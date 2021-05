Thay đổi tội danh vụ án em trai "ngáo đá" cắt chân chị ruột chấn động dư luận

Ngày 12/5, VKSND Hà Nội cho biết đã trả hồ sơ đề nghị Cơ quan CSĐT cùng cấp thay đổi tội danh bị can Trần Tuấn Khương từ “Giết người” sang “Cố ý gây thương tích”. Khương là đối tượng đã cắt chân chị gái tại bệnh viện khi lên cơn “ngáo đá”.

Theo điều tra, khoảng tháng 8/2013, bà Trần Thị Dung phải phẫu thuật ung thư tử cung tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau một thời gian xạ trị, sức khỏe bệnh nhân này diễn biến xấu, bị di căn lên não, thường xuyên vật vã, kêu la đau đớn. Ngày 23/12/2013, gia đình đưa bà Dung vào bệnh viện Xanh Pôn điều trị u não. Hàng ngày, bà Dung được người thân thay nhau chăm sóc. Tối 1/12014, con gái bà Dung là chị Trần Thị Vân cùng Trần Tuấn Khương (em trai bà Dung) vào viện chăm sóc.

Thời điểm đó, bệnh nhân này trong tình trạng mê man, nói lảm nhảm nên hai cậu cháu thay nhau xoa bóp cho bà Dung. Rạng sáng 2/1, bà Dung kêu đau, Khương ngồi cuối giường xoa bóp chân cho chị gái. Khoảng 5 phút sau, thấy mắt bà Dung trợn lên, nói mê sảng, gào thét nhiều. Lúc này, bà Dung lên cơn co giật, gào thét "Đuổi con ma, con cá trong người ra". Thấy vậy, chị Vân cúi xuống một tay giữ đầu, một tay đưa vào miệng để răng mẹ không cắn vào lưỡi. Trong khi đó, Khương nghĩ bà Dung bị ma ám nên bảo chị Vân đưa cho con dao gọt hoa quả ở đầu giường để hắn "đuổi con ma trong người bà Dung". Sau khi đưa dao cho Khương, chị Vân tiếp tục ôm đầu, giữ miệng sợ mẹ cắn lưỡi.

Bất ngờ Khương dùng dao gọt hoa quả cắt gần đứt bàn chân và 1/2 cẳng chân phải của bà Dung. Mọi người trong phòng bệnh phát hiện đã hô hoán, báo bảo vệ và các bác sĩ trực, nhưng do đối tượng cầm dao đe dọa nên không ai dám cứu. Nhận tin báo, cơ quan công an có mặt bắt giữ Khương. Tiến hành phân tích mẫu nước tiểu, phát hiện đối tượng này phản ứng dương tính với ma túy đá. Tại cơ quan công an, Khương khai nhận, do thấy bà Dung kêu la, nghĩ chị gái bị ma nhập nên muốn giúp chị đuổi "con ma" ra ngoài.

Còn bà Dung, do cấp cứu kịp thời nên không tử vong mà bị thương tật 70% sức khỏe. Tuy nhiên, đến ngày 15/1/2014, bà Dung đã bị tử vong do u não.

Với hành vi đã gây ra cho chị gái, đối tượng Khương đã bị khởi tố về tội "Giết người". Ngày 20/5/2014, cơ quan giám định kết luận "Bị can Trần Tuấn Khương mắc bệnh tâm thần rối loạn nhân cách dạng phân liệt. Bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi và cần được điều trị bệnh". Sau đó, Khương được đưa đi chữa bệnh bắt buộc, vụ án được tạm đình chỉ.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định phục hồi điều tra đối với Trần Tuấn Khương về tội "Giết người". Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, VKSND Hà Nội đã có quyết định trả hồ sơ, đề nghị cơ quan CSĐT cùng cấp thay đổi tội danh của Khương từ "Giết người" sang tội "Cố ý gây thương tích". Theo VKSND Hà Nội, việc thay đổi tội danh là nhằm áp dụng chính sách mới của pháp luật hình sự với sự ra đời của Bộ luật Hình sự mới 2015, Án lệ và các văn bản hướng dẫn thi hành có lợi cho người phạm tội.

Chia sẻ về vụ án này, luật sư Nguyễn Anh Thơm- Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, ngay từ khi xảy ra vụ án vào năm 2014, ông đã có quan điểm đánh giá hành vi phạm tội của đối tượng Khương có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích. "Việc cứa chân bà Dung, về nguyên tắc, hậu quả đến đâu thì xử lý đến đó. Trong trường này, bà Dung bị thương tích thì Khương sẽ bị xử lý về tội "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" là đúng quy định của pháp luật", luật sư Thơm phân tích.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm khẳng định, việc xử lý bị can Khương về tội "cố ý gây thương tích" là có căn cứ, đúng quy định hiện hành

Nói về tình trạng người sử dụng ma túy đá phạm tội, một số chuyên gia y tế cho rằng, hầu hết những đối tượng trước khi gây án đều sử dụng loại ma tuý đá có tên khoa học là methaphetamine (Meth). Các chuyên gia y tế nhận định, ngay khi sử dụng Meth nó sẽ tác động trực tiếp gây kích thích hệ thần kinh trung ương, có thể tạo ảo giác trong một thời gian dài. Chính vì vậy người nghiện sẽ không kiểm soát được hành vi, dẫn tới chém người vô cớ, hoang tưởng, tự rạch tay, gào thét… Trong đó, nguy hiểm nhất vẫn là chứng hoang tưởng (luôn luôn nghi ngờ có người ám hại mình, ghen tuông, tự hành hạ bản thân…).

Nếu dùng Meth nhiều, ảo giác sẽ luôn thường trực khiến cơ thể hưng phấn, năng lượng tràn trề. Nó giải phóng những vận động tự động của cơ thể khiến người sử dụng chỉ muốn lắc lư, nhảy nhót với một tinh thần điên loạn, sẵn sàng chơi quên ngày quên đêm. Ngay khi sử dụng, Meth sẽ tác động trực tiếp gây kích thích hệ thần kinh trung ương, có thể tạo ảo giác trong một thời gian dài khiến người nghiện sẽ thực hiện những việc làm khác thường, không thể kiểm soát được hành vi.

Khi hết phê thuốc, thứ ảo giác kia biến mất, người nghiện sẽ đối mặt với thân hình tàn tạ, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, có khi ở trạng thái vô hồn. Ngoài việc gây ra cho người sử dụng chứng hoang tưởng ảo giác, rối loạn hành vi, ma túy đá còn kích thích hệ thần kinh, gây mất ngủ khiến các cơ quan sinh học, nội tạng nhanh chóng bị suy yếu, kiệt quệ. Tác hại của việc sử dụng ma túy đá còn ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp tăng, nếu sử dụng quá liều có thể dẫn đến tử vong.

Hiện nay, không ít người vẫn còn quan niệm sai lầm rằng, sử dụng ma túy đá chỉ giúp cơ thể hưng phấn, hoan lạc tức thời chứ không gây nghiện giống như heroin, thuốc lắc… Nhưng thực tế cho thấy, đằng sau thú chơi gây ảo giác cực mạnh ấy sẽ để lại những hậu quả khôn lường. Khi đã nghiền ma túy đá thì cơn nghiện sẽ còn dai dẳng, có sức tàn phá khủng khiếp không thua bất cứ loại ma túy nào.

