cửa nhà bạn ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là em Đ.A (SN 1999, quê Quảng Ninh), Đ.A đang theo học tại trường Đại học GTVT.

Theo đó, ngày 30/10, Nguyễn Xuân Tính (SN 1991, trú quận Đống Đa), là cán bộ Công an huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội, cấp bậc hàm Trung úy đặt mua một khẩu súng tự chế trên mạng xã hội rồi mang ra quán nước trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa để khoe với bạn.

Quá trình khoe súng, Tính và nhóm bạn tưởng rằng súng đã hết đạn nên cầm lên thì bất ngờ súng nổ về hướng bên đường đối diện quán nước. Viên đạn bắn ra cách đó khoảng 25 - 30 mét, trúng em Đ.A khiến nạn nhân trọng thương, gục tại chỗ.

Lúc này, Tính và nhóm bạn đã lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó nhưng Đ.A đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Tính đã đến trụ sở công an đầu thú. Cựu Trung úy công an cũng bị tước danh hiệu Công an nhân dân ít ngày sau.

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tính về tội “Vô ý làm chết người”.

Nổ súng kinh hoàng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng.

Đầu năm 2020, dư luận đã bàng hoàng khi một vụ nổ súng kinh hoàng khiến 7 người thương vong xảy ra tại tỉnh Lạng Sơn. Đáng chú ý, thời điểm vụ án xảy ra đúng vào dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 13/1, Lý Văn Sắn (SN 1970, trú xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đến nhà vợ cũ là chị Hoàng Thị Hoài (SN 1983) tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá rồi dùng súng AK bắn liên tiếp vào trong bếp, nơi cả gia đình chị Hoài đang ăn tối. Trong cơn “mưa đạn”, cháu P.T.P (SN 2008, con trai chị Hoài) tử vong tại chỗ.

Sau đó, Sắn tiếp tục sang xưởng làm lốp ô tô bên cạnh của anh Hoàng Quốc Hương (SN 1977, anh trai chị Hoài) rồi nã đạn khiến anh Hương tử vong. Gây án xong, Sắn bỏ trốn, để lại hiện trường la liệt vỏ đạn và 2 người tử vong, 5 người bị thương đều là thành viên trong gia đình vợ cũ.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Trung Quốc ráo riết truy tìm nghi phạm đặc biệt nguy hiểm này. Tuy nhiên, đến sáng 21/1, các trinh sát đã tìm thấy Sắn tử vong trong một cánh rừng sát biên giới thuộc huyện Cao Lộc, khẩu súng AK cũng được tìm thấy tại đây.

“Sát thủ” xả súng trên đường phố Thái Nguyên khiến 2 người thương vong

“Sát thủ” Nông Văn Tú tại trụ sở công an.

Một vụ nổ súng khác gây chấn động dư luận về mức độ manh động khác xảy ra tại tỉnh Thái Nguyên vào khoảng giữa năm 2020. Nguyên nhân gây án bắt nguồn từ vấn nạn cho vay nặng lãi dưới hình thức “bốc bát họ” khiến 1 người chết, 1 người trọng thương khi trúng đạn.

Theo đó, Nông Văn Tú (SN 1988, trú TP.Thái Nguyên) hành nghề tín dụng đen, chuyên cho “bốc bát họ”. Chị T.T.Tr (SN 1987, cùng trú TP.Thái Nguyên) có bốc bát họ 20 triệu và không trả cho Tú, cả gốc và lãi tính tới tháng 8/2020 là 30 triệu đồng.

Sau đó, Tú hành hung khiến chị Tr. gãy tay nên nạn nhân đã đòi tiền bồi thường.

Tối 26/8, hai bên hẹn nhau ra nói chuyện giải quyết vụ việc. Đến khoảng 20h05 tối cùng ngày, Tú điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH tối màu đi đến rồi nổ súng bắn 3 – 4 phát về phía chị Tr. và anh N.T.T (SN 1988), người đang chở chị Tr. trên xe máy.

Trúng đạn, chị Tr. tử vong tại chỗ, anh T. bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Nông Văn Tú bị bắt giữ sau đó ít giờ đồng hồ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Giang. Đến ngày 29/8, Tú đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Giết người”.

Nổ súng bắn, dùng dao chém cả gia đình chủ nợ ở Quảng Nam

Đỗ Xuân Hải đã tự siết cổ chết sau khi gây ra vụ nổ súng, chém người khiến 4 người thương vong.

Cuối năm 2020, ở tỉnh Quảng Nam xảy ra một vụ nổ súng bắn người hàng loạt khiến người dân hết sức hoang mang, lo sợ. Nguyên nhân gây án chẳng phải do “thâm thù đại hận” mà chỉ là mâu thuẫn tiền bạc và xung đột khi ăn nhậu bình thường trong cuộc sống.

Cụ thể, sáng 26/11, Đỗ Xuân Hải (SN 1979, trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) đi đám giỗ về rồi cùng chị Trần Thị Ly Na (SN 1982, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) đi hát karaoke với nhau. Do có nợ tiền bạc từ trước nên sau khi rời quán karaoke, Hải và chị Na nhắn tin qua lại.

Đến 19h30 tối 26/11, Hải mang theo súng tự chế đến nhà bắn vào ngực chị Na, sau đó dùng dao chém bà Lan (SN 1965, mẹ chị Na) và cháu H (SN 2008, con chị Na). Sau đó, Hải bỏ lại 1 khẩu súng tại hiện trường rồi mang theo khẩu súng tự chế khác đến nhà ông Đỗ Thành Tại (SN 1971, cách nhà bà Lan 700 mét) rồi bắn chết người đàn ông này. Gây án xong, Hải bỏ lại súng và xe máy rồi tẩu thoát.

Theo điều tra, Hải và ông Tại có mối quan hệ làm ăn. Gần đây, hai bên không có mâu thuẫn nhưng 2 tháng trước đó, Hải và ông Tại có gây sự với nhau trong một lần ăn nhậu.

Đến sáng 6/12, lực lượng công an tìm thấy thi thể Đỗ Xuân Hải đang phân hủy tại bìa rừng xã Trà Dương. Nghi phạm đã tự dùng dây rừng siết cổ dẫn tới ngạt khí tử vong.

Nguồn: http://danviet.vn/vien-dan-oan-nghiet-bay-ra-tu-quan-nuoc-va-nhung-vu-no-sung-kinh-hoang-nam-202...Nguồn: http://danviet.vn/vien-dan-oan-nghiet-bay-ra-tu-quan-nuoc-va-nhung-vu-no-sung-kinh-hoang-nam-2020-50202019129594801.htm