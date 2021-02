Thiếu tiền mua ma tuý, 2 thanh niên dùng dao khống chế cô gái để cướp tài sản

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 09:55 AM (GMT+7)

Ngày 8/2, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Hữu Hải (SN 1984, ngụ quận 1) và Mai Trung Thành (SN 1999, ngụ quận 8) về tội "cướp tài sản".

Tại cơ quan công an, 2 tên khai nhận, do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma tuý nên rủ nhau đi cướp. Rạng sáng 2/2, cả 2 thủ theo con dao bấm, rảo quanh nhiều tuyến đường ở khu phố Tây, quận 1 để tìm kiếm "con mồi".

Hai đối tượng cùng con dao gây án.

Đến 3h30 cùng ngày, Hải và Thành tới con hẻm 269 Đề Thám, thì phát hiện chị Đ.H.Y. (SN 1998, ngụ quận 1) đang đeo ba lô, nên tiếp cận. Thành dùng dao kề vào cổ chị Y. uy hiếp đe doạ, Hải dùng tay giật chiếc ba lô và sợi dây chuyền trên cổ chị này.

Cô gái tìm cách giằng lại ba lô, thì Hải nói Thành dùng dao rạch vào tay chị này gây thương tích. Sau đó, cả 2 cướp ba lô và tẩu thoát khỏi hiện trường. Cô gái đã tới công an trình báo sự việc. Nhận tin báo, công an đã lấy lời khai, trích xuất camera xác định được Hải và Thành là nghi can gây án nên truy bắt. Về ba lô thì Hải và Thành kiểm tra có 3,8 triệu đồng, nên chia nhau tiêu xài ăn uống, thuê khách sạn ở.

Trưa cùng ngày, cả 2 đem ba lô gửi nhà người bạn ở quận 4 cất giữ. Sau đó, cả 2 tới quán nước trên đường Âu Dương Lân, phường 1, quận 8 uống nước. Bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết bắt giữ 2 tên tại đây.

Được biết, Hải mang 6 tiền án, tiền sự về tội "trộm cắp tài sản", "cướp giật tài sản". Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Nguồn: https://danviet.vn/tphcm-thieu-tien-mua-ma-tuy-2-thanh-nien-dung-dao-khong-che-co-gai-de-cuop-tai-san-20210208173430714.htm