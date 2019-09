Trinh sát trẻ với những cuộc truy lùng dấu vết trên không gian mạng

Thứ Bảy, ngày 14/09/2019 19:00 PM (GMT+7)

5 năm là đội trưởng, trực tiếp phụ trách Đội An ninh Bưu chính - Viễn thông - Internternet, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, Đại úy Nguyễn Trung Đức cùng đồng đội đã lập nên nhiều chiến công.

Tin pháp luật Sự kiện:

Không chỉ chủ động trong công tác nắm tình hình, tham mưu, hướng dẫn cho ban lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp thuộc khối bưu chính viễn thông trong công tác phòng ngừa tội phạm, bảo vệ an ninh kinh tế, anh cũng là người phát hiện dấu hiệu hoạt động phạm tội để từ đó có cơ sở mở ra các chuyên án lớn chấn động dư luận trong thời gian qua...

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tiếp đội trưởng Nguyễn Trung Đức được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Bộ Công an và UBND tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen và hiện đang được đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng nhất.

Đại úy Nguyễn Trung Đức với đam mê với công nghệ thông tin.

Những cuộc truy lùng dấu vết

“Đấu tranh trên không gian mạng quan trọng nhất là phải thu thập được các dấu vết điện tử. Đây là cánh cửa để tìm vào hệ thống... Bởi có hiểu được cách thức đối tượng thực hiện hành vi phạm tội mới có thể thu thập được chứng cứ, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm. Trong thời đại công nghệ 4.0, phương thức và thủ đoạn phạm tội của đối tượng cũng mau lẹ, biến đổi khôn lường, áp lực công việc vì thế càng nặng nề hơn nhiều.

Trong khi đó, đối tượng chủ mưu, cầm đầu sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội đều là những kẻ am hiểu về tin học, luôn tìm cách xóa các dấu vết, việc lần tìm ra manh mối là cực kỳ khó khăn”, Đại úy Nguyễn Trung Đức mở lời với chúng tôi.

Để tiếp cận thông tin, với đội trưởng Nguyễn Trung Đức là những đêm không ngủ, tìm kiếm và áp dụng các kiến thức được học vào thực tế, từ đó tìm ra những “điểm đột phá”, đấu tranh hiệu quả với các đối tượng phạm tội.

Một trong những vụ án mà Đại úy Nguyễn Trung Đức nhớ mãi là lần bắt giữ Trần Văn Hạnh (SN 1988, trú tại Việt Trì, Phú Thọ) và đồng bọn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây cũng là vụ án đầu tiên về công nghệ cao, anh cùng đồng đội thực hiện và đã khám phá thành công.

“Ngay sau khi phát hiện trên Internet một nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức theo mô hình đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức tinh vi. Cụ thể, đối tượng đã sử dụng trang web để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tôi đã cùng đồng đội bí mật thu thập thông tin”, Đại úy Nguyễn Trung Đức cho biết.

Quá trình “lần kim đáy bể”, anh và đồng đội bước đầu nắm được phương thức và thủ đoạn phạm tội của đối tượng, nghiên cứu được các giao dịch của một số đối tượng có liên quan như Hạnh và Phạm Văn Trường (SN 1987, trú tại Quảng Ninh), đồng thời phát hiện máy chủ của hệ thống đặt tại TP Hồ Chí Minh.

Vào thời điểm vụ án được xác lập (năm 2016), đây là một lĩnh vực đấu tranh rất mới, mặc dù với Đại úy Nguyễn Trung Đức tin học là một lĩnh vực không mới. Bởi ngay từ lúc còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, anh đã được người mẹ là một giáo viên tin học truyền cho niềm đam mê. Song, chỉ kiến thức thôi chưa đủ, muốn áp dụng thành công để đánh án còn đòi hỏi nhiều yếu tố khác.

Khi đó, ngoài việc thu thập chứng cứ, một yêu cầu đặt ra đối với Đại úy Nguyễn Trung Đức là phải thuyết trình cho lãnh đạo hiểu và đồng tình với kế hoạch phá án.

“Khi vào TP Hồ Chí Minh, trong tay chúng tôi chẳng có nhiều thông tin, trong khi kinh nghiệm cũng còn rất hạn hẹp. Theo suy nghĩ của tôi, muốn vận hành hệ thống máy móc, các đối tượng phải sử dụng điện 3 pha. Vì thế, muốn phá được vụ án phải giữ bí mật thông tin, đề phòng các đối tượng phá dữ liệu máy chủ.

Và hơn ai hết, vụ việc lúc đó mới chỉ dừng lại ở khâu xác minh. Vì thế, khi thành phố đã lên đèn, chúng tôi bắt đầu kiểm tra thông tin. Nhưng, lúc đó có một tình huống bất ngờ xảy ra. Ở khu phố có lắp đặt hệ thống camera dày đặc nên khi vừa trèo lên cột điện thì bị công an phường sở tại đưa về trụ sở” - Đại úy Đức cười khi nhắc đến kỷ niệm cũ.

Và đúng như anh và đồng đội đã dự đoán, đối tượng gây án đã bắt đầu xóa các dữ liệu máy chủ. Nhưng với việc kịp thời phát hiện thông tin và phục hồi bước đầu dữ liệu máy chủ đã bị thu giữ, họ đã có được dữ liệu người chơi của website và những phương tiện, thiết bị dùng để thực hiện hành vi phạm tội; làm rõ hai đối tượng Trần Văn Hạnh và Phạm Văn Trường. Trong thời gian hoạt động của hệ thống, các đối tượng đã thực hiện hơn 10 nghìn lượt giao dịch, chuyển tiền thành công với số tiền luân chuyển trong hệ thống hơn 6 tỷ đồng.

“Cùng là đấu tranh trên lĩnh vực kinh tế nhưng mặt trận của lực lượng an ninh kinh tế lại có sự khác biệt. Nếu lực lượng cảnh sát kinh tế đấu tranh với tội phạm thì an ninh lại phòng ngừa là chủ yếu”, Đại úy Nguyễn Trung Đức cho biết. Bên cạnh việc làm tốt công tác nắm tình hình nội bộ, các địa bàn được phân công phụ trách, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, không xảy ra mâu thuẫn nội bộ, Đại úy Nguyễn Trung Đức cùng đồng đội hướng dẫn các cơ quan doanh nghiệp, triển khai thế trận an ninh nhân dân trong địa bàn nội địa.

Người đội trưởng ấy đã thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm; mưu trí, thực hiện các kế hoạch, lựa chọn điểm đột phá khi bắt giữ các đối tượng trong các vụ án ghi dấu ấn của Công an tỉnh Phú Thọ nói chung, Phòng An ninh kinh tế nói riêng. Một trong số đó là đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng bằng game bài RikVip/Tip.Clup.

Khi được lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế giao nhiệm vụ tiếp nhận đơn thư của công dân Võ Minh Phương, anh là người trực tiếp thụ lý, tiến hành xác minh ban đầu, trực tiếp phát hiện hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng game bài Tip.Clup, thu thập tài liệu là căn cứ xác lập chuyên án và được giao nhiệm vụ là thư ký ban chuyên án kiêm tổ trưởng tổ trinh sát.

Những dấu ấn khó quên

Sau khi tiến hành bắt 3 đại lý cấp 1 trên toàn quốc và được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo gộp 2 chuyên án, anh được phân công tham gia các tổ công tác quan trọng như thu giữ máy chủ Rik.Vip/ Tip.Clup, khám xét Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao, truy thu tài sản của Phan Sào Nam, bắt giữ Nguyễn Quốc Tuấn, một trong những mắt xích quan trọng nhất trong vụ án và xác minh dòng tiền của các công ty, cổng thanh toán...

Điều gì khiến anh và đồng đội có thể vượt qua nhiều áp lực và trở ngại để phá án thành công? Đại úy Nguyễn Trung Đức cười hiền khô, nói với chúng tôi: Xác định đây là tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, hệ lụy của trò chơi đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh nhà tan cửa nát..., tôi cùng đồng đội quyết tâm phá án. Và trong những ngày tháng ấy, “bảo bối” chúng tôi luôn mang theo người và là động lực để phá án chính là sự ủng hộ của lãnh đạo đơn vị.

Đại úy Nguyễn Trung Đức cùng đồng đội họp bàn triển khai thực hiện một chuyên án.

Câu nói của vị thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra: “Kể cả phải cởi áo cũng phải điều tra đến cùng. Song quan trọng là phải thượng tôn pháp luật, trong quá trình đấu tranh với tội phạm, không khoan nhượng trước những cái sai” là hành trang đi cùng chúng tôi. Trong quá trình phá vụ án này, tất cả các lĩnh vực điều tra vào thời điểm đó gần như phải đi tắt, đón đầu vì phương thức thanh toán điện tử còn mới mẻ đối với cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đơn vị cấp tỉnh.

Vừa làm vừa học, cái khó nhất là phải định hình đi bước nào, đánh vào đâu và cái gì. Quan trọng hơn cả chính là việc đảm bảo tuyệt đối bí mật thông tin ở một vụ án có hàng trăm người tham gia trong khoảng thời gian 2 tháng để bắt giữ 2 đại lý cấp 1 là Nguyễn Văn Dũng và Vũ Văn Dũng, những mắt xích quan trọng của đường dây.

Trong vụ án này, đội trưởng Nguyễn Trung Đức đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm bằng mọi cách tìm ra những mắt xích quan trọng trong vụ án để thu thập, củng cố tài liệu đấu tranh với tổ chức đánh bạc.

Có những kỷ niệm chẳng dễ quên đối với người trinh sát trẻ. Đó là những lúc đi cả nghìn km để xác minh thông tin. Anh kể lại: Vào thời điểm đó, qua lời khai của Nguyễn Thị Trà Giang, chúng tôi đã xác định người giúp sức cho Giang mua bán Rik là Phạm Văn Cường (sinh năm 1991, trú tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là đại ý cấp 2. Từ thông tin trên, anh và đồng đội xác định cần nhanh chóng triệu tập Cường để củng cố hành vi của Lê Văn Huy.

Sau khi có thông tin trên, Đại úy Nguyễn Trung Đức cùng 3 đồng chí trong đơn vị lập tức lên đường. Với tổng quãng đường di chuyển gần 1.000 km, đường đi nhiều nguy hiểm, bất trắc, anh đã trực tiếp lái xe, tiếp cận nhà đối tượng, thuyết phục Phạm Văn Cường hợp tác với Cơ quan công an và nhanh chóng di chuyển về Đà Nẵng ngay trong ngày một cách bí mật, an toàn. Bước đi này của ban chuyên án vào thời điểm đó rất quan trọng.

Qua đấu tranh, Cường đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc, mua bán trao đổi tiền ảo Rik trên mạng Internet. Từ lời khai của Cường, ban chuyên án đã xác định được 25 đại lý cấp 1. Trong đó, 3 đại lý cấp 1 quan hệ mật thiết với nhau, có khả năng chi phối, quyết định nhiều chính sách của hệ thống Tip.Clup đó là Dũng “Đà Nẵng”, Khoa “Hà Nội”, Dũng “Sài Gòn” và rất nhiều tài liệu quan trọng khác. Từ đó, có những nhận định, định hướng đúng đắn về hoạt động của đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia này cũng như kế hoạch phá án đảm bảo thành công của chuyên án.

Qua thực tiễn công tác, Đội trưởng Nguyễn Trung Đức đã thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp trong đấu tranh chống tội phạm, đề xuất đúng và trúng, tạo niềm tin cho lãnh đạo khi ra các quyết định đột phá trong những thời điểm vô cùng khó khăn, quyết định sự thành bại của chuyên án.

Có một kỷ niệm Đại úy Nguyễn Trung Đức còn nhớ mãi, vào ngày 30-7-2017, anh được phân công tham gia tổ khám xét khẩn cấp Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao. Trước khi thực hiện, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra giao nhiệm vụ cho anh trực tiếp, bằng mọi cách tiếp cận đối tượng Nguyễn Khánh Hòa và khai thác máy tính của đối tượng chứa nhiều tài liệu quan trọng của vụ án, không để đối tượng xóa dữ liệu.

Trong quá trình thực hiện lệnh, tổng giám đốc của công ty liên tục đe dọa, tỏ thái độ nghênh ngang, thách thức. Thời điểm đó, Đại úy Nguyễn Trung Đức cùng đồng chí Hàn Hằng Hải, điều tra viên Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã mưu trí, linh hoạt trong quá trình khám xét để thu giữ nhiều tài liệu nhưng vẫn tuân thủ quy định của pháp luật.

“Từ việc xác định được tài liệu nào là cần thiết, quan trọng để giúp cho công tác điều tra, khám phá vụ án được khách quan, toàn diện, xử lý đúng người, đúng tội, tôi đã tham mưu bắt giữ 2 đối tượng, trong đó có Nguyễn Văn Dương, không để các đối tượng kịp trở tay cũng như phi tang dấu vết, vật chứng. Những dữ liệu này về sau là tài liệu quan trọng, góp phần rất lớn vào thay đổi toàn diện kết quả đấu tranh chuyên án, bước đầu có thể nhận định việc phá án là thành công”, Đại úy Nguyễn Trung Đức chia sẻ.

Nói về những chiến công của mình, Đại úy Nguyễn Trung Đức luôn nhắc đến người mẹ kính yêu. Đó là cô giáo đầu tiên đồng thời là người đã truyền cho anh niềm đam mê tin học từ khi là một cậu học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, giúp anh trưởng thành như ngày hôm nay. Niềm vui của người Đội trưởng ấy cũng bình dị như chính tính cách của anh đó là mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Trong những năm qua, anh cùng đồng đội đã thu hồi được nhiều tài sản cho người bị hại. Có thể kể đến như vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với số tiền là 248 triệu đồng, vụ giả danh công an chiếm đoạt 373 triệu đồng... Với niềm đam mê công nghệ thông tin, sự đồng tình, ủng hộ của lãnh đạo, tôi tin rằng Đại úy Nguyễn Trung Đức và đồng đội tiếp tục lập thêm những chiến công mới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.