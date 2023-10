Vì sao chém gây thương tích 6%, hai bị cáo vẫn bị truy tố tội giết người?

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, trưa 11/5/2022, Nguyễn Văn Phú bày cuộc nhậu tại nhà riêng với Lương Thế Cường và hai người bạn. Đến 16h30’ chiều cùng ngày, Phú đi ra đường lộ phía trước nhà tìm mẹ ruột để xin tiền mua thêm bia. Trong trạng thái chếnh choáng men say, Phú gây sự dẫn đến cãi vã, thách thức đánh nhau với người cùng làng là Ngô Văn Lịch. Ngay sau đó, Phú về nhà lấy con dao tự chế dài 1m rồi rủ thêm Lương Văn Cường đi đánh đối thủ.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Phú, Lương Thế Cường tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn

Khi gặp mặt, Phú cầm dao chém một nhát vào vùng thái dương đỉnh phải trên đầu của Lịch, tiếp đó Cường lấy dao trên tay của Phú chém bồi thêm hai nhát vào đầu và tay của Lịch khiến nạn nhân bị thương tích. Cùng lúc đó, người chú ruột của Lịch là ông Ngô Đồng Cứ chạy đến ôm Cường, giật lấy con dao ném ra xa rồi cùng một số người can ngăn. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu và điều trị dài ngày.

Hội đồng xét xử thẩm vấn hai bị cáo. Ảnh: Hữu Toàn

Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận Ngô Văn Lịch bị thương tích 6%, nhưng hành vi của Nguyễn Văn Phú và Lương Thế Cường đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm giết người, nên bị truy tố và xét xử về tội danh này theo án lệ 47/2021/AL ban hành theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31/12/2021 của Chánh án TAND tối cao về xác định tội danh giết người đối với những trường hợp sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vùng trọng yếu trên cơ thể người…

Được biết, Nguyễn Văn Phú từng 2 lần bị Công an xã An Phú và Công an TP Tuy Hòa xử phạt hành chính về hành vi đánh người khác trong hai năm 2020, 2021. Lương Thế Cường có tiền án 1 năm tù vào năm 2022 về tội “Không tố giác tội phạm”; 3 lần bị Công an TP Tuy Hòa xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào các năm 2016, 2017 và 2020.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]