Tiết lộ sốc về nhân thân nghi phạm chém 2 người thương vong ở Hà Nội

Thứ Hai, ngày 14/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Trước khi xảy ra vụ án, Đạt đã từng cầm dao quắm đi quanh làng khiến nhiều người dân không dám đến gần hỏi chuyện chuyện.

Tin pháp luật Sự kiện:

Tối 13/10, tại thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi đối tượng Đỗ Văn Đạt (SN 1988, trú tại địa chỉ trên) cầm dao chém ông Hà Danh H. (trú tại xã Cấn Hữu) trọng thương và ông Đỗ Ngọc L. (trú tại xã Cấn Hữu) tử vong. Sau khi gây án, Đạt đã vào trong buồng cố thủ, phải mất nhiều tiếng sau công an mới khống chế được đối tượng và đưa về cơ quan điều tra.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an xã Cấn Hữu cho biết, ở địa phương Đỗ Văn Đạt chưa có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, do bị bệnh tâm thần đã lâu nên được người nhà cho đi chữa trị và bắt đầu uống thuốc điều trị vào năm 2015. Thời gian trước, Đạt có rất nhiều biểu hiện không bình thường. Nhiều hôm, đối tượng thường mang theo hung khí đi gây sự với mọi người trong xóm. Tuy nhiên, biết được tính tình của Đạt mọi người đều nhanh chóng đi qua, không bắt chuyện với Đạt vì sợ Đạt nổi giận lại không kiềm chế được hành vi.

Ngôi nhà xảy ra vụ án.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Đỗ Văn Đạt là con trong 1 gia đình có 4 anh chị em. Gia đình Đạt kinh tế khó khăn, bố mẹ Đạt đều đã mất. Đối tượng đã xây dựng gia đình được gần 1 năm, vợ Đạt đang mang thai. Theo nhiều người dân, từ ngày Đạt lấy vợ, tính tình Đạt đã ôn hòa, dễ chịu hơn. Chia sẻ thêm với phóng viên, một người dân thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu cho biết: “Nhiều khi thấy Đạt đi ngoài đường, miệng lẩm bẩm là mọi người lại đoán chắc Đạt lại phát bệnh. Những lúc như vậy, mọi người đều đi lướt qua, Đạt có gây sự cũng coi như không biết gì.

Không ngờ vào tối 13/10, Đạt lại hung hãn đến vậy. Chắc do Đạt đã uống rượu bia trước đó. Bình thường giữa Đạt và ông L. vui vẻ bình thường lắm. Bố mẹ Đạt mất sớm, ông L. cũng quan tâm, hỏi han và sang khuyên bảo. Chính vì vậy, Đạt rất quý ông L. thậm chí có những chuyện chỉ ông L. mới khuyên can được Đạt”.

Đỗ Văn Đạt cố thủ trong nhà sau khi gây án.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 13/10, sau khi đi ăn giỗ về, đối tượng Đỗ Văn Đạt đã đập phá đồ đạc tại nhà. Thấy thế, hai ông Hà Danh H. và Đỗ Ngọc L. đến khuyên can. Lúc này, Đạt đã dùng dao chém ông H. bị thương ở tay và được mọi người đưa đi cấp cứu còn ông Lực vẫn ở lại tiếp tục khuyên nhủ đối tượng. Sau đó, Đạt bất ngờ dùng dao chém khiến ông L. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, anh ta cầm hung khí đóng cửa cố thủ trong nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quốc Oai đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường để vây bắt đối tượng. Sau khi phá cửa chính xông vào, lực lượng công an bị Đạt dùng dao chống trả quyết liệt và tiếp tục chạy vào buồng trong cố thủ. Đến khoảng 21h cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã khống chế, bắt giữ được đối tượng.

Hiện, Công an huyện Quốc Oai đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Đạt để điều tra, làm rõ vụ việc.