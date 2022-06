Triệt xóa đường dây cá độ ngàn tỷ xuyên quốc gia

Có 22 đối tượng (ngụ các tỉnh Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), Đồng Nai) cấu kết với nhau lập nên đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia. Số tiền cá độ thông qua đường dây này được cơ quan điều tra làm rõ lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Lộ diện đường dây cờ bạc lớn

Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Như Cường (SN 1973) và Lê Quang Đạo (SN 1984, cùng ngụ TP.Vũng Tàu, BR-VT) về hành vi đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, từ tháng 3-2022, trinh sát Công an TP.Vinh phát hiện có một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến xuyên quốc gia, trên website: Bong88.com. Thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an TP.Vinh xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan công an lấy lời khai của Đặng Hùng Dũng

Đến ngày 25-5, Ban chuyên án huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều mũi đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây đánh bạc này, gồm: Đặng Hùng Dũng (SN 1991), Nguyễn Toàn Thắng (SN 1975), Nguyễn Anh Thương (SN 1985), Lê Hùng Cường (SN 1984), Lê Khánh Lâm (SN 1989), Lê Ngọc Minh (SN 1990, đều ngụ TP.Vinh), Phan Minh Hoàng (SN 1979), Lê Hải Hùng (SN 1987), Nguyễn Phú Gia (SN 1981), Lê Văn Trực (SN 1985), Đặng Văn Triều (SN 1988), Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Văn Minh (cùng SN 1983), Tăng Hồng Thắng (SN 1974), Trần Trung Bách (SN 1985), Phan Như Cường (SN 1973), Lê Quang Đạo (SN 1984, đều ngụ TP.Vũng Tàu), Vũ Ngọc Diệp (SN 1993, ngụ TX.Phú Mỹ, BR-VT), Hoàng Ngọc Việt, Trần Anh Tuấn (cùng SN 1981, đều ngụ TP.Biên Hòa), Trần Văn Lý (SN 1996, ngụ H.Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ tang vật gồm: 2 máy tính bảng, 25 điện thoại di động, 7 thẻ ATM và nhiều tang vật khác liên quan. Ban chuyên án đã phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng của các đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cầu thủ đá bóng "phủi" cũng tham gia

Căn cứ những tài liệu, chứng cứ thu thập, bước đầu Công an TP.Vinh xác định, đường dây đánh bạc này do Phan Minh Hoàng cầm đầu, hoạt động từ tháng 12-2021 cho đến lúc bị triệt phá. Tổng số tiền đánh bạc qua đường dây này lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng cầm đầu đường dây cá đô (phải) và những đối tượng tham gia đường dây cá độ bị bắt giữ cùng tang vật vụ án

Cụ thể, Hoàng đã sử dụng tài khoản "tổng đại lý” (super master) cá cược bóng đá qua mạng Internet, còn Lê Ngọc Minh nắm giữ tài khoản "đại lý” (master). Hoàng và Minh thỏa thuận với nhau về hạn mức của tài khoản là 30.000 điểm, 1 điểm tương đương 8.000 đồng, số tiền thắng - thua được thanh toán vào chiều thứ hai hàng tuần. Cả hai cấu kết với hàng chục đối tượng khác tại các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai và BR-VT tham gia làm "đại lý”. Những "đại lý” này được chia tiền hoa hồng theo tỉ lệ 0,25%, dựa vào số tiền con bạc cá cược trong tài khoản. Để khuyến khích mở rộng đường dây, các "tổng đại lý” thường trả cho những "đại lý” cao gấp từ 2 - 4 lần so với tỉ lệ ấn định.

Trong số các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc bị bắt giữ, có Đặng Hùng Dũng (tự Dũng "Verratti"), cầu thủ đá bóng "phủi" nổi tiếng tại Nghệ An. Đặng Hùng Dũng trước đây được đào tạo tại lò bóng đá Sông Lam Nghệ An. Dũng và một số đối tượng khác được cơ quan điều tra xác định đã sử dụng tài khoản "đại lý” để tổ chức cá độ bóng đá trên website: Bong88.com.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh đã khởi tố Phan Minh Hoàng, Lê Ngọc Minh, Đặng Hùng Dũng, Đặng Văn Triều, Nguyễn Văn Tuất, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Phú Gia về hành vi tổ chức đánh bạc. Các đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Chuyên án đang được Công an TP.Vinh mở rộng điều tra.

