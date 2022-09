Tìm bị hại trong vụ lừa đảo hơn 41 tỷ đồng tại một dự án bất động sản ở Phú Yên

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo hơn 41 tỷ đồng tại một dự án bất động sản ở Phú Yên

Đồng thời vớ việc khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty CP Việt Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án bất động sản ORIANA RESIDENCES, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thông báo tìm bị hại trong vụ án này để mở rộng điều tra xử lý theo pháp luật.

Ngày 17/9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã ký thông báo gửi đến các cơ quan báo chí và Công an các huyện, thị xã, thành phố ở Phú Yên tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Khu đô thị (KĐT) hỗn hợp DL2 (đường Lê Duẩn, xã An Phú, TP Tuy Hòa), có tên thương mại ORIANA RESIDENCES.

Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên công bố lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Châu.

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Châu (SN 1973, trú ở 13B517 khu phố Panaroma, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Châu là Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Thành, có trụ sở giao dịch ở 205-211 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Công ty CP Việt Thành là đại diện Liên danh Việt Thành – An Phú trúng sơ tuyển dự án KĐT hỗn hợp DL2 (đường Lê Duẩn, xã An Phú, TP Tuy Hòa). Mặc dù chưa được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư để bồi thường giải phóng mặt bằng, xác lập thẩm định, phê duyệt, nhưng Châu đã thuê tư vấn marketing dự án, thiết lập sa bàn dự án, thiết kế các căn nhà liền kề… Châu còn cho đăng trên Facebook và một số đơn vị truyền thông nhằm mục đích quảng cáo dự án ORIANA RESIDENCES có tính pháp lý an toàn, “sổ đỏ” lâu dài, dự án là KĐT hỗn hợp, đa dạng loại hình bất động sản với biệt thự, nhà ở liền kề, shophouse, đồng thời sử dụng bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 do Công ty CP Việt Thành xác lập không đúng sự thật để lừa dối khách hàng nhầm tưởng Công ty CP Việt Thành là chủ đầu dự án.

ORIANA RESIDENCES là dự án bất động sản Nguyễn Xuân Châu sử dụng để lừa đảo.

Thông qua các doanh nghiệp môi giới bất động sản, Châu cùng các nhân viên tiến hành tư vấn, chào khách hàng để huy động tiền bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với 59 lượt khách hàng, rồi chiếm đoạt hơn 41,2 tỷ đồng để sử dụng mục đích cá nhân.

“Để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo quyền và lợi ích của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đề nghị những người bị Nguyễn Xuân Châu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin tài liệu cho cơ quan điều tra theo địa chỉ 44 Lê Duẩn, phường 6, TP Tuy Hòa, hoặc liên hệ Trung tá, Điều tra viên Nguyễn Ngọc Tú, ĐT: 091.420.2066 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật”, Đại tá Võ Duy Tuấn cho biết.

