Tình già vụng trộm và những cái kết đắng

Thứ Năm, ngày 18/06/2020 21:00 PM (GMT+7)

Những đối tượng trong bài viết dưới đây đều đã bước vào tuổi xế chiều, vợ con đề huề thậm chí lên chức ông bà. Vậy nhưng, họ đã không tránh được cái cám dỗ của mối tình vụng trộm, dẫn đến những vụ trọng án để rồi phải chịu những cái kết đắng.

1.Mới đây, chúng tôi có mặt tại TAND TP Hà Nội tham dự phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Khắc Phong (SN 1967, trú thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) về tội Giết người. Những người dự tòa ai cũng cảm thương trước hình ảnh người đàn ông gầy gò, hốc hác. Song cũng đều lên án hành động vì ghen tuông với người "vợ hờ" mà Phong nhẫn tâm sát hại "tình địch" một cách dã man.

Theo cáo trạng năm 2007, Đỗ Khắc Phong rời quê xuống Hà Nội thuê trọ và làm bảo vệ tại một siêu thị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Khoảng tháng 4-2018, Phong quen biết rồi nảy sinh tình cảm với bà Nguyễn Thị Th. (SN 1967, quê Thái Bình).

Bị cáo Đỗ Khắc Phong.

Bất chấp việc cả hai cùng có gia đình yên ổn, Phong cùng bà Th. vẫn lao vào cuộc yêu đương, rồi đưa nhau về một phòng trọ tại phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) của Phong để chung sống như vợ chồng. Đầu năm 2019, gia đình Phong biết chuyện, ngăn cản nên ông này buộc phải nói lời chia tay với bà Th. Dù vậy, hai người vẫn thường xuyên liên lạc điện thoại và "thậm thụt" với nhau.

Trớ trêu hơn, ít lâu sau khi chia tay với Phong, bà Th. đã chuyển đến phòng trọ của ông Phạm Ngọc H. (SN 1954 trú tại phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) để ăn ở cùng tình mới. Cơn ghen nổi lên, người đàn ông U60 lên kế hoạch trả thù.

Thực hiện kế hoạch, tối ngày 4-6-2019, Phong mang theo hai con dao nhọn đến phòng trọ của ông H. phục sẵn. Lát sau, ông H. và bà Th. chở nhau trên xe máy về nơi ở. Chỉ chờ có vậy, Phong lao ra dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào "tình địch".

Bất ngờ bị đâm, ông H. nhảy ra khỏi xe máy nhưng chỉ chạy được một đoạn thì gục ngã. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông H. đã tử vong do bị thương nặng ở phổi, tim và tụ máu trong ngực, bụng. "Giải quyết" xong tình địch, Phong quay sang định "xử nốt" nhân tình nhưng do bà Th. van xin nên thoát nạn.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi đoạt mạng "tình địch" như nội dung cáo trạng truy tố. Đánh giá về vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của Phong là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, gây đau thương cho gia đình bị hại.

Gần 70 tuổi, bị can Trần Đình Thắng phải lĩnh án chung thân về tội giết "vợ hờ".

Bị cáo cho dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhưng vẫn cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định mức án tử hình đối với Đỗ Khắc Phong.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Vũ Văn Nghĩa (sinh năm 1960, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi "Giết người".

Ít ngày trước, Nghĩa đi xe máy từ huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) về nhà ở quận Long Biên và thấy vợ là bà P.T.K (sinh năm 1962) đang ngủ. Do những mâu thuẫn trong tình cảm và tài sản từ nhiều năm nay mà chưa thể giải quyết, Nghĩa đi thẳng xuống bếp lấy một chiếc chày gỗ đập nhiều nhát vào đầu vợ, khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Nghĩa thu dọn hiện trường rồi phi tang chiếc chày gỗ vào bụi rậm ven đường (thuộc phường Bồ Đề) và di chuyển về Thái Bình. Chiều cùng ngày, khi người nhà thông báo việc bà K. tử vong, Nghĩa đã đến Công an quận Long Biên đầu thú.

2.Trung tá Vũ Đức Bình, Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội chia sẻ với chúng tôi, trong hơn 30 năm làm điều tra, anh cùng đồng đội đã thụ lý không ít những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mà bị can là những người tuổi lục thập, thất thập. Thậm chí có vụ ông lão 80 tuổi, do bức xúc vì bị người tình U60 "chăn" hết tiền bạc rồi chạy theo người khác đã vác cả can xăng đến định đốt nhà bà kia. Rất may, ông lão lẩm cẩm chỉ mang xăng nhưng… quên bật lửa nên hậu quả chưa đến mức quá nghiêm trọng.

Cũng theo Trung tá Bình, vài năm trước trên địa bàn quận Đống Đa đã xảy ra một vụ trọng án, nguyên nhân bắt nguồn từ một cuộc tình già đầy ngang trái, để lại kết cục đau lòng cho cả hai bên.

Một đêm mùa hè, Phòng CSHS nhận được thông tin trên địa bàn quận Đống Đa xảy ra vụ giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Q., (SN 1958, trú tại Khâm Thiên, Đống Đa). Qua khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân Q. chết trong tư thế nằm nghiêng ở mép đệm trong phòng ngủ tầng 2, mặt quay vào tường. Mở rộng khám nghiệm, cơ quan điều tra phát hiện bà Q. đã bị lấy mất hai chiếc điện thoại di động. Hung thủ sau khi sát hại nạn nhân đã khóa cửa bên ngoài và vứt chìa khóa vào trong nhà.

Nguyễn Trọng Nghĩa tại căn phòng đã sát hại người tình.

Cơ quan điều tra đã thu giữ một bức thư giấu trong người bà Q. Nét chữ trong thư được xác định là của đối tượng Trần Đình Thắng (SN 1952, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội). Trong đó Thắng nói rất nhiều về chuyện tình cảm của hai người từ trước đến nay. Gã cũng kể giữa mình và bà Q. gần đây nảy sinh mâu thuẫn tình cảm do ghen tuông. Thêm vào đó, Thắng than thở rằng mình đang làm ăn thất bát mà bà Q. chẳng hề giúp đỡ.

Được biết, chồng bà Q. mất sớm vì bạo bệnh, để lại trên vai người phụ nữ này 4 người con (3 gái, 1 trai). Dù khó khăn nhưng bà hết lòng chăm sóc các con đến tuổi trưởng thành. Khi các con dần ổn định, bà đã quen rồi đưa "chồng hờ" là Trần Đình Thắng về sống cùng. Có cảnh ngộ tương tự nên cả hai nhanh chóng gắn kết, chăm sóc cho nhau nên các con cũng mừng cho hạnh phúc muộn màng của mẹ.

Trước khi đến với bà Q., Thắng đã có vợ và 1 con trai. Sau đó mối quan hệ giữa bà Q. và Thắng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Theo con trai nạn nhân khi phát hiện mẹ chết, anh đã tìm Thắng xem sự thể ra sao, nhưng đối tượng này đã biến mất cùng với chiếc điện thoại di động của bà Q. Chiếc ví đựng tiền của nạn nhân cũng bị lục tung, vứt lăn lóc trên chiếc đệm dính đầy máu.

Ban chuyên án xác định hung thủ chính là Trần Đình Thắng. Rà soát các mối quan hệ của Thắng, Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Đống Đa đã phát hiện và bắt được Thắng khi ông ta đang lẩn trốn tại TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên). Trong người Thắng vẫn còn chiếc điện thoại của bà Q.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với bà Q. sau một trận cãi vã, Thắng dùng búa và sợi dây dù sát hại bà này. Trước khi rời khỏi hiện trường, Thắng đã lục ví lấy gần 4 triệu đồng và chiếc điện thoại di động. Bản thân Thắng có 2 tiền án, 3 tiền sự về các tội danh cướp, trộm cắp tài sản. Thắng cũng khai nhận đã ly thân vợ từ năm 2002. Theo hung thủ, sau khi sát hại bà Q., Thắng rất hoang mang, đang có ý định tự vẫn. Trần Đình Thắng sau đó đã phải lĩnh án tù chung thân về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Một mối tình già bi thảm khác là của Trần Thanh Tâm (SN 1962, thường trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Vợ bỏ đi hàng chục năm, các con đều đã phương trưởng thì Tâm gặp và cảm mến chị Nguyễn Thị Y. (SN 1973, thường trú tại Phú Thọ).

Do chồng qua đời cũng được gần 10 năm nên chị Y. đã chấp nhận tình cảm của ông Tâm. Năm 2012, hai người dọn về sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong quá trình sinh sống, ông Tâm nghi ngờ chị Y. có tình cảm với người khác khiến hai người nảy sinh xô xát, xúc phạm lẫn nhau.

Cũng vì những mâu thuẫn không giải quyết được chị Y. không ở với ông Tâm nữa mà đến làm thuê cho quán cơm của vợ chồng chị Ngô Thị Oanh (trú tại phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) và ở lại quán luôn. Tâm đã nhiều lần gọi điện và đến gặp chị Y. để đe dọa, yêu cầu nhân tình phải quay về sống với mình. Vậy nhưng chị Y. không đồng ý nên ông Tâm đã nảy sinh ý định sát hại người tình.

Một ngày mùa đông, Tâm mang theo con dao rồi đi xe ôm đến quán cơm của chị Oanh để tìm gặp nhân tình. Khi đến quán, ông Tâm gặp chị Oanh và yêu cầu chị này cho ông ta được gặp chị Y. Chị Oanh nói: "Giờ này đang bận, giờ cao điểm bán hàng không gặp được". Tâm không nói gì mà đi thẳng vào khu vực bếp của quán nơi chị Y. đang đứng nấu ăn và nói: "Em có về nhà không?" Chị Y. trả lời: "Tôi không về".

Nghe đến đây, Tâm rút con dao từ trong cạp quần, bọc trong túi nilon đâm vào bụng chị Y. Nạn nhân kêu cứu và dùng tay tóm được cổ tay cầm dao của Tâm. Trong lúc hai bên giằng co, Tâm vung dao đâm liên tiếp 6 nhát vào vùng cổ, ngực, sườn làm chị Y. ngã gục.

Chứng kiến sự việc, chị Oanh đã hô hoán và được lực lượng Công an cùng người dân kịp thời khống chế, bắt giữ hung thủ. Về phần nạn nhân, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng, tỷ lệ thương tích là 35%. Sau đó Tâm đã phải lĩnh bản án 17 năm tù vì tội Giết người.

Tử hình U60 giết người tình Tháng 9-2019, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội giết người và tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Nạn nhân trong vụ án là chị N.T.T.H. (SN 1976, trú tại quận Hoàng Mai). Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng Nghĩa đã có vợ con. Tuy nhiên, năm 2012 Nghĩa vẫn chung sống với chị H. tại một căn nhà thuộc quận Hoàng Mai. Do mâu thuẫn về tình cảm và nghi chị H. lây bệnh cho mình, rạng sáng 17-6-2018, Nghĩa lấy dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực, bụng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nghĩa tử hình về tội giết người, 2 năm tù về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

