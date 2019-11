Tiễn biệt Trung úy Tống Duy Tân - người chiến sĩ ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 11:00 AM (GMT+7)

Đại tá Thái Hữu Đức - Trưởng Công an huyện Cần Đước (Long An) nghẹn ngào: “Tân hy sinh không chỉ là sự mất mát không thể bù đắp đối với gia đình, vợ con mà đơn vị chúng tôi cũng mất đi một trinh sát hình sự rất năng nổ, luôn vượt khó, quên mình vì công việc…”.

Tin pháp luật Sự kiện:

Như đã thông tin, thực hiện kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm trên địa bàn, vào lúc 2h ngày 14-11 vừa qua, tổ trinh sát hình sự của Công an huyện Cần Đước (Long An) tổ chức tuần tra trên địa bàn ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch.

Phát hiện 4 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của một hộ dân, các tirnh sát tổ chức vây bắt. Khi các đối tượng leo lên hai xe môtô bỏ chạy, Trung úy Tống Duy Tân và trinh sát Phạm Minh Nhựt lập tức phóng xe truy bắt, dù liên tiếp bị các đối tượng dùng bột ớt chuẩn bị sẵn ném trả lại.

Trinh sát Phạm Minh Nhựt kể thêm về quá trình truy đuổi: Nhận thấy sắp hết đường thoát, 4 đối tượng đã quăng xe cản đường anh và anh Tân để chạy bộ xuống cánh đồng lúa gần đó.

Trung úy Tống Duy Tân.

“Tình huống xảy ra quá nhanh, không kịp né tránh nên xe môtô của chúng tôi đã va chạm với xe của đối tượng. Tôi bị xây xát ở nhiều chỗ trên cơ thể, riêng Tân đập đầu xuống mặt đường”, anh Nhựt kể. Mặc dù được cấp cứu tại Bệnh viện 115 TP Hồ Chí Minh nhưng do vết thương quá nặng, Trung úy Tống Duy Tân đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 30.

Trung úy Tống Duy Tân sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Do gia đình có đông anh em, lại không có ruộng đất để trồng tỉa nên ngay từ nhỏ, Tân đã phải phụ giúp công việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, trông coi các em để cha mẹ có thêm thời gian đi làm thuê, nuôi sống cả nhà.

Nhớ lại thời gian cùng học chung với anh Tân thời cấp hai cho đến hết cấp 3, một người bạn của anh kể, dù được chọn vào nhóm học sinh năng khiếu để bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi, nhưng do gia cảnh khó khăn nên Tân đã xin thầy cô chủ nhiệm không tham gia để giành thời gian nửa ngày đi học, nửa ngày đi làm thuê, kiếm tiền phụ giúp gia đình, trang trải chi phí học hành.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh Long An chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình Trung úy Tống Duy Tân.

Học xong cấp 3 năm 2007, nhìn các bạn cùng lớp háo hức chuẩn bị thi vào đại học, cao đẳng, Tân thèm lắm. Dù tự cảm thấy đủ khả năng, nhưng một lần nữa, Tân lại quyết định tạm thời không dự thi, ở nhà phụ cha mẹ kiếm tiền nuôi gia đình. Mục tiêu của Tân lúc đó thật đơn giản: Khi nào có đủ tiền thay được mái tôn cũ cho nhà đỡ dột thì mới đi thi, học tiếp. Thời gian này, Tân tham gia vào đội dân phòng, tham gia tuần tra đêm để góp sức bảo vệ ANTT vùng quê.

Đến tháng 3-2010, mặc dù mục tiêu kể trên chưa đạt được, nhưng trước sự động viên của nhiều người thân, Tân nộp đơn đi nghĩa vụ Công an. Sau đợi huấn luyện, Tân được bố trí vào làm Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ở Công an tỉnh Long An.

Trong suốt quá trình công tác, anh luôn tận tụy, chịu khó học hỏi, gần gũi giúp đỡ những đồng đội cùng đơn vị công tác nên cuối năm 2013 anh được đơn vị cử tuyển đi học hệ Trung cấp tại Trường Cảnh sát 3 (Bộ Công an). Sau khi hoàn tất khóa học này, Tân được điều động về Công an huyện Đức Huệ.

Thời điểm ấy, tình hình buôn lậu ở tuyến biên giới khá phức tạp nên Tân được trưng dụng tạm thời về tổ công tác phòng chống buôn lậu (thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An), đóng quân tại hai xã biên giới Mỹ Quý Đông và Mỹ Quý Tây, huyện Đức Hòa.

Kể về đồng đội mình, Trung úy Phạm Minh Tâm - Tổ trưởng tổ công tác chống buôn lậu đóng tại xã Mỹ Quý Tây, nhớ lại: “Tôi với Tân cùng nhập ngũ một ngày, cũng đi học một đợt và học xong cùng được tăng cường về tổ chống buôn lậu ở biên giới nên cả hai thân thiết như anh em ruột thịt. Ngày còn ở tổ công tác, dù mưa hay nắng, cứ chập tối là Tân mặc quần soọc, áo thun lội bộ khắp các cánh đồng biên giới để trinh sát nắm tình hình và khi phát hiện đối tượng buôn lậu thì truy bắt đến cùng. Trong đơn vị, Tân nhận phần việc nấu ăn để anh em khác có nhiều thời gian nghỉ ngơi lấy sức chiến đấu…”.

Những ngày ấy, Tân cùng đồng đội đã phát hiện và truy bắt nhiều vụ buôn lậu, thu giữ hàng trăm ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu cùng nhiều loại hàng hóa khác giúp cơ quan điều tra củng cố hồ sơ khởi tố hàng chục vụ buôn lậu với quy mô lớn. Tân cùng nhiều đồng đội được UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Năm 2018, Tân được phân công về Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Huệ. Đấy cũng là thời gian anh lập gia đình với chị Nguyễn Ngọc Hương, sinh năm 1991. Khi đó, Hương là công nhân của một nhà máy trong KCN Tân Hương (Tiền Giang).

Khi chị Hương mang thai đứa con đầu lòng, Tân rất mong mỏi được có nhiều thời gian ở bên để chăm sóc, đỡ đần những việc nặng cho vợ, nhưng do điều kiện công tác, đường sá xa xôi nên chị bảo tự mình có thể cáng đáng được và thường xuyên động viên để anh yên tâm dành thời gian cho công việc.

Tháng 4-2019, khi chị Hương phải nghỉ sinh con, cha mẹ lại già yếu không còn sức đi làm thuê được nữa, Tân xin lãnh đạo đơn vị chuyển về Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước.

Về đơn vị mới, với năng lực và đặc biệt là kinh nghiệm từng nhiều năm phòng chống tội phạm tuyến biên giới, Tân được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ. Anh luôn nêu cao đức tính tận tụy, cùng đồng đội truy bắt nhiều đối tượng trộm cắp trên địa bàn nên được người dân tin yêu.

Cố gắng kiềm nén nỗi đau mất con, bà Dương Thị Trắng nghẹn ngào kể: “Ngày nó trúng tuyển Công an, vợ chồng tôi mừng lắm. Chòm xóm còn góp gà vịt làm bữa tiệc mừng tiễn nó lên đường. Mỗi lần nhà đến đám giỗ, nó và anh em cùng đơn vị kéo về quây quần vui lắm. Đám cưới nó rất vui. Giờ thì bỏ vợ chồng tui, các em nó, vợ con nó mà đi…”, bà Trắng nấc nghẹn.

Ẵm đứa con mới 6 tháng tuổi, vợ anh Tân trùm kín khăn trắng lên đầu, tay vịn vào linh cữu của chồng, khóc nghẹn.

Chị kể những kỷ niệm từ hồi hai người mới quen nhau, cho tới cưới. Tân cũng từng nói sẽ tìm xin cho vợ một công việc nào đó ở gần nhà để tiện bề săn sóc gia đình, con cái. “Anh ới sao anh bỏ mẹ con em mà đi vậy hả?”, Hương nghẹn ngào rồi ngã xuống nền nhà. Người nhà cùng anh em đồng đội của chồng chị đã đưa chị đến Trạm y tế xã...

Đại tá Thái Hữu Đức - Trưởng Công an huyện Cần Đước, cho biết, Tân chuyển về công tác tại đơn vị từ đầu tháng 5-2019. “Chỉ trong thời gian ngắn nhưng Tân đã tỏ ra là một cán bộ có năng lực, chịu khó học hỏi và tự rèn luyện, nhiệt tình trong mọi công việc được giao. Tân là người sống rất hòa đồng với anh em. Tân hy sinh không chỉ là sự mất mát không thể bù đắp đối với gia đình, vợ con mà đơn vị chúng tôi cũng mất đi một trinh sát hình sự rất năng nổ, luôn vượt khó, quên mình vì công việc…”.

Nguồn: http://cand.com.vn/Guong-sang/Tien-biet-Trung-uy-Tong-Duy-Tan-nguoi-chien-si-Cong-an-nga-xuong-v...Nguồn: http://cand.com.vn/Guong-sang/Tien-biet-Trung-uy-Tong-Duy-Tan-nguoi-chien-si-Cong-an-nga-xuong-vi-binh-yen-cuoc-song-570988/