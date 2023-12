Vì sao Công an Quảng Ngãi che mặt hình ảnh người đánh học sinh lớp 9?

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 9 bị phụ huynh của bạn đánh ở Quảng Ngãi, ông Phan Thượng Mỹ (44 tuổi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

“Làm mờ để bảo vệ dữ liệu cá nhân”

Gửi ý kiến đến báo Pháp Luật TP.HCM, nhiều bạn đọc hoan nghênh việc cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc, xử lý thật nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe.

Tuy nhiên, bạn đọc cũng thắc mắc vì sao hình ảnh bị can Mỹ mà công an cung cấp cho báo chí lại được xử lý che đi khuôn mặt dù người này đã bị khởi tố vì hành động thiếu chuẩn mực, vi phạm pháp luật.

Ông Mỹ tấn công tới tấp một học sinh lớp 9. Ảnh: TN

PV báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ cơ quan công an để tìm câu trả lời cho vấn đề mà bạn đọc thắc mắc.

Trả lời PV, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho hay cần giấu mặt hoặc đặc điểm nhận dạng của bị can nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân. Không riêng bị can Mỹ, hầu hết hình ảnh bị can bị công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố đều được làm mờ.

“Vì họ chưa phải là người phạm tội, mới là người có dấu hiệu phạm tội” - Đại tá Dương nói.

Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi lý giải thêm để phục vụ mục đích an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội thì việc công khai đặc điểm nhận dạng của bị can hoàn toàn bình thường nhưng không nên. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng gia đình, bản thân họ… về sau.

Đại tá Dương cho biết toàn bộ thông tin đăng tải về các vụ án trên hệ thống fanpage mạng xã hội của Công an tỉnh Quảng Ngãi đều phải tuân thủ về đặc điểm nhận dạng của người có dấu hiệu phạm tội, khi chưa xác định có tội đều được giấu, đảm bảo đúng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bị can Mỹ bị tạm hoãn hợp đồng 3 tháng Chiều 20-12, ông Quách Phạm Cường, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, cho biết sau khi công an thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Phan Thượng Mỹ, công ty đã cho ông này tạm hoãn hợp đồng lao động ba tháng (bằng thời gian tạm giam). Theo ông Cường, Công ty Điện lực Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết vụ việc của cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý tiếp theo quy định.

Cũng theo phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, vấn đề quyền con người hiện nay đã và đang bị các thế lực thù địch, phản động, chống đối, lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

“Ai cũng có lầm lỡ nên không vì thế mà vùi dập họ và ảnh hưởng đến người thân của họ (như cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng). Nên ngoài vấn đề pháp lý, đó còn là vấn đề đạo lý, nhân văn, giúp con người ta hướng thiện” - Đại tá Dương nói thêm.

“Ý định chỉ là nhắc nhở”

Trước đó, khoảng 11 giờ 20 ngày 8-12, em Lâm Gia K (học sinh lớp 9) đi xe đạp từ trường về nhà. Ngay ngã tư, K bị ông Phan Thượng Mỹ (cha bạn học của K, hiện công tác tại Điện lực huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) lao vào tấn công tới tấp.

Khi K choáng váng, ngồi gục xuống đường thì ông Mỹ mới lên xe rời đi. K bị nôn ói, sưng đau nhiều ở vùng đầu, mặt; bể một răng, đau quai hàm. Bác sĩ chẩn đoán K bị tổn thương nội sọ, phải điều trị bốn ngày. Tất cả sự việc ông Mỹ tấn công trẻ em giữa đường phố đều được camera ghi lại.

Sau khi K nhập viện cấp cứu, kết quả giám định cho thấy thương tích của K bị đánh là 12%.

Sau khi vụ việc xảy ra, thầy Võ Thành Nho, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa), cho biết nguyên nhân xuất phát từ chuyện Kh (con ông Mỹ) mất máy tính. Kh cho rằng K là người lấy. K về nói với mẹ; sau đó hai phụ huynh đã trao đổi qua điện thoại. Hôm sau đến trường, một học sinh giấu máy tính trả lại cho Kh. Lúc này, K nói với Kh “Về nói mẹ xin lỗi”.

Vì bị nghi oan nên K bực tức, xảy ra mâu thuẫn. Ông Mỹ khai hôm 8-12, ông đến trường với ý định nhắc nhở K. Khi gặp, ông Mỹ không chủ động chặn xe mà chỉ đi song song nói chuyện và ông cho là K có lời nói xúc phạm mình nên bực tức và có hành vi như camera ghi lại.•

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]